Oleg Cassini’de dijital dönüşüm başladı

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Teknolojinin gücünü her gün daha fazla hissettiğimiz bu günlerde, teknolojiyi kullanmak ve teknolojiden faydalanmak hayatın her alanında çok önemli bir rol oynuyor.

Teknolojiyi güçlü kullanan şirketlerden Oleg Cassini 2020 yılında toplam %20 büyüme, e-ticarette %150, son 3 yıllık bazda ise %100 ün üzerinde bir büyüme hedefliyor. Ayrıca dijital pazarlama ve e-ticareti iş stratejilerinin çekirdeği haline getirerek hedeflerine ulaşmayı planlıyor.

Her geçen saniye değişen ve dönüşen dijital dünyadaki potansiyel fırsatları öngören, en hızlı şekilde yorumlayan ve aksiyon alarak bu fırsatları müşteriyle buluşturan Oleg Cassini çalışmalarına yeni dönemde de hız kesmeden devam ediyor. Perakende satışta online ve offline dönüşümlerin tamamını en etkin şekilde kullanan marka için hızlı, güvenilir ve herkes tarafından ulaşılabilir olması piyasada rakiplerinden sıyrılmasını sağlıyor.

Oleg Cassini, e-dönüşüm faaliyetlerini geliştirmek ve dijitalde bulunan yerini sağlamlaştırmak için 2020’de dijitale olan yatırımını arttırıyor. 2020’de marka, müşteriye sunacağı dijital deneyimi en iyi şekilde analiz ediyor ve bu sayede müşteri odaklı çalışmaları en hızlı şekilde hayata geçiriyor. Örnek olarak; mağazalarda kasa entegrasyonu minimalize edilerek, satış danışmanları aracılığıyla tek bir cep telefonu üzerinden satış işlemlerinin tamamlanması sağlanıyor.

Dijital fırsatları her alanda güçlü bir şekilde kullanmayı başaran şirket, 2020’de mağazaları için farklı bir konsept ile karşımıza çıkıyor. Yeni mağaza deneyimleri daha çok dijital dönüşüm etrafında inşa ediliyor. Müşterinin istek ve görüşlerine önem veren ve müşteri memnuniyetini öncelik haline getirmeyi prensip edinmiş olan şirket, müşterilerinin gelinlikten, ayakkabıya, aksesuardan, abiyeye kadar tüm isteklerine cevap verecek bir dijital deneyim sunarak fark yaratıyor. Bu deneyim, müşterinin mağaza ziyaretinden önce daha hazırlıklı olmasını sağlıyor ve gelinin yapılacaklar listesindeki tüm ihtiyaçlarına cevap verecek bir yol haritası sunuyor.