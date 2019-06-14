Retech ITMA Barselona’da

Paylaş

“Mavi iplik” yoluna devam ediyor. 2011 yılından Barselona’da, 2015 yılında Milano’dan sonra şimdi 2019 yılında bir kez daha Barselona’da olmak üzere Retech üçüncü kez “mavi iplik” sloganı altında ilginç yenilikler sergileyerek çizgisine sadık kalıyor. Retech önümüzdeki Haziran ayında Barselona’da farklı uygulamalar için yeni ürünlerin çeşitli ve ilgi çekici yeni yelpazesini sunacak. Retech 7. Salon B109’daki standında öncelikle farklı faaliyet alanlarına yönelik 3 ana yeniliğin yanında başka yeni şeyleri de sunacak.

Retech: iplik gerginliğinizin mükemmeliyete doğru gözlemlenmesindeki uzmanınız

Retech, Barselona’da bu konudaki kanıtlanmış ve başarılı iplik gerginliği sensörünü gösterecek. HALL sensor teknolojisine dayanan bu iplik gerginliği sensörü, son 20 yılda iplik gerginliğinin çevrimiçi ölçümü için lider teknoloji olarak kendini kanıtlamıştır. Sağlamlık, dış etkenlere karşı dayanıklılık, yüksek doğruluk, uzun süreli stabilite ve kullanıcı dostu hizmet gibi ana özellikler, Retech iplik gerginliği sensörünün filament iplik üretiminde “olmazsa olmaz” olmasına neden olmuştur. Esas uygulama aralığı yalancı bükümlü tekstüre iplik (DTY) üretimindedir ancak iplik kalitesinin sürekli güvencesi için iplik gerginliğinin izlenmesinin gerekli olduğu ekstrüzyon (FDY / BCF), hava jetli tekstüre ve çeşitli sarım işlemleri gibi başka uygulamalar da kullanılmaktadır.

Bu nedenle Retech, HALL teknolojisi ile kanıtlanmış iplik gerginliği sensörünü iki yönde geliştirmiştir. Retech, Barselona’da ekstrüzyon uygulamasına yönelik versiyonu büyük bir gururla sunacaktır. Bu sensör çok yüksek hızlarda (4000 m / dak +) ve daha yüksek iplik numaralarında (3000 dtex +) bir eğirme işleminin daha büyük taleplerine ve etkilerine dayanabilmesi için önceden öngörülmüştür.

Öte yandan, Retech, genellikle gerekli ve yerleşik birkaç özelliği göz ardı eden düşük maliyetli bir sürümünü de gösterecek. Bu düşük maliyetli versiyon ile Retech fiyatın merkezi bir rol oynadığı uygulama ve pazar alanlarına da girme olanağına sahip olacak: Mutlak ölçümün merkezde daha az durduğu ve bazı detayların modern teknoloji ve yazılım ile telafi edilebildiği yerler. Özellikle iplik gerginliği sensörünün makine üreticisinin merkezi makine kontrolünde (ortada) entegre olduğu OEM alanında ilginç yeni fırsatlar ortaya çıkmaktadır. Kanıtlanmış HALL sensor ünitesinin en yeni ve ileri teknolojisinin uygulandığı bu yeni sürümü kayda değer makine üreticilerinden büyük ilgi görmektedir.

Retech yeni nesil gode

Elyafların çekilmesinde mükemmeliyet uzmanı olan Retech, Barselona’da ikinci temel yenilik olarak her türlü sentetik ipliklerin çekilmesi ve işlenmesi için günümüzün temel ısıtmalı gode silindirleri alanında yeni bir gode nesli sunacak. Çok ekonomik bir çalışmayı mümkün kılan sabit mıknatıslı senkron motor teknolojisi aracılığıyla kanıtlanmış ve verimli motor teknolojisine dayanarak Retech gode silindir yelpazesini daha da tamamlayan yeni bir gelişmeyle karşımıza çıkıyor.

Retech, sabit mıknatıslı senkron motor teknolojisi (PSM) aracılığıyla yeteneklerini sergilemeye devam ediyor ve üç farklı ürün yelpazesini sunuyor. 80’lik motorlara yönelik 100 – 127 mm çaplı gode silindirleri sunulmaktadır. 90’luk motorlarda 150-160 mm ve 112’lik motorlarda 190-250 mm çaplarında gode silindirleri sağlanmaktadır. Her üç ürün yelpazesi de farklı gode silindiri uzunluklarını ve ısıtma olanaklarını (1 – 6 bölgeler, STS (dönmeyen PT100 sıcaklık sensörü) veya RTS (dönen sıcaklık sensörü) yanında zorunlu ölçülen değer transmitterinden oluşmaktadır ve sonuç olarak küçük üretim miktarlarında bile müşteriye farklı ekonomik olasılıklar sağlayan modüler sisteme göre tasarlanmıştır.

Aynı zamanda daha küçük gode çaplarında hızla ve sıcaklıkla ilgili gittikçe artan gereksinimleri karşılamak için, Retech motor yelpazesini daha da geliştirdi ve bu motorları high-end godelerde kullanılan büyük motor serisinin (112) denenmiş ve test edilmiş özellikleri ile donattı. Bu sayede 160mm çapındaki gode rulo serisi, 4500 m/dk hıza ve 250 C’ye kadar olan sıcaklıklarda sürekli çalışmayı sağlarken, aynı zamanda normal kaliteyi, hassaslığı ve uzun ömrü korumaktadır. Tüm gode rulolarında olduğu gibi, Retech akıllı soğutma ve ısı dağıtım sistemi sayesinde rulmanların yağlanmasından ve indüktör soğutmasından kaçınmıştır. Bu bağlamda bulmacanın önemli bir parçası, sadece işlemin gerektirdiği kadar gücü “çeken” ve çok ekonomik ve enerji açısından verimli bir çalışma moduna yol açan, daha önce bahsedilen sabit mıknatıslı senkron motor teknolojisi (PSM)’dir.

Bu yeni gode silindirlerinin yanı sıra, Barselona’da daha başka gode silindirleri de gösterilecek. Bahsedilen “standart” gode silindirlerine ek olarak (her bir gode silindirinin belirli uygulama alanı için ayarlandığı ve optimize edildiği), yüksek performanslı liflerin yıkama ve kurutma işlemlerine yönelik gode silindirleri de sergilenecektir. Bunların yanında farklı niş pazarlarda uygulama bulan dış tahrikli gode silindirleri de olacaktır. (yapay çimen, tıbbi uygulamalar, yatay çekme hatları, vb.).

Blue-Line: Yeni geliştirilen sıcaklık kontrolü ve “ölçülen değer” aktarım hattı

Regülasyon teknolojisiyle anılan ve kökleri ısı regülasyon düzenlemesine yönelik ürünlere dayanan Retech, yeni geliştirilen sıcaklık kontrolü ve “ölçülen değer” aktarım hattını gösterecek. Bu sistemin yeni jenerasyonu, “Blue-Line” adı altında ITMA Barselona’da gösterilecek. 70’lerin ortasında analog sıcaklık denetleyicisi RRU ile başlayan bu başarı öyküsü, 80’lerin sonlarında ilk dijital sıcaklık kontrol cihazları Microtronic-08, Microtronic-24 ve akabinde 90’ların sonunda DTC-24 ve CR-03 (ilk çoklu bölge sıcaklığı) ile devam etti. Günümüzün ETC-24 ve CR-7 versiyonları, ısıyla alakalı değerlerin aktarımına yönelik UTR-4 ile kombine olarak bu başarıyı devam ettirdi.

Yeniden çalışılan “Blue-Line” sayesinde bireysel sistemlerin avantajları bir araya getirildi ve yeni ilginç uygulama alanları oluşturuldu. Bu, bir yandan kendi düzenleme ve kontrol kurulumumuz için değil, aynı zamanda bireysel bileşenleri kendi kontrol devresi sistemlerine kolayca ve güvenli bir şekilde ve yine küçük “bağımsız” uygulamalar için entegre edebilen OEM müşterimiz için de geçerlidir.

Retech, Barselona’da bir dünya prömiyeri olarak, sentetik elyaf üretiminde rekabetçi üretim ortamına yönelik, teknik ve sağlam bir gelişme olarak çok bölgeli gode silindirleri (1-6 ısıtma bölgeleri) için UCR-6 sıcaklık kontrol cihazını, 6 bağımsız ısıtma pozisyonu için UCR-6P sıcaklık kontrol cihazını (1 bölge STS gode silindirleri veya diğer ısıtma bileşenleri),Dijitali analog sinyale dönüştürecek için USC sıcaklık konvertörü yanında UTR-4A “ölçülen değer” aktarıcısını vitrine çıkaracak.