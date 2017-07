Pamuk Pazarı Esasları Ve Fiyatlara Genel Bakış Son Fiyat Hareketleri

Paylaş

Hem NY Vadeli işlemler hem de A Endeks geçtiğimiz ay boyunca dalgalı seyrederken Mayıs ortasında hızlıca çıkıp indi. Güncel değerler baharda belirginleşen işlem bandının alt ucunda bulunuyor. Diğer referans fiyatlar Mayıs ayı ve Haziran başında çoğunlukla dengedeydi.

 Mayıs ortasında, gün içi işlemlerde 87 cent/lb üzerindeki seviyelere zirve yaptıktan sonra NY Temmuz vadeli kontratlar hızlıca 76 ve 79 cent/lb arasındaki uzun vadeli işlem aralığına geri döndü. Daha yakın zamanda değerler bu aralığın alt ucunu test ediyor ancak henüz kararlı bir şekilde 76 cent/lb yakınındaki desteği kıramadı.

 Mayıs ortasında açık ilgi anlamında Temmuz kontratını geçen NY Aralık kontratı fiyatları geçen ayda göreceli olarak dengeli seyretti. Temmuz vadeli işlemlerin fiyatlarındaki keskin artışa rağmen, Aralık kontratının değerleri 75 cent işaretinin üstünde tutunamadı. Son değerler istikrarlı bir şekilde 72 – 73 cent /lb civarında hareket ediyor.

 Temmuz vadeli kontratlardaki ani çıkışla birlikte, A Endeks hasat yılı için en yüksek kotasyon değerini 15 Mayıs’ta bildirdi (94,9 cent/lb). O günden beri A Endeks, geçen birkaç ay boyunca koruduğu ortalamaya yakın olan 86 cent/lb civarındaki değerlere geriledi.

 Çin Pamuk (CC) Endeksi geçtiğimiz ay hafifçe yükseldi. Uluslararası birimlerde, fiyatlar 105’ten 107 cent/lb’ye çıktı. Yerel birimlerde fiyatlar 16.000’den 16.100 RMB/ton’a yükseldi.

 Hintli Shankar-6 tipi için nakit fiyatlar Mayıs ve Haziran başında uluslararası birimlerde çoğunlukla dengede kalırken 85 cent/lb yakınlarına tutundu. Yerel birimlerde de fiyatlar yatay seyretti ve 43.000

INR/candy civarındaki seviyelere tutundu.

 Pakistan fiyatları geçen ay dengedeydi (uluslararası birimlerde 79 cent/lb ve yerel birimlerde 6.800 PKR/maund civarında).

ARZ, TALEP VE TİCARET

Bu ayın A.B.D. Tarım Bakanlığı raporu gelecek 2017/18 hasat yılındaki hem üretim hem de işletme kullanım tahminlerinde artışlara yer verdi. Dünya rekolte projeksiyonu 113,2’den 114,7 milyona; 1,5 milyon balya artırıldı. Dünya işletme kullanım projeksiyonu ise 760.000 balya yükseltilerek 115,8’den 116,5 milyona çıkarıldı. Global üretim rakamındaki artışın başlıca sebebi Pakistan (+800.000 balya ile 8,5’ten 9,3 milyona), Çin (+500.000 balya ile 23,5’ten 24,0 milyona) ve Meksika (+150.000 ile 1,1’den 1,3 milyona) beklentilerine yapılan artışlar oldu. Aşağı yönde revizyon olmadı. İşletme kullanımında, artış büyük ölçüde Çin (+500.000 balya ile 37,5’ten 38,0 milyona), Hindistan (+200.000 ile 24,0’dan 24,2 milyona) ve Pakistan (+200.000 balya ile 10,4’ten 10,6 milyona) için yapılan artışların sonucu oldu. Küresel pamuk ticareti için öngörüler düşürüldü (-785.000 balya ile 37,6’dan 36,8 milyona). Düşüş, aralarında Pakistan (ithalat tahmini düşüşü 600.000 balya ile 2,6’dan 2,0 milyona) ve Meksika’nın (ithalat tahmini düşüşü 125.000 balya ile 975.000’den 850.000’e) bulunduğu ithalatçı

ülkeler için daha yüksek üretim tahminlerinden kaynaklanmakta. İhracat projeksiyonları A.B.D. (-500.000 balya ile 14,0’dan 13,5 milyona), Hindistan (-300.000 balya ile 4,5’ten 4,2 milyona) ve Brezilya (-100.000 balya ile 3,2’den 3,1 milyona) için düşürüldü. Pakistan ihracat rakamına ise

artış yapıldı (+100.000 ile 350.000’den 450.000’e). 2017/18 başlangıç stoklarındaki azaltmaya rağmen, bu ay yapılan güncellemelerin 2017/18 kapanış stoklarına net etkisi 564.000 balyalık artış oldu (87,1’den 87,7 milyona). Fark edilirse, bu durum gelecek hasat yılında dünya stoklarından 1i6 milyon balyalık eksilme anlamına gelmekte (2016/17 sonundaki 89,3’ten 2017/18 sonunda 87,7 milyona). Bu global azaltmanın, stokların 9,1 milyon balya düşerek mevcut 2016/17 hasat yılındaki 48,4 milyondan 2017/18 sonunda 39,3 milyona gerilemesinin beklendiği, Çin’de odaklanacağı tahmin edilmekte. Dikkat edilirse, Çin stokları önümüzdeki hasat yılı sonunda, zirveye ulaştıkları 2014/15 yılından (66,9 milyon balya) %40 daha az olacak. Her şeye rağmen, güncel tahminler Çin stoklarının çoğunlukla 20 milyon balya civarında olduğu 2000’li yılların ortalarındaki hacimlere göre neredeyse iki katı kadar seviyede kalacağına işaret etmekte. Bu zaman aralığında Çinli firmalar 50 milyon balya tüketmekteydiler (2017/18 öngörüsü 38,0 milyon balya). Çin dışındaki ülkelerin toplamında stokların 2017/18’de %20 artması (40,9’dan 48,4 milyona) ve yeni bir rekora imza atması beklenmekte.

FİYATLARA BAKIŞ

Global üretim açığı tahmini bu ayın güncellenmiş öngörüler setinde sadece 1,8 milyon balya azaldı. Bu, birkaç büyük üretici ülkede olumlu hava şartlarının kapatabileceği hata paylarının sınırları içinde kalıyor. Dünyanın, işletme tüketimine göre üretimde biraz açık veya fazlalıkla karşı karşıya kalması veya kalmaması, kapanış stoklarının Çin içinde ve dışındaki dağılımına müdahil olan önemli varsayımları ciddi olarak değiştirmeyecektir. Son birkaç yıldır, Çin başarılı bir şekilde stoklarını eritmekteydi. 2017/18’de hükümet kontrolündeki stoklarda büyük bir azalma daha gerçekleştiğinde, Çin kapanış stokları 2016/17’de yıllık işletme kullanımının %130’una eşdeğer olan seviyeden 2017/18’de %105’e çekilecektir. Bu önemli bir düşüş olurken, Çin’in depolarda muazzam bir

pamuk stoku bulunmakta. Bu nedenle Çin hükümetinin ithalat kotasını, stok/kullanım oranının tarihsel ortalamalara yakın seviyelere düşünceye kadar, bir veya iki hasat yılı daha düşük seviyede tutması beklenebilir. 2000’li yılların çoğunda Çin’in stok/kullanım oranı %50 civarındaydı. Ancak, Çin’in on milyon balyayı aşan seviyelerde devam etmesi beklenen üretim açığı bulunmakta. Sonuç olarak Çin er yada geç ithalat kotalarını yükseltmek zorunda. Piyasa sadece Çin hükümetinin bunu ne zaman yapmaya karar verebileceğini bilemeyebilir. Ayrıca, Çinlilerin kotaları ne şekilde kaldırmaya karar verebilecekleri de bilinmemektedir. Bir ihtimal olarak, dört milyon balya civarındaki güncel hacimlerden

geçmişte sıkça görülen on milyon balya üstündekilere direk sıçrama şeklinde olabilir. Diğer bir ihtimal de Çin hükümetinin, kısıtlamaları birkaç yıllık süre zarfında kademeli olarak kaldırarak, artışları yumuşatması şeklinde olabilir. Sonuçlar global pamuk fiyatları için çok farklı olacaktır. Bu hasat

yılında, Çin dışındaki dünyanın büyük miktarda fazlalık vermesi beklenirken bu, muhtemel Çin ithalat kotasında keskin artışa karşı tampon görevi üstlenebilir. Çin dışında bu tampon stokun korunup korunmayacağı uzun vadede fiyatların yönü için izlenmesi gereken faktör olacaktır. Çin ithalat kotası yıllık bazda tahsis edilmektedir. Geçen hasat yılında, piyasa Çin ithalat miktarları ile ilgili haberleri yaz sonunda aldı. 2018 için açıklama ne zaman yapılırsa yapılsın, fiyatların yönünü etkilemesi beklenebilir.

Cotton Market Fundamentals & Price Outlook

RECENT PRICE MOVEMENT

Both NY futures and the A Index were volatile over the past month, quickly rising and falling in the middle of May. Current values are at the lower end of trading ranges defined throughout the spring. Other benchmark prices were mostly stable in May and early June.

 After rocketing to levels over 87 cents/lb in intraday trading in mid-May, values for the nearby July NY futures contract quickly returned to their longer-term trading range between 76 and 79 cents/lb. Recently, values have been testing the lower end of that range, but have yet to decisively break through support near 76 cents/lb.

 Prices for the NY December futures contract, which overtook July as the contract with the most open interest in mid-May, were comparatively stable over the past month. Despite the sharp rise in prices for July futures, values for the December contract were not able to hold above the 75 cent mark. Recent levels have been consistently hovering around 72 to 73 cents/lb.

