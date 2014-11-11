Çarşamba , 6 Eylül 2017
Sleepwell Expo

ÖZ ANADOLU KİMYA

12ÖZ ANADOLU KIMYA emprime baskı sektöründe üretim ve ihracat bazında Türkiye’nin önde gelen firmalarından birisi. 1979 yılında faaliyetlerine başlayan firmamız bu süreç içerisinde emprime baskı sektöründe edindiği birikim ve tecrübeyle yurt içi yurt dışı müşterilerine hizmet vermektedir. Halen Özbekistan, Mısır, Bangladeş ve Rusya’da kendi ofis ve depolarıyla üretim, dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Otuz beşin üzerinde ülkeye ihracat yapan firmamız farklı bölgelerde yeni partner arayışını sürdürmektedir. Ürün grubunda; su bazlı boyalar, klasik ve ekolojik aşındırmalar, su bazlı tutkallar, pigmentler, plastic boyalar, pvc phthalate içermeyen boyalar, dijital sublime boyalar, transfer baskı kağıtları, varak, sim, yaldız, boncuk, transfer ve kalıp malzemeleri, malzemeleri, baskı makinaları, ahtapotlar, fikse kurutma makineleri, transfer presleri, dijital baskı makinaları yer almaktadır

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archroma-dkte

Archroma ve DKTE eğitim işbirliğine giriyor

Boya ve özel kimyasallar konusunda global lider Archroma ve teknik tekstil kısmı Ichalkaranji’de bulunan Hindistan’ın Kolhapur şehrinde ...

2 Yorumlar

  1. Hasan bozal
    03 Ağustos 2017 at 14:14

    Merhaba iyi günler kolay gelsin tekstil empirme üretim ustayım iş arıyorum 0535 942 65 14

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  2. Hasan bozal
    05 Eylül 2017 at 22:18

    Merhaba iyi günler dilerim ben istanbul esenler oturuyorum iş arıyorum 11 üretim ustayım igilenizle 0535 942 65 14

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