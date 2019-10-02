Prosoft VR’den tekstilde sanal gerçeklik semineri

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12. İstanbul Moda Konferansı’nda 3D Teknoloji oturumunda yer alan Prosoft VR ve Blok Moda’nın sahibi Ergin Aydın, Prosoft VR olarak geliştirdikleri Smarttex 360 yazılımı ile tekstilde dijitalleşmeyi üç boyuta ve sanal gerçekliğe nasıl taşıdıklarını anlattı.

Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) teknolojileri alanındaki yerli girişim Prosoft VR, tekstil sektörüne özel VR yazılımları Smarttex 360 ile uzun süren numune süreçlerini kısaltırken yüksek numune maliyetlerini de yarı yarıya düşürüyor. Kumaş, dikim ve kalıpları sanal gerçekliğe taşıyan Prosoft VR, yerli tekstil ihracatçıları ve uluslararası markalar için büyük avantaj sağlıyor.

Smarttex 360 kullanılarak ayrıca numune üretim sürecindeki su sarfiyatı, enerji harcaması ve karbon salınımı da %80 oranında düşürülüyor. Prosoft VR, böylece tekstil sektörüne daha çevreci ve sürdürülebilir bir üretim modeli sunuyor.

Dijital kumaş, dijital kalıp modelleme ve dijital dikimin yanısıra ürettikleri dijital avatarlara ürün giydirme ve sanal showroom’larda ürün sunumu ile Endüstri 4.0’ın ötesine geçen Prosoft VR ayrıca tekstil sektörü için tamamen dijital ürünler üzerinden sipariş alma imkanı da getiriyor.