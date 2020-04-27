Oerlikon Manmade Fibers Segmenti Corona zamanında da geleceğe olumlu bakıyor

“Tüm müşterilerimize ve çalışanlarımıza bize duydukları güvