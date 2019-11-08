Sanayiden ilaca kadar sayısız kullanım alanı bulunan kenevir için tekstil ve otomotiv sektöründe çalışmalar hızlandırıldı.

Türkiye’de ekimi yasak olan, geçtiğimiz sene kontrollü ekimine izin verilen kenevirin ekim alanı geçen yıla göre beş kat artarak 1.000 dekara yükseldi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdiresi Ayşe Ayşin Işıkgeçe “127 dönüm arazide 27 çiftçimize sözleşmeli olarak tohum ürettirdik. amacımız dünya standartlarındaki yerel tohumumuzun sayısını artırarak tescilletmek” dedi. Işıkgeçe, Türkiye’de çok değerli yerli kenevir tohumu olduğunu, üretimi yerli tohumla yapmak istediklerini söyledi. Sözleşmeli olarak ektirilen tohumların orijinalliğinin bozulmaması için üretim yapılan bölgeyi koruma altına aldıklarını ifade eden Işıkgeçe “Tekstil ve otomotiv sektörleri kenevirden yararlanarak ürünler üretmek istiyor. Söz konusu firmalarla sürekli görüşüp bir seneye kadar somut ürünler çıkabileceğini tahmin ediyoruz” dedi.