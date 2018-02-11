Pigment Reklam başarısı çizgisini ileriye taşıyor

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2017 yılını FESPA Eurasia fuarına katılarak kapatan Pigment Reklam, sektördeki büyümeyi destekleyen adımlar atmayı sürdürüyor. Pazara sunulan Nyala LED baskı makinesi firmaların katma değer yaratmasına ciddi bir katkı sunuyor.

Türk baskı sektörüne sunduğu UV ve UV LED baskı makinaları, RIP yazılımları, dijital kesme makinaları ve sarf malzemeleri ile öne çıkan Pigment Reklam, Aralık ayında katıldığı FESPA Eurasia 2017 fuarından memnun ayrıldı. Türk baskı endüstrisini ilk kez Nyala LED modeli ile buluşturan Pigment Reklam’ın Salon 4’teki standı fuar boyunca yoğun ilgi gördü. Dijital baskının avantajları ve potansiyeline odaklanan bir konseptle FESPA Eurasia 2017 fuarına katıldıklarını söyleyen Pigment Reklam firma sahibi Serkan Çağlıyan, sergiledikleri 2 adet Nyala LED’in fuar boyunca çalışarak kendilerini kanıtladıklarını kaydetti. Çağlıyan şunları söyledi; “FESPA Eurasia fuarı bizim için çok önemli bir fuarda. Çünkü swissQprint’in yeni nesil UV LED baskı serisinin amiral modeli Nyala LED’i ilk kez burada sergiledik. Endüstriyel baskıya dönük basmakalıp düşünceleri yıkan bir esnekliğe ve verimliliğe sahip olan Nyala LED ziyaretçilerin dikkatlerini üstüne çekmeyi başardı. Endüstriyel üretimde farklı baskı fırsatlarının yakalanabileceğini gözler önüne serdik.”

Nyala LED ENDÜSTRİYEL BASKIYA YENİ BİR BAKIŞ GETİRDİ

Saatte 206m2 maksimum üretkenliğe sahip olan Nyala LED, 9 adet serbestçe yapılandırılabilen renk kanalı ile en yüksek kaliteyi sunuyor. 3.2x2m genişliğindeki flatbed baskı makinesi opsiyonel olarak roll to roll baskıyı mümkün kılıyor. UV lambaları her zaman baskı için hazırdır, bu nedenle ısınma için vakit kaybettirmez. Makinenin ömrü kadar ömre sahip olan UV lambalar ile Nyala LED kullanıcı dostudur ve bakım gerektirmez. Serkan Çağlıyan, FESPA Eurasia boyunca ziyaretçilerin Nyala LED’in teknik üstünlüklerini birebir tanık olduğunu dile getirdi. Yeşil ve turuncu dahil olmak üzere zengin bir renk gamutu ile bu makinenin piyasada fark yarattığını belirten Çağlıyan, makinenin katma değer getiren baskı uygulamaları için vazgeçilmez bir seçenek olarak öne çıktığını vurguladı. Çağlıyan, fuar boyunca çeşitli boyutlarda gerçekleştirilen baskılarda Nyala LED’in keskin detaylardaki başarısının ortaya konduğunu ifade etti.

FESPA EURASIA 2017’DE HEDEFLERİMİZE ULAŞTIK

2013 yılındaki ilk FESPA Eurasia fuarından bu yana her yıl fuara düzenli olarak katıldıklarını hatırlatan Serkan Çağlıyan, Türk dijital baskı sektöründeki büyümeye değindi. “Sektör büyümesini sürdürürken, yenilikçi çözümler için bu tür fuarlar büyük önem taşıyor” diyen Çağlıyan sözlerini şöyle sürdürdü; “Geçen yıla göre fuarın daha yoğun bir ziyaretçi sayısına ulaştığını gözlemledik. En azından bizim açımızdan, ziyaretçi sayımızda artık elde ettik. Odak noktamızı Nyala LED üzerine kurduğumuz için ziyaretçilere oldukça net mesajlar verdik. Ziyaretçiler içinde karar alıcıların ve yönetim kademesinde yer alanlardan olması bizleri daha da mutlu etti. Çünkü çözümlerimizi işi bilenlere anlatmayı istemiştik, hedeflediğimiz bu görüşmeleri gerçekleştirdik.” Çağlıyan, ziyaretçileri arasında dijital baskıcılar, endüstriyel reklamcılar, etkinlik firma temsilcileri ve promosyonel çalışma yapan firma temsilcilerinin olduğunu açıkladı. Ziyaretçilerin ezici bir çoğunlukla Türk baskı sektöründen olduğunun altını çizen Çağlıyan, yurtdışından gelen ziyaretçilere de değindi. Türkiye’nin çevresinde gelişmekte olan bir pazar kuşağı olduğunu belirten Çağlıyan, başta İran olmak üzere Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkasya bölgesinden ziyaretçileri ağırladıklarını belirtti.

TÜRKİYE % 11 BÜYÜRKEN BASKI SEKTÖRÜ DE BÜYÜYOR

Türkiye’nin 2017 yılının 3. çeyreğinde %11 büyüdüğüne değinen Serkan Çağlıyan, bu rekor büyümenin içinde makine yatırımlarının önemli bir paya sahip olduğunu söyledi. Dijital baskı endüstrisinde KOBİ nitelikli işletmelerin ağırlıkta olduğunu ve bunların büyük işletmelere nazaran daha hızlı karar verebildiklerini söyleyen Çağlıyan; “Yoğun rekabet ortamında hızlı karar almak başarı için önemli bir etkendir. Artan maliyetler ve değişen piyasa/ döviz ilişkilerine karşı daha esnek karar alabilen firmalar avantaj elde ediyor. Büyürken bu esnekliğini kaybetmeyen firmalar öne çıkıyor. Pigment Reklam olarak, sektörün daha kurumsal bir yapıya dönüşmesine katkı sunmaya çalışıyoruz” diye konuştu. 2017 yılının başında bu yıla dair beklentilerin netleşmediğini hatırlatan Serkan Çağlıyan, yıl boyunca ciddi olumsuz gelişmeler yaşanmadığı için orta vadeli olumlu bir vizyon çizebildiklerini kaydetti. Çağlıyan; “Dijital baskı endüstrisi genel anlamda diğer sektörler için baskı çözümü sunduğu için, onlardaki büyüme ve küçülme bizlere de yansıyor. Yılın geneli için sektörde büyüme dönük bir hareketlenme gördüğümüzü söyleyebilirim. 2016 yılı ile karşılaştırıldığında makine satışlarında ciddi oranda artış gözlemledik” dedi. 2018 yılı için daha fazla umutlu olduklarını dile getiren Serkan Çağlıyan, 2017 yılında imzalanan anlaşmalar nedeniyle, makine kurulumlarının yoğun olacağını aktardı. Önümüzdeki yıl hem iç hem de dış pazarlardaki büyümeye bağlı olarak, dijital baskı sektörünün genişlemesini devam ettirmesini öngördüklerini söyleyen Çağlıyan; “Bu büyüme beklentisinin realize edilmesi için Pigment Reklam olarak, sektörü desteklemeye devam edeceğiz. Satış, satış öncesi ve sonrası hizmetler dahil sektörün 7/24 yanında olmayı sürdüreceğiz. 2018 yılında, amiral gemimiz swissQprint’in UV ve UV LED çözümlerinin yanı sıra, bullmer’in dijital kesim makinelerinin, Caldera RIP yazılımlarının ve diğer temsil ettiğimiz markaların pazar gücünü arttırmasını bekliyoruz” dedi.

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