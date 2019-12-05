Ramsey erkekleri kendi mükemmellerinin zirvesine taşıyor

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Teknoloji ve modayı buluşturan yenilikçi tasarımlarıyla erkek modasında ilkleri hayata geçiren RAMSEY, kişiye özel dikimde yeni nesil bir deneyim sunuyor. RAMSEY, detaycı ve kusursuzu arayan, el işçiliğini teknoloji dinamikleri ile harmanladığı “Made to Measure” kişiselleştirilmiş stil deneyimi için dünyaca ünlü tasarımcılar Ezra ve Tuba ile işbirliği yaptı.

RAMSEY, sahip olduğu inovasyon ve teknoloji gücünü moda ile buluşturduğu yenilikçi işlere bir yenisini daha ekledi. RAMSEY, kişiye özel dikimde erkeklere kişiselleştirilmiş stil deneyimi yaşatacak yeni nesil Made to Measure hizmeti için tasarım ve teknolojiyi buluşturan tasarımlarıyla dünyaca üne kavuşan Ezra ve Tuba ile ilham veren bir işbirliğine imza attı.

Bu işbirliği çerçevesinde RAMSEY’in yenilikçi kalıplarının tasarımcılar Ezra ve Tuba’nın kumaş ve aksesuar seçimiyle şekillendiği özel bir Made to Measure koleksiyonu hazırlandı. “Personalize RAMSEY by EzraTuba” adı verilen Made to Measure koleksiyonu ve kişiye özel dikim hizmetiyle RAMSEY erkeklere, Ezra ve Tuba’nın dokunuşlarından ilham alarak stillerinde kendi mükemmeline ulaşma ayrıcalığını sunacak.

Tasarımdan üretime kadar her alanda teknolojiyi kullanarak moda endüstrisinde pek çok ilke imza atan RAMSEY’in tasarımlarında teknolojiden ilham alan Ezra ve Tuba ile bir araya gelerek kişiye özel dikime yepyeni bir boyut kazandırdığına dikkat çeken Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, yeni işbirliğinin çıkış noktası ile ilgili olarak, “Tüketiciler artık sadece bir ürün değil; deneyim, kendileri için yazılmış bir hikaye satın almak istiyor. Moda endüstrisinde kişiselleştirilmenin ve deneyim ekonomisinin önemi her geçen gün artarken, Made to Measure ile inovatif ürün geliştirme kabiliyetimizi, nitelikli ve incelikli üretim konusunda referans alınan güçlü know how’mızı kullanabileceğimiz çok doğru bir alana yatırım yaptık” dedi.

“Kişiye özel dikime yepyeni bir boyut kazandırıyoruz”

Ezra ve Tuba ile işbirliklerinin bir marka-tasarımcı işbirliğinden çok öte; yeni bir deneyim hikayesi olduğunun altını çizen Doğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Teknolojiyle modayı buluşturan tasarımcılar Ezra ve Tuba, teknolojiyle modayı birleştiren RAMSEY markamız ile güçlü bir o kadar da ilham veren bir işbirliğini hayata geçirdi. Tasarımdan üretime, her alanda teknolojiyi kullanarak moda endüstrisinde pek çok ilke imza atmış bir marka olarak tasarımlarında teknolojiden ilham alan Ezra ve Tuba ile bir araya gelerek kişiye özel dikime yepyeni bir boyut kazandırıyoruz.”

Bu işbirliği çerçevesinde Ezra ve Tuba’nın RAMSEY’in 2019-2020 Made to Measure Koleksiyonu’nu hazırladığını açıklayan Zeynep Doğan, şöyle devam etti: “RAMSEY’in yenilikçi kalıplarıyla var olan bu koleksiyon Ezra ve Tuba’nın seçtiği kumaş ve aksesuarla şekillendi. Koleksiyon için Ezra ve Tuba özel bir imza da çalıştı. RAMSEY müşterileri bu koleksiyondan seçim ve zevklerine göre kendi mükemmellerine ulaşacak. Hatta kişiye özel dikim hizmetini alırken Ezra ve Tuba ile de birlikte seçimlerini yapma ayrıcalığına sahip olabilecek. Bu sayede erkeklerin gardırobunun DNA’sını değiştirecek çok iddialı kombinasyonlar ortaya çıkabilecek.”

“Hedef Ortadoğu ve Avrupa”

RAMSEY’in el işçiliğini gelişen teknoloji dinamikleriyle harmanlayan yeni nesil Made to Measure deneyimini üç hafta gibi hazır giyim servisine çok yakın bir sürede sunabildiğini ve bunların arkasında teknolojinin ve teknolojiyle gelen hızın yarattığı değerin önemini de vurgulayan Gürmen Group Markalardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan, şunları söyledi: “Siparişin alınmasından üretime kadar tüm süreçlerde dijitalleşmenin getirdiği inovatif dokunuşlar, hız, yenilikçi teknolojiler var. Made to Measure; %50 hafiflik sağlayan Zero Weight, daha uzun ve fit gösteren Thin&taller, hareket kabiliyetini sınırlamayan mükemmel bir dinamizm sağlayan Performance gibi yenilikçi konstrüksiyonlar ve hassas üretim teknikleri gerektiren bir deneyim içeriyor. “

Hedefleri hakkında da bilgi veren Zeynep Doğan, “Ezra ve Tuba ile işbirliğimiz Türkiye ile de sınırlı değil. Kişiye özel dikim Made to Measure hizmetimizden yararlanmak için şimdiden Dubai, Katar, Irak gibi Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra İsviçre, İngiltere, Almanya’nın aralarında bulunduğu Avrupa coğrafyasından siparişler almaya başladık. Ayda ortalama minimum 50 kişiye özel dikim siparişini teslim etmeyi planlıyoruz” dedi.

Ortak paydamız: “Tasarım, teknoloji ve yenilikçilik”

Yeni işbirliği ile ilgili olarak tasarımcılar Ezra ve Tuba Çetin de şunları aktardı: “Erkek modasında 50 yıllık geçmişe sahip, Türkiye’nin en önemli erkek giyim markalarından RAMSEY ile tasarım, teknoloji ve yenilikçilik ortak paydasında buluşmanın heyecanını yaşıyoruz. Teknoloji ile modayı buluştururken odağına tasarımı alan iki marka olarak bir araya geldik. RAMSEY ile işbirliği yaptığımız kişiye özel dikim hizmeti Made to Measure için erkeklere kendi stillerinde mükemmele ulaşabilecekleri çok özel bir koleksiyon hazırladık. Bu koleksiyonda takım elbise, ceket, smokin gibi erkeklerin gündüzden geceye stillerinde ihtiyaç duyabilecekleri parçalarda kumaşından aksesuarlara çok özel dokunuşlar yaptık.”