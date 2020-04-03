Oerlikon Nonwoven’dan Asya’ya komple meltblown hattı

Önde gelen Asyalı bir sentetik elyaf ve polimer üreticisi, Oerlikon Nonwoven’ın Meltblown sistemine yatırım yaptı. Yeni imzalanan sözleşme, başta koruyucu maskeler gibi tıbbi ürünler olmak üzere filtreler için kullanılan dokumasız kumaşların üretimi için, nominal kapasitesi yıllık 1200 ton dokumasız kumaşa varan 2 manifold sistemi içeriyor. Ticari üretim başlangıcı 2020 yılının dördüncü çeyreği için planlandı.

2 manifold sisteminin çalışma genişliği 1,6 metre olup Oerlikon Nonwoven’ın yeni patentli elektroşarj birimiyle donatılmıştır. Oerlikon Nonwoven Meltblown teknolojisi, pazarda plastik elyaflardan yüksek süzme özelliğine sahip filtre ürünlerinin üretimi için teknolojik açıdan yüksek verimi ve çok düşük basınç kayıplarındaki elektrostatik yük ile bağlantısı ile bilinir. Filtre dokumasız kumaşlarının elektrostatik yüklenmesi sayesinde, EPA ve HEPA filtre sınıfları ile N95 koruyucu maskeleri ve FFP2 ve FFP3 sınıfları için gerekli taleplere uyan zorlu filtre maddeleri üretilebilir.

Tıbbi uygulamalara uygun filtrelerde kullanılan dokumasız kumaşlara olan talep, dünya çapındaki Sars-CoV-2 (Coronavirüs) salgını nedeniyle ve bunun tüm üreticiler açısından bir zorluk çıkarmasıyla aşırı derecede artmıştır. Oerlikon Nonwoven Satış & Pazarlama Başkan Yardımcısı Dr. Ingo Mählmann mevcut durumu, “Şu anda dünyanın her yerinden sistem konseptlerimizde karşıladığımız talepler alıyoruz,” şeklinde açıkladı. “Tedarik durumunu iyileştirmek için önceliğimizi Meltblown sistemlerinin teslim süresini azaltmak olarak belirledik, bu şekilde müşteriler siparişlerini daha hızlı ve çok daha kısa vadede teslim alabilecek.” 2020 yılının ikinci çeyreğinde önde gelen Batı Avrupalı bir dokumasız kumaş üreticisinde Meltblown sistemi işletime alınacak ve dokumasız kumaşlar yalnızca koruyucu maskelerin üretiminde kullanılacak.

Koruyucu maskelerin yerel tedarikindeki acil durum nedeniyle Oerlikon Nonwoven kendi laboratuvar sistemlerinde yüklü filtre maddeleri üretiyor ve bunlar küçük yerel işletme ve şirketlere koruyucu maske üretimi için teslim ediliyor. Oerlikon Nonwoven Müdürü Rainer Straub “Başta Neumünster sahamız çevresine olmak üzere, bu salgınla mücadeleye katkıda bulunabildiğimiz için mutluyuz,” diye belirtti.