 With the spurt in July futures, the A Index posted its highest value of the crop year May 15th (94.9 cents/lb). Since then, the A Index has fallen back to levels near 86 cents/lb, which is close to the average it has maintained over the past several months.

 The China Cotton (CC) Index moved slightly higher over the past month. In international terms, prices rose from 105 to 107 cents/lb. In domestic terms, prices rose from 16,000 to 16,100 RMB/ton.

 Cash prices for the Indian Shankar-6 variety were mostly stable in international terms in May and early June, holding to levels near 85 cents/lb. In domestic terms, values were also steady, holding to levels near 43,000 INR/candy.

 Pakistani prices were stable over the past month (near 79 cents/lb in international terms and near 6,800 PKR/maund in domestic terms).

SUPPLY, DEMAND, & TRADE

This month’s USDA report featured increases to forecasts for both global production and mill-use in the upcoming 2017/18 crop year. The projection for the world harvest was lifted 1.5 million bales, from 113.2 to 114.7 million. The projection for world mill-use was lifted 760,000 bales, from 115.8 to

116.5 million. The rise in the global production figure was primarily a result of heightened expectations for Pakistan (+800,000 bales, from 8.5 to 9.3 million), China (+500,000 bales, from 23.5 to 24.0 million), and Mexico (+150,000, from 1.1 to 1.3 million). There were no downward revisions. For mill-use, the increase was mostly a result of increases for China (+500,000 bales, from 37.5 to 38.0 million), India (+200,000, from 24.0 to 24.2 million), and Pakistan (+200,000 bales, from 10.4 to 10.6 million). Predictions for global cotton trade were revised lower (-785,000 bales, from 37.6 to 36.8 million). The reduction was driven by higher production forecasts for importing countries, including Pakistan (import forecast down 600,000 bales, from 2.6 to 2.0 million) and Mexico (import forecast down 125,000 bales, from 975,000 to 850,000). Export projections were lowered for the U.S. (-500,000 bales, from 14.0 to 13.5 million), India (-300,000 bales, from 4.5 to 4.2 million), and Brazil (-100,000 bales, from 3.2 to 3.1 million). There was an increase to the export number for Pakistan (+100,000, from 350,000 to 450,000). Even with a reduction in the estimate for 2017/18 beginning stocks, the net result of this month’s updates for predicted 2017/18 ending stocks was an increase of 564,000 bales (from 87.1 to 87.7 million). If realized, this implies a drawdown in world stocks of 1.6 million bales next crop year (from 89.3 at the end of 2016/17 to 87.7 million at the end of 2017/18).

This global reduction is expected to be focused on China, where stocks are expected to drop 9.1 million bales, from 48.4 million bales at the end of the current 2016/17 crop year to 39.3 million bales at the end of 2017/18. If realized, Chinese stocks would be 40% lower at the end of the upcoming crop

year than they were at their peak in 2014/15 (66.9 million bales). Nonetheless, the current forecast indicates that Chinese stocks will remain at a level nearly double the volumes near 20 million bales that were common in the mid-2000s, a time period when Chinese mills were consuming 50 million

bales (projection of 38.0 million for 2017/18). Stocks for the collection of countries outside of China are projected to rise 20% in 2017/18 (from 40.9 to 48.4 million) and to reach a new record.

PRICE OUTLOOK

The forecast global production deficit dropped to only 1.8 million bales in this month’s updated set of estimates. This is within a margin of error that could be closed by good weather in a couple major producing countries. Whether or not the world ends up with a slight surplus or a slight deficit of

production relative to mill-use will not significantly alter key assumptions involving the distribution of ending stocks inside and outside of China. For the past several years, China has been successful in drawing down its reserves. In 2017/18, another large drawdown in government-controlled stocks should occur, pulling Chinese ending stocks from the equivalent of 130% of annual mill-use in 2016/17 to 105% in 2017/18. While this is an important reduction, China still has a tremendous amount of cotton in storage. For this reason, the Chinese government could be expected to maintain import quotas at low levels for another crop year or two, until the stocks-touse ratio drops to levels closer to historical averages. Throughout most of the 2000s, China’s stocks-to-use ratio was near 50%.

However, China has a production deficit that can be expected to hold at levels in excess of ten million bales. As a result, China will eventually need to lift import quotas. The market just does not know when the Chinese government might decide to do so. In addition, it is unknown how the Chinese might eventually decide to lift quotas. It is possible they could jump directly from current volumes near four million bales to those over ten million bales that were common in the past. It is also possible that the Chinese government could feather in the increases, lifting restrictions incrementally over a period of several years. The consequences for global cotton prices would be very different. This crop year, the world outside of China is expected to produce a large surplus that will serve as a buffer against the possibility of a sharp increase in Chinese import quota. Whether or not a buffer stock will be maintained outside of China will be a factor to watch for price direction over the longer-term. Chinese import quota is allocated on a calendar year basis. Last crop year, the market got news regarding Chinese import quota levels late in the summer. Whenever an announcement is made for 2018, it can be expected to influence price direction.

