Ramsey’in son inovasyonu ile erkekler daha uzun ve daha fit

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RAMSEY sahip olduğu inovasyon gücünü “Thin&Taller”, “Shirt Shoulder”, “Zero Weight “ gibi erkekleri DAHA UZUN, DAHA FİT gösterecek,%50 DAHA HAFİF takım elbiselere taşıdı. RAMSEY’in Türkiye’deki AR-GE ekibi tarafından bir yılda geliştiren yenilikçi kalıplarıyla erkekler dijital filtrelere ihtiyaç duymadan nasıl görünmek istiyorsa öyle görünecek!

Erkek moda markası RAMSEY, sahip olduğu inovasyon gücünü ve yenilikçi ürün geliştirme kabiliyetini modanın dinamikleriyle buluşturarak yepyeni bir koleksiyona dönüştürdü. RAMSEY’in “NO FILTER” temasıyla Türkiye ve dünyada aynı anda satışa sunduğu koleksiyonda yer alan “Thin&Taller”, “Shirt Shoulder”, “Zero Weight” inovatif takım elbise ve ceketlerle erkekler hem DAHA UZUN, DAHA FIT görünebilecek hem de görünümleriyle çok DAHA İYİ hissedecek.

RAMSEY’in AR-GE ekibi tarafından bir yıllık çalışma sonucu Türkiye’de geliştirilen ve markanın kalıp ile üretim teknolojileri konusundaki uzmanlığının en yeni örneklerinden biri olan “NO FILTER” aynı zamanda takım elbisenin klasik algısını değiştirmeyi; yeni nesil erkeklere de takım elbise sahibi olma motivasyonu kazandırmayı hedefliyor.

Takım elbiseyle erkekleri daha uzun gösterecek teknoloji

Moda ile birlikte teknoloji, inovasyon ve ürüne atfedilen değerin arttığı günümüzde “NO FILTER” koleksiyonundaki inovatif takım ve ceketlerle erkeklere ayna karşısında kendilerini nasıl görmek istiyorlarsa öyle görecekleri bir dünya sunduklarını açıklayan Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, “Thin&Taller takım elbiseler omuzları dikleştiren teknikleri, bel oyuntusunu vurgulayan kesim ve yenilikçi teknolojisiyle erkeği daha uzun ve fit gösterme özelliğine sahip.

Shirt Shoulder ise ‘gömlek omuz’ dediğimiz özel bir kalıp kullanılan, omzu ve bedeni kavrayan, yine gömlek kadar çok hafif bir ceketimiz. Vücut anatomisiyle uyumlu, basen, bel, göbek bölgesindeki kusurları kapatan özel bir kalıp teknolojisiyle geliştirildi” değerlendirmesini yaptı.

Türk erkek modasında yine bir ilk!

RAMSEY’in patentine de sahip olduğu ve %50 daha hafif; bunu da takım elbisenin formal ve şık duruşunu koruyarak sağlayan Zero Weight tasarımlarının da NO FILTER ile güncellenerek yeni sezonda koleksiyonda yerini aldığını vurgulayan Zeynep Doğan, “RAMSEY Türk erkek modasına bugüne kadar ilk astarsız ceket gibi birçok yenilikçi ürün kazandırmış, müşteri beklentisini kendi yaratmış bir marka.

Marka olarak kalıp ve üretim teknolojilerinde sahip olduğumuz inovasyon gücünü yeni sezonda erkekleri daha uzun, daha fit gösterecek aynı zamanda hafiflik sağlayan takım elbiseler için kullandık. Digital dünyanın filtrelerine ihtiyaç duymadan erkeklerin sahip olmaktan memnuniyet duyacakları ayrıcalıklı bir koleksiyon sunuyoruz” dedi.

AR-GE’ye yılda cirodan %2.5 pay

Gürmen Group olarak AR-GE’ye yıllık cirodan %2-2.5 pay ayırdıklarını ve 25 kişilik AR-GE ekipleri bulunduğunu da vurgulayan Doğan, şöyle devam etti: “Türkiye’de 58’i RAMSEY olmak üzere 100 mağazaya ulaştık; yurt dışında ise 20 ülkede mağazalarımız hizmet veriyor. Başta Zero Weight olmak üzere inovatif tasarımların toplam satışlarımızdaki payı %40 seviyesine ulaştı. Inovatif ürünler, giyilebilir teknolojiler alanı grup olarak geleceğe yatırım için önem verdiğimiz bir alan ve yeni haberleri vermeye devam edeceğiz.”