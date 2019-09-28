ProManage K 2019 Fuarı’na Geleceği Getirecek

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Yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojileri ile tam entegre olan dünyadaki tek akıllı üretim yönetimi sistemi ProManage, 16-23 Ekim tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf şehrinde düzenlenecek Kauçuk ve Plastik Fuarı K 2019’da sektör profesyonelleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Dünya genelinde bugüne kadar 300’den fazla fabrikayı dijitalleştirerek yepyeni bir üretim sistemi kurgulayan ve yüksek verim sağlayan ProManage, yeni nesil teknolojilerini plastik enjeksiyon ve ekstrüzyon makinelerinin üreticileri, kullanıcıları ve diğer partner firmalarına tanıtmayı hedefliyor. ProManage, 13. salonda B91-16 numaralı stantta katılımcıları ağırlayacak.

Mottosu “Auto-improve your business” (İşletmenizi otomatik olarak geliştirin) olan ve fabrikalarda üretime ilişkin tüm operasyonların dijital araçlar ile yönetimini sağlayan ProManage, 16-23 Ekim 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf şehrinde gerçekleştirilecek Kauçuk ve Plastik Fuarı K 2019’da sektör profesyonelleriyle bir araya gelecek. 3 bini aşkın katılımcı sayısıyla 2019 yılında da ideal iş ve irtibat platformu olmayı hedefleyen K 2019 Fuarı’nda ProManage, işletmelerin kendilerini sürekli ve otomatik olarak geliştirebilmesine imkan tanıyan akıllı ve dijital üretim yönetim sistemini anlatacak.

Plastik ve kauçuk sanayisindeki lider kuruluşların ürün ve hizmet yelpazelerini bir araya getiren K 2019 Fuarı’nda ProManage, şirketlerin üretim süreçlerine yönelik iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi verecek. Amerika’da üretim endüstrisini güçlendirmek için kurulan Dijital Üretim Tasarım ve İnovasyon Enstitüsü DMDII’ın Ar-Ge partneri konumunda olan ProManage; Üretim Operasyonları Yönetimi (MOM), Üretim Yönetim Sistemleri (MES), Nesnelerin İnterneti (IoT), Artırılmış Gerçeklik (AR), Yapay Zeka (AI) ve Makine Öğrenmesi (Machine Learning) kavramlarının dijital üretim sistemlerine entegrasyonu ile sanayide dijitalleşmeye ve verimlilik artışına dikkat çekecek.

Fabrikaların geleceğini bugünden gören yapay zeka entegrasyonu

Yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojileri ile tam entegre olan dünyadaki tek üretim yönetimi sistemi ProManage, öğrenen ve kendini geliştiren yapay zeka destekli bu sistemle fabrikalara çağ atlatıyor. Gerçekleştirdiği çözümlerle fabrikaları akıllı ve geleceği öngörür hale getiren ProManage, bu sayede maliyetleri düşürerek kayıpların azalmasını, üretimin hızlanmasını ve sorunların oluşmadan önlenebilmesini sağlıyor.

Artırılmış Gerçeklik ile tüm süreçler gerçek zamanlı olarak görüntülenebiliyor

Artırılmış Gerçeklik özelliği ile ekipmanların ötesini görmeyi ve geleceğin fabrikası olma yolunda büyük bir adım atmayı mümkün kılan ProManage, bu yeni nesil teknoloji ile işletmelere üretim hattındaki problemlerin kök nedenlerini görüntüleyip verim kaybına neden olan unsurları hızlıca fark etme, ortadan kaldırma ya da iyileştirme olanağı sunuyor. KPI’larını görselleştirip gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilen işletmeler bu sayede makineleri online izleyebiliyor, raporları inceleyebiliyor ve işletme ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm bilgilere hızla ulaşıp önlem alabiliyor.

Fabrikalar 4 ila 8 haftada dijitalleşiyor, 2 ayda yatırım maliyeti geri kazanılıyor

İşletmelerde üretim planlamadan sevkiyata kadar tüm operasyonların dijital olarak yönetilmesini sağlayan ProManage ile fabrikaların dijital dönüşümü sadece 4 ila 8 hafta sürüyor. ProManage’ı kullanmaya başladıktan yaklaşık 2 ay sonra bu sistem için yaptıkları yatırımı geri alabilen sanayiciler, 2 ay sonunda yüzde 20’ye varan oranda verimlilik artışına tanık oluyor. Yıl olarak düşünüldüğünde ise örneğin ayda 1 milyon Euro’luk girdi maliyeti olan bir işletme için 10 ayda yapılan 10 milyon Euro’luk yatırım 8 milyon Euro’ya düşüyor ve işletme yılda 2 milyon Euro tasarruf etmiş oluyor. ProManage’ı kullanan firmalar üretimlerini daha verimli ve çevik hale getiriyor, kayıplarını tespit edip azaltarak maliyetlerini ve rekabetçiliklerini yönetebiliyor.

Dünyada 300’den fazla fabrika ProManage ile yüksek verim sağlıyor

Bugün dünya genelinde 300’den fazla öncü sanayi kuruluşunda kullanılan ProManage, işletmelere öncelikle nasıl bir maliyetle çalıştıklarını ve nasıl bir yatırım gerçekleştirdiklerini gösteriyor ve hangi yöntemlerle, neler yapılması gerektiğini ortaya koyarak sanayicilerin maliyeti düşük ve katma değeri yüksek ürünler üretmelerini sağlıyor. Ayrıca ProManage, sanayicilere üretim süreçlerini dijital ortamda el değmeden gerçek ve şeffaf bilgilerle yönlendiren bir yönetim yazılımı sunuyor.