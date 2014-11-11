ÖZ ANADOLU KİMYA

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ÖZ ANADOLU KIMYA emprime baskı sektöründe üretim ve ihracat bazında Türkiye’nin önde gelen firmalarından birisi. 1979 yılında faaliyetlerine başlayan firmamız bu süreç içerisinde emprime baskı sektöründe edindiği birikim ve tecrübeyle yurt içi yurt dışı müşterilerine hizmet vermektedir. Halen Özbekistan, Mısır, Bangladeş ve Rusya’da kendi ofis ve depolarıyla üretim, dağıtım ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaktadır. Otuz beşin üzerinde ülkeye ihracat yapan firmamız farklı bölgelerde yeni partner arayışını sürdürmektedir. Ürün grubunda; su bazlı boyalar, klasik ve ekolojik aşındırmalar, su bazlı tutkallar, pigmentler, plastic boyalar, pvc phthalate içermeyen boyalar, dijital sublime boyalar, transfer baskı kağıtları, varak, sim, yaldız, boncuk, transfer ve kalıp malzemeleri, malzemeleri, baskı makinaları, ahtapotlar, fikse kurutma makineleri, transfer presleri, dijital baskı makinaları yer almaktadır