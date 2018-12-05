Polteks, Türkiye’de Sehim Kontrollü silindir üreten tek firma
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1994 yılında Bursa’da silindir üretimi ile faaliyete başlayan Polteks, 1999 yılında silindirli makine üretimine başlıyor. Daima ileriye dönük projelere imza atan Polteks, Türk tekstil ve makine sanayinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda Bursa’daki tesislerinde silindir esaslı tekstil makineleri imalatı gerçekleştiriyor. Laboratuvar ve Ar-Ge çalışmalarıyla müşterilerin çalışma ortamına özel formüller geliştiren firma, müşterilere çözüm ortağı oluyor. Polteks’in hedefi, üretmiş olduğu ürünlerde daima geliştirme yaparak dünya pazarlarında daha çok pay alabilmek ve ülkemizin ihracatında katkı sağlamaktır. Kauçuk Blanketli Kalender makinesinde Sanforlama ve Kalenderleme işlemini bir makinede gerçekleştirerek yatırım maliyetini düşürürken, aynı zamanda özel Blanket teknolojisi ile kumaşlarda “SOFT FINISHING”i daha akademik ve daha kaliteli olarak elde edebilmekte.