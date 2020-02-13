PUMA Doğanın Enerjisini Tasarımlarına Yansıtıyor

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PUMA, kayak ve yelken sporlarının efsane markası Helly Hansen işbirliğiyle hazırladığı yeni koleksiyonuyla spor tutkunlarını günün rutininden uzaklaştırıyor.

PUMA, 1877’de Norveç’te kurulan kayak ve yelkenli alanında geliştirdiği profesyonel sınıf ürünleriyle dikkat çeken Helly Hansen markasıyla birlikte hazırladığı koleksiyonda şehir hayatına doğanın enerjisini getiriyor. PUMA’nın şehirli hassasiyetiyle Helly Hansen’ın performanstaki teknik ayrıntılarının buluştuğu koleksiyon sıradanlıktan uzak bir tarzı ortaya çıkartıyor. Doğayı günün her anında hayatınıza ve stilinize taşıyan parçalar 90’ların canlı grafiklerini günümüz trendlerine uyarlıyor.

PUMA Helly Hansen Koleksiyonu’nda kullanışlı çantalar, hareket kolaylığı sağlayan eşofmanlar, şık üst gruplar ile yüksek performans sunan ayakkabılar öne çıkıyor.