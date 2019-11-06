Plastik Şişe Dönüşümünden Yapılan Sırt Çantaları Türkiye’de

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Dünyanın ilk anti-theft sırt çantası tasarımını geliştiren XD Design, geri dönüşümü mümkün materyallerden yapılan Bobby Hero koleksiyonu Türkiye’de ilk defa satışa çıktı. Plastik şişe materyallerinin geri dönüştürülmesi ile benzersiz bir koleksiyona imza atan XD Design sırt çantaları, doğayı koruyan modellerinin yanı sıra özgün ve yenilikçi tasarımlarıyla da fark oluşturuyor. Kilitlenebilir gizli fermuarları ile güvenlik sorununu ortadan kaldıran XD Design sırt çantaları, organize yapısı sayesinde her eşyanıza yer buluyor.

Tasarım sürecinde ürünün fonksiyonundan materyal ve paketlenmesine kadar çevreye olan zararı dikkate alan XD Design, sürdürülebilir modeller ile doğaya saygılı sırt çantalarını satışa sunuyor. Su itici yapısıyla her mevsime ayak uyduran XD Design, 6 litreye varan geniş iç hacmi ile dikkat çekiyor.

Klasik Tarz Rahatlık Kazandı

Farklı birçok modeli ile XD Design’in koleksiyonunda yer alan sırt çantaları spor giyime şıklık kazandırdığı gibi aynı zamanda klasik tarza da rahatlık getiriyor. Aydınlatıcı güvenlik şeritleri gece görünüşü mümkün kılan Bobby Hero sırt çantası modelleri, kitlenebilir gizli fermuarları ile de fark oluşturuyor.