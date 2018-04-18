Picanol ITM’de rapier ve airjet yeniliklerini sunuyor

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ITM 2018 fuarı 14-17 Nisan tarihleri arasında İstanbul’daki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Türk pazarının öneminin altını çizen Picanol ekibi, Hall 2, Booth 216’da iki rapier ve iki airjet dokuma makinesi sergileyecek. Picanol, 1998’den beri kendi bünyesinde bir organizasyona sahip, İstanbul ve Bursa’da ofisleri bulunan ve toplam 26 kişiyi istihdam eden bir şirkettir. Satış faaliyetlerinin yanı sıra yerel hizmet, baskı onarımı ve stratejik yedek parça stoğunun mevcut olmasını sağlarlar.

OptiMax-i

Picanol, yüksek teknolojili rapier makinelerinin üretiminde olağanüstü bir geçmişe sahiptir. Picanol, ilk dokuma makinesini 1975’te rapier ekleme ile piyasaya sürdü. O zamandan beri Picanol, dünya çapında 90.000’den fazla rapier makinesi kurdu. 750 rpm’ye varan endüstriyel hızlarda OptiMax-i, endüstriyel üretimde dünyanın en hızlı rapier dokuma makinesidir. Yeni rapierin öne çıkan özellikleri arasında yüksek performans, daha sağlam yapı, yeni uygulamalar, akıllı enerji verimliliği, geliştirilmiş ergonomi ve kullanıcı dostu özellikler yer alıyor. OptiMax-i, 190 ila 540 santimetre arasında değişen genişlik aralıklarında kullanılabilir. Ayrıca, Kılavuzlu Tutucu Sistemi (GC) ve Serbest Uçuş sistemi (FF) ile, aynı zamanda çok yönlüdür. Destekli Pozitif Tutucu (GPG) sistemi, özel teknik kumaşlar için geliştirilmiştir. Bu arada, çok yönlülüğe yönelik artan talebi karşılamak için diğer özellikler arasında Elektronik Dolum Gerdiricisi (EFT), SmartEye dolum detektörü ve SmartCut dolum kesicisini de içeren ek özellikler geliştirilmiştir.

TerryMax-I

Picanol, havlu üretimi için geliştirilen TerryMax-i rapier dokuma makinesini de tanıtacak. Kumaş düşme mekanizmasının doğrudan elektronik tahrik sistemi mükemmel bir havlanma oluşumunu garanti eder ve dokumacıları sadece hav yüksekliğini ilmek döngüsüyle programlamayı değil, aynı zamanda her bir dolum ipliğinin ön atım mesafesini programlamayı sağlar, böylece sonsuzdur tasarım olanakları. Özel özellikler arasında OptiSpeed, hav yüksekliği izleme ve iğne makarası kontrolü bulunur. TerryMax-i’nin yanı sıra, Picanol ayrıca havlu üretimi için bir hava jetine sahiptir: TERRYplus Summum dokuma makinesi. Bu, Picanol’ün hem hava jeti hem de rapier havlu makineleri sunan pazardaki tek üst düzey sağlayıcı olduğu anlamına geliyor.

OMNIplus Summum

OMNIplus Summum, Picanol’un yüksek performanslı airjet dokuma makinesidir. Airjet dokumada 30 yılı aşkın tecrübesi ile en son teknolojiyi birleştirir. Son teknolojiyi donanım ve yazılım olarak tanıtan OMNIplus Summum, kalite, performans ve enerji tüketimi açısından yeni pazar taleplerini karşılayacak bir sonraki seviyeyi sunuyor. Güvenilir BlueBox elektronik platformu üzerine inşa edilen OMNIplus Summum, dokuma performansını artıran ve gelecekteki gelişmeleri kolaylaştıran yeni özelliklerle doludur. OMNIplus Summum, tamamen elektronik basınç regülatörleri, her bir dokuma kanalı için ayrı bir dahili hava deposu ve röle nozulları için benzersiz bir üçlü hava tankı konfigürasyonu ile donatılmıştır. Bu, makinenin kullanıcı dostu ve esnek olmasını sağlar ve enerji tüketimini önemli ölçüde azaltır.

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