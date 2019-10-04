Pakistan’da iki merkeze VDMA delegasyonuna Monforts’da katılıyor

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Monforts, VDMA Tekstil Makineleri Birliği’nin 11- 14 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek Pakistan’a bir sonraki heyetin bir parçası olacak. Toplamda, tüm tekstil zincirini kapsayan 14 şirket, hem Karaçi hem de Lahor’da düzenlenen seminerlerde Alman tekstil makinelerinin avantajlarını ve teknolojik yeniliklerini sergileyecek delegasyona katılıyor.

Karaçi’de teknik bir seminer 12 Kasım’da Otel Karachi Avari Kuleleri’nde, ikincisi ise Lahor’da 14 Kasım’da Hotel Avari Lahore Kuleleri’nde yapılacak.

Bölge satış müdürü Manfred Havenlith, “Bu şehirlerin her ikisini de çevreleyen bölgeler, özellikle Monforts’un terbiye sistemleriyle pazar lideri konumlara sahip olduğu ev tekstili ve denim gibi alanlarda tekstil üretimi için önemli bir merkez haline geldi” dedi. Havenlith’in görevleri arasında seminerlerde sunum yapmak, toplantı sırasında Monforts’un müşterileriyle ve yolculuk sırasında potansiyel yenileriyle iletişim kurmak yer alıyor. Havenlith “Mesela, Pakistan’ın en büyük şehri olan Karaçi’nin bulunduğu Pencap bölgesi, çoğu, Haziran ayında Barselona’da ITMA 2019’da tanıttığımız yeni Monforts CYD sürekli iplik boyama sistemine ilgi duyduğunu belirten denim üreticileri ile yoğun” şeklinde konuştu.

CYD sistemi, kalite, esneklik, ekonomik uygulanabilirlik ve üretkenliği arttırmak için yeni fonksiyon ve işlemleri dokuma hazırlama işlemlerine- eğirme, direkt çözgü, çözgü ve levent sarma, ardından haşıl ve boyama işlemlerine entegre eder. Benzersiz Eco Bleach işlemi, piyasada mevcut olan iplik işlemleri için ilk ağartma sistemidir ve yıkama üniteleri ile birleştirildikten sonra kumaş hemen boyanır ve atık su ve kimyasallarda önemli tasarruflar sağlar.

Tek bir sürekli işlemde minimum bitmiş kumaş işlemlerini üretmek için kısa iplik gruplarını işlemek ve denim endüstrisindeki muhtemel işlem dizilerini yeni CYD sistemi ile karşılaştırarak avantajlar hemen ortaya çıkıyor.

Önemli müşteriler

Karaçi’deki mevcut Monforts’un denim imalat müşterileri arasında Artistic Milliners, Artistic Fabric & Konfeksiyon Endüstrileri (AFGI), Denim Clothing Company, Denim International, Kasim, Rajby Industries ve Soorty bulunmaktadır. Bu arada ev tekstili müşterileri arasında Afroze, Al Karam, Lucky Textile Mills, Mustaqim ve Yunus bulunmaktadır.

Bu durum, Azgard-9, Crescent Bahuman, Crestex, Kohinoor Tekstil Fabrikaları, Naveena, Sapphire Textilesve US Denim Mills’in yer aldığı Pakistan’ın en büyük ikinci şehri olan Lahore’un çevresindeki bölgede de aynı.

11 Kasım’da VDMA heyeti, Monforts’un hem iplik boyama hem de kumaş terbiye hatlarını işleten ve son yıllarda 40’ın üzerinde perakende satışına ev sahipliği yapan ev tekstili alanında lider Karaçi merkezli Gul Ahmed Textile Mills’i ziyaret edecek. Pakistan’da mağazalar, ev aksesuarlarından moda kıyafetlere kadar çok çeşitli ürünler sunuyor.

Ticari ortak

Avrupa Birliği, Pakistan’ın en önemli ticaret ortağı ve Avrupa Komisyonu’na göre, 2018’de AB’ye yapılan toplam ihracatının% 80’inden fazlasını AB’ye ihraç etti.

Ocak 2014’ten itibaren, Pakistan’ın, ülkenin sürdürülebilir kalkınmasını ve iyi yönetimini desteklemeyi amaçlayan GSP + düzenlemesi uyarınca tarife tercihlerinden (çoğunlukla sıfır görev) faydalandı. GSP + ‘yı korumak için Pakistan, insan ve iş hakları, çevre koruma ve iyi yönetişim konularında 27 temel uluslararası sözleşmeyi etkin bir şekilde uygulamak zorunda.

VDMA delegasyonu, Alman Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı (BMW) adına ve Alman Pakistan Ticaret ve Sanayi Odası (GPCCI) ile işbirliği içinde ve VDMA Tekstil Makineleri Birliği’nin teknik desteği ile iş çözümleri için SBS sistemleri tarafından düzenleniyor.