Pro-Ser ITMA’da laboratuvar test cihazlarında son yeniliklerini görücüye çıkardı

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Seven YILMAZTÜRK – Firma Sahibi

“PRO-SER olarak 1998 yılından günümüze kadar dünya standartlarında, tamamen yerli üretim olan, tekstil laboratuvarlarında kullanılmak üzere cihazlar üretiyoruz. Cihazlarımızı sürekli olarak güncel ve teknolojiye ayak uyduracak şekilde revize etmekteyiz. Hemen hemen her cihazımızı İstanbul Üniversitesi’nin Teknokent Ar-Ge bölümünde geliştirmekteyiz. ITMA 2019 Barcelona’da da en son tasarımlarımızı, rahat ve basit kullanımı olan, cihazlarımızı uluslararası pazarda sergilemiş olduk. Elyaf, iplik, kumaş, yıkama boyama kategorilerinde laboratuvar test cihazlarımız ile katılım gösterdik. Müşteri portföyümüzü zenginleştirmek, firma tanınırlığımızı arttırmak ve sıcak satış adına beklentilerimizi karşılamış bulunmaktayız. Fuarı ziyaret edenler; ne istediğini bilen, tam olarak nelere ihtiyacı olduğunu bilen ziyaretçilerdi. Ve bu sebeple karşılıklı olarak beklentilerimizi karşıladı ve istediğimiz hedeflere ulaşmamıza katkı sağladı. Organizasyon ile ilgili temel sıkıntı muhatap bulamamaktı. Bulduğumuzda ise sistemin hantal yapısı nedeni ile geç çözüm üretilmesi ya da üretilememesi diyebilirim. Birçok katılımcı benzer sıkıntıları yaşamıştır. 2019 Barcelona’da yaşanan sıkıntıların tekrar yaşanmayacağı kanısına varırsak katılmayı planlıyoruz.”