Otomasyon teknolojisinde küresel bir oyuncu: Erhardt + Leimer 100’üncü yıldönümünü kutluyor

Erhardt + Leimer GmbH, bu yıl 100. yılını kutluyor. 1919’da Augsburg’da (Almanya) bir atölye olarak kurulan şirket, yıllar içinde, 1.600’den fazla çalışanı ile uluslararası platformda yüksek teknoloji üreten bir sanayi işletmesine dönüşmüştür ve şu anda dünya çapında otomasyon teknolojisinde çok başarılı bir şekilde yer almaktadır. Hareketli ağlar biçiminde üretilen ve işlenen tüm malzemelerin yönlendirilmesi ve denetlenmesi ana işidir.

1919’da Manfred Erhardt, başlangıçta endüstriyel saat ve sinyal sistemlerinin satış ve servisine odaklanmış bir atölye kurdu. Albert Leimer ise, şirkete altı yıl sonra katıldı. 1935 yılında ise E + L, yerel tekstil endüstrisi için ilk hassas mekanik üniteleri geliştirmeye ve üretmeye başladı. Tekstil işletmelerindeki başlayan düzelmelere paralel olarak, şirket tekstil makinelerinde şebeke ağının otomatik yönlendirilmesi için ağ yönlendirme birimleri konusunda uzmanlaşmıştır. Daha sonra, 1960’da Erhardt + Leimer, faaliyet alanını kâğıt ve film / folyo endüstrilerine genişletti; daha sonra baskı, paketleme, nonwoven kumaş ve lastik endüstrileri eklendi. 1995’in başlarında, dijital teknolojiye öncülük etmiş ve kamera teknolojisini otomasyon sistemlerine standart olarak getirmiştir. 2000 yılında ise yeniliklerine denetim teknolojisini dahil etmiştir. Bugün Erhardt + Leimer grubu, dünyanın dört bir yanındaki yan kuruluşları, şubeleri ve 300’den fazla servis istasyonu ve otomasyon, ölçme ve kontrol teknolojisi alanında web formunda (bant sistemleri ile) üretim ve işleme alanında geniş bir portföy oluşturarak küresel bir şirket haline gelmiştir. Şirketin yenilikçi gücü sahip olduğu patent sayısı ile de kesin olarak ortadadır. 2019 yılına kadar 782 ulusal veya uluslararası patent başvurusu, patent ve faydalı model ortaya çıkarmıştır.

Birincil satış pazarı, satışların %60’ından fazlasıyla Asya ülkeleridir. Bir diğer önemli pazar ise Amerika Birleşik Devletleridir. E + L, bugüne kadar 19 iştiraki ile tüm önemli sanayi ülkelerinde yer edinmeyi başarmıştır. Ayrıca Hindistan, Çin ve ABD’de de üretim tesisleri bulunmaktadır. İlk yabancı iştiraki 45 yıl öncesinde Brezilya’da kurulmuştur ki bu o günlere göre çok riskli bir girişimdir. İlk küresel genişleme stratejisi karşılığını en iyi şekilde vermiştir: Şirket patronu Hannelore Leimer, bu fikirlerin Avrupa, Amerika ve Asya’da kurulmasının işin geliştirilmesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederken, “O zaman mevcut küresel ağımızın temelini oluşturduk. Bu uluslararası pazarın varlığı olmadan, E + L’nin başarı öyküsünden de bahsedebilmek mümkün olmazdı,” diyor.

3. NESİL AİLE ŞİRKETİ

Aile işletmesinin başında, şirketin ortak kurucusu Albert Leimer’in kızı olan ve 1977’den bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Hannelore Leimer ile birlikte, Bayan Hannelore Leimer’in yeğeni Dr. Michael Proeller ise CEO olarak bulunmaktadır. Bugün Hannelore Leimer operasyonel işleri büyük ölçüde kurul üyelerine bırakmıştır, ancak onun geniş girişimcilik tecrübesi elbette ki hala talep görmeye devam etmektedir. Hannelore Leimer, “Bir aile işletmesinde, bir nesilden diğerine geçiş zor bir aşamadır. İşimizde geleceğe yönelik bir yönelimle bu geçişe yapıcı bir şekilde dâhil olma sorumluluğum olduğunu görüyorum,” diyor.

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ ANA DAYANAK NOKTASI

20. yüzyılın başında, Augsburg tekstil endüstrisi için bir fikir üretme ve yenilik gerçekleştirme alanı olmuştu. O zamanlar, terbiye makineleri bugün olduğu kadar otomatik değildi ve tekstil ağları işletme personeli tarafından yüksek derecede manuel müdahale ile süreç boyunca yönlendirilmesi gereken bir sistemdi. Bu, E + L’ye patenti 1928 yılında alınmış ve gerçek manada çok erken uygulanmış olan “KF” türündeki ilk mekanik web kılavuzunu geliştirme fikrini vermiştir. Bu Web Kılavuzu, tekstil ağlarını bugüne kadar yönlendirmek için kullanılan ve halihazırda en ekonomik olan sistemdir. Erhardt + Leimer şu ana kadar bu modelden yaklaşık 500.000 model satmıştır.

Web kılavuzları açılı olarak düzenlenmiş iki merdane içerir. Tekstil ağı kesilirse, bu silindirler bir sensör sinyaline göre kapanır veya açılır. Bu da, tekstil bant sisteminin aşağı akış işlemine doğru pozisyonda beslenmesini sağlar.

1932’den kısa bir süre sonra, E + L bugün hala “KR” (klipsi düzenleme cihazı için kullanılan Almanca kısaltma) kodu altında satılan ilk elektromanyetik kanal beslemesini geliştirmiştir. En yeni model, doğrudan şebeke işletimi için entegre kumandaya sahip fırçasız, hepsi bir arada kompakt tahrik sistemine sahip KR 60/62, E + L’nin KF ile birlikte ortaya çıkarmış olduğu en başarılı ürünlerinden bir tanesidir. Piyasaya sunulduğundan bu yana yaklaşık 250.000 adet satmıştır.

Tekstil endüstrisi gittikçe daha da sanayileşirken, üretim yöntemleri de sürekli olarak optimize edilmiştir. Bu, daha kaliteli malzemelerin üretilebileceği anlamına gelmekteydi. Geleneksel kenar kılavuzları artık hassas ağlar için uygun değildi. Bu, bir tekstil ağının tamamen silindirik sisteme dayandığı ve bu nedenle sadece minimum gerilime maruz kaldığı gerçekleri, 1964 yılında parçalanmış bir makara kılavuzunun geliştirilmesine yol açmıştır. Segmentli bir makara kılavuzunda, silindirin daire çevresinde belirli sayıda kılavuz profili düzenlenir ve bir kılavuz plakasına sabitlenir. Kılavuz, plakaları döndürerek kılavuz profilleri yana doğru hareket eder, böylece ağ düzeltilmiş olur. Bu, tekstil ağlarının yönlendirilmesinde en iyi ve en nazik yöntem olarak kabul edilmeye devam etmektedir.

Bunu takip eden on yıl boyunca şirket, ilgili sensörler ile birlikte kesme üniteleri, metal detektörleri, toplama ve rota sayma sistemleri, ağ gerginliği kontrol cihazları ve atkı düzleştiriciler dahil olmak üzere tekstil endüstrisi için daha fazla ürün ve sistem geliştirmiştir. Firmanın İtalyan iştiraki, tekstil üretim süreçleri için geniş bir yelpazede besleme ve çıkış sistemleri sunmaktadır. Tıpkı 90 yıl önce olduğu gibi, tekstil endüstrisi hala şirketin en önemli ayağı ve amiral gemisidir.

GELECEKTE DİJİTALLEŞME PAZARI

Endüstri 4.0 için üretimin dijitalleşmesi, gelecek için kilit bir konudur; E + L, bu değişiklik için iyi bir donanıma sahiptir. Mevcut tüm E + L bileşenlerinin ‘Endüstri 4.0’a hazır’, yani en yeni nesil üretim sistemleri için entegrasyona uygun olduğunu vurgulayan şirket CEO’su Michael Proeller, “İster sensör, isterse yüksek hassasiyetli bir lineer tahrik olsun, bugüne kadar büyük miktarlarda üretilen E + L bileşenlerinin her biri ağlara aktif veya pasif olarak bağlanabilmektedir. Bu nedenle E + L teknolojisi, ağ bağlantılı ve aynı zamanda literatürde kabul görmüş tüm otomatik sistem üretimleri göz önüne alındığında, sektörde yer alan tüm üreticilerimizin, üretim ve / veya ERP sistemlerine mükemmel bir şekilde entegre olabilmektedir,” diyor.

Bir işletme en geç her on yılda bir kabuk değiştirmesi gerektiğini, bunu yaparken de mevcut durumunu eleştirel bir gözle incelemesi ve teknolojisi ile çağa ayak uydurması ve pazardaki konumunu korumak için gerekli değişiklikleri başlatması gerektiğine dikkat çeken şirketin patronu Hannelore Leimer, “Ekonomik ve politik birçok zorluğa rağmen, son 100 yıl boyunca işletmeyi güvenli ve istikrarlı bir şekilde yönetebildiğimiz ve her zaman en son teknoloji ve pazar değişiklikleriyle aynı düzlemde yer alabildiğimiz için, son derece büyük gurur duyuyorum.” diyor.