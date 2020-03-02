Petkim’den üretimde tarihi rekor

Paylaş

Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi Petkim, 2019 yılında 3,4 milyon tonluk üretimle tarihi bir rekora imza attı. Yıl boyunca petrokimya sektöründe yaşanan daralmaya rağmen ulaşılan rekorda; STAR Rafineri ile sağlanan sinerjinin, verimlilik artırıcı ve çeviklik odaklı projelerin yanı sıra dijital dönüşüm de etkili oldu.

Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye’nin iştiraki Petkim, 2019 yılında tüm zamanların en yüksek miktardaki üretimini gerçekleştirerek üretim rekoru kırdı. 55 yıllık köklü geçmişe sahip Petkim’in, yıllık toplam üretimi bir önceki yıla göre yüzde 24 artarak 3,4 milyon tona yükseldi. 2019’da Petkim’in toplam cirosu 2018’e göre yüzde 25’lik artışla 11 milyar 672 milyon 220 bin TL, net kârı ise 764 milyon 237 bin TL olarak gerçekleşti.

2019’a yönelik finansal sonuçlarını açıklayan Petkim, petrokimya sektöründe yaşanan daralmaya karşın yılı üretim rekoruyla kapattı. 2019’da yüzde 97,2 üretim kapasitesi ile çalışan şirketin, aktif büyüklüğündeki artış oranı bir önceki yıla göre yüzde 18 artarken, özkaynak büyüklüğündeki artış oranı ise yüzde 17’yi buldu. Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi olan Petkim’in üretim rekorunda; 2018 sonunda devreye giren STAR Rafineri ile sağlanan operasyonel ve yönetsel sinerjinin, verimlilik artırıcı ve çeviklik odaklı projelerin yanı sıra dijital dönüşüm çalışmalarının da katkısı büyük oldu.

STAR RAFİNERİ’DEN 759 BİN TON NAFTA ALINDI

Bilanço sonuçlarını değerlendiren SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanı ve Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, “2019 yılında yüksek seyreden petrol fiyatları, nafta bazlı entegre üretim yapan üreticilere olumsuz yansıyarak marjları daraltırken, petrokimya ürünleri fiyatlarında da önemli düşüş kaydedildi. Bu düşüşe ve sektörümüzdeki daralmaya rağmen tüm gücümüzle Türkiye’nin güvenilir petrokimya tedarikçisi olmaya devam ederek pozitif finansal sonuçlara ulaşmayı başardık. 2019 yılında tam kapasite üretime geçen STAR Rafineri ile sağladığımız sinerjinin, bu sonuçlara büyük katkısı oldu. Hammaddemiz naftayı dünyanın farklı yerlerinden ithal etmek yerine artık STAR Rafineri’den doğrudan boru hattı ile alıyoruz. 2019 yılında STAR Rafineri’den aldığımız nafta miktarı toplam 759 bin ton olurken bu sinerji, Petkim’e lojistik maliyetlerden sağladığı tasarrufun yanı sıra daha kaliteli üretim, operasyonel süreçlerde verimlilik, hammaddede arz güvenliği ve yönetsel süreçlerde ortak değer yaratımı olarak pozitif yansıdı” dedi.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ, 3,3 MİLYON DOLARLIK TASARRUF GETİRDİ

Sürdürülebilir bir gelecek için enerji verimliliğine büyük önem verdiklerini de kaydeden Mammadov, Petkim bünyesinde 2019 yılında hayata geçirilen 23 enerji verimliliği projesi ile 3,3 milyon dolarlık tasarruf elde edildiğini dile getirdi. Mammadov, “Bu projelerle enerji maliyetlerini düşürmenin yanı sıra Petkim’de üretimin devamlılığı için büyük önem taşıyan enerji güvenliği de artmış oldu. 2018 yılında başlattığımız modern Varlık Yönetimi Projesi’nin olumlu sonuçlarını 2019 yılı itibarıyla almaya başladık. Bu proje sayesinde, tesislerimizdeki tüm varlıkların güvenilirliğinin artması ile operasyonel açıdan kullanılabilirliği, bir önceki yıla göre yüzde 4,1 arttı” diye konuştu. Çalışanların proje önerilerinin değerlendirildiği değer yaratma platformu “Değer Benim” programına da değinen Mammadov, şöyle devam etti: “2019 yılında tanımladığımız verimlilik ve çeviklik odaklı 109 değer yaratma projesi ile 52 milyon dolarlık ilave ekonomik değer oluşturduk. Geçtiğimiz yıl, ana faaliyet alanımız petrokimya dışında da yaptığımız yatırımların meyvelerini aldığımız bir yıl oldu. Örneğin, limancılık alanındaki yatırımımız Petlim Limancılık Ticaret A.Ş.’nin varlıkları bir önceki yıla göre yaklaşık %7’lik artış gösterdi. Bu alanda da faaliyetlerimizi başarıyla sürdürmeye devam ediyoruz.”

DAVOS’TAN VE EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ’NDEN ÖDÜL

Petkim’in, 2019 yılında elde ettiği başarılı sonuçlarda dijital dönüşüm çalışmalarının da büyük etkisi oldu. Yıl boyunca 13 dijitalleşme projesini hayata geçiren Petkim’in bu yönde attığı adımlar Davos’ta ödül getirdi. 2020’de Dünya Ekonomi Forumu’nun (WEF) ‘Global Lighthouse Network’üne Türkiye’den seçilen tek şirket olan Petkim, Endüstri 4.0 teknolojilerini üretimde en iyi kullanan tesisler ligine seçildi. Bir diğer ödül ise Ege İhracatçı Birlikleri’nden geldi. Petkim 2019 yılında 622 milyon dolarlık ihracat rakamıyla hem kimya sektörü hem de tüm sektörler kategorilerinde yine Ege Bölgesi’nde en fazla ihracat yapan şirket ödüllerini topladı