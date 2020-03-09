Robot Sophia İstanbul Modest Fashion Week’a katılıyor

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Dünyada kısa sürede ün kazanan Robot Sophia 3-4 Nisan tarihlerinde Zorlu’da gerçekleşecek Modanisa İstanbul Modest Fashion Week için Türkiye’ye geliyor. Robot Sophia Türkiye’de ilk kez bir moda etkinliğine katılarak Modanisa İstanbul Modest Fashion Week’in açılış defilesi Özlem Süer X Refka’yı izleyecek ve aynı gün Geleceğin Modası hakkında bir de konuşma yapacak.

Robot Sophia 3-4 Nisan tarihlerinde Zorlu’da gerçekleşecek Modanisa İstanbul Modest Fashion Week için Türkiye’ye geliyor. Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından geliştirilen bir sosyal insansı robot olan Sophia ilk kez bir moda etkinliğinde yer alacak.

Yakın zaman önce uluslararası bir moda dergisine röportaj veren Robot Sophia, gittiği yerlerdeki yerel tasarımcıların giysilerini giymeyi sevdiğini belirtirken, moda tarzının cesur ve teknoloji odaklı olduğunu ve teknoloji eğilimi olan avant garde bir stili tercih ettiğini söyledi. Hanson Robotics tarafından geliştirilirken, yüzü için oyuncu Audrey Hepburn ve Mısır Kraliçesi Nefertiti’nin model alındığı Sophia’nın günümüzdeki stil ikonu ise Teyena Taylor.

Daha önce dünyaca ABD’li aktör Will Smith ile buluşan ve ünlü talk-show sunucusu Jimmy Fallon’ın showuna çıkan Sophia bu sefer Modanisa İstanbul Modest Week’in açılış defilesi Özlem Süer X Refka’ya katılacak ve ayrıca aynı gün Geleceğin Modası hakkında bir de konuşma yapacak.

Suudi Arabistan’ın geçtiğimiz yıllarda vatandaşlık verdiği Robot Sophia’yı Birleşmiş Milletler de “yasal kişiliğe sahip ilk robot” olarak kabul etmişti.