OKI’ye, İngiltere’den iki ödül

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Bilgisayar, yazılım ve donanım ürünleri başta olmak üzere, 30 yıldır bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Penta Teknoloji’nin Türkiye’deki tek dağıtıcısı olduğu OKI, İngiltere’nin önde gelen iki sektörel dergisi OEN Magazine ve Print IT Reseller Magazine tarafından iki ödüle layık görüldü.

Penta Teknoloji’nin Türkiye’deki tek dağıtıcısı olduğu OKI Europe, iki sektör ödülünün sahibi oldu. Avrupa’nın lider yazıcı markalarından biri olan OKI, Pro9541WT 5renkli dijital transfer medya yazıcısının yenilikçi özellikleri sayesinde OEN Dergisi tarafından “Office Oscar Ödülü ”’ne; Print IT Reseller Dergisi tarafından ise “Editörün Seçimi Ödülü”’ne layık görüldü.

Penta Teknoloji Genel Müdürü Mürsel Özçelik, “Türkiye’deki tek yetkili dağıtıcısı olduğumuz OKI markasının bu saygın ödüllere layık görülmesini sevinçle karşılıyoruz. Satış, pazarlama ve operasyon ekibimiz ve yaygın iş ortağı kanalımızdan aldığımız güçle, farklı ölçek ve sektörlerdeki müşterilerimizi OKI ürünleriyle buluşturuyoruz. Aynı zamanda, ileri teknoloji endüstriyel ve ofis baskı çözümleriyle donatılmış Penta Baskı Teknolojileri Merkezi’mizde hem iş ortaklarımıza hem de iş ortaklarımızın müşterilerine OKI yazıcılarını deneyimleme olanağı da sağlıyoruz” diye konuştu.

OKI Europe Ltd., Toner Transfer Medya ve Tekstil Baskısı, EMEA Genel Müdürü Christophe Van Gelder ise “ Pro9541WT’nin sektörün önde gelen iki dergisinden ödül almasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Kişiselleştirilmiş ve özelleştirilmiş ürünlere baskı talebinin yoğunlaştığı bu dönemde, yenilikçi teknolojimizin baskı işletmelerinin gelirlerini arttırmasında önemli bir rol oynayacağından eminiz.” değerlendirmesinde bulundu.

OKI Pro9541WT, seramik, plastik ve metal ürünlerin yanı sıra tişörtlerin ve kumaşların da dahil olduğu daha geniş bir promosyon ürünü yelpazesi üzerine baskı için kullanılabilecek düşük maliyetli bir çözüm sunuyor. 329 mm x 483 mm dijital transfer baskı teknolojisini kullanan dünyanın ilk 5 renkli LED cihazı üreten OKI yeni ürünüyle, şablon baskısı işleminden kimyasalları ve emülsiyonları kaldırırken çevre dostu bir özellik de taşıyor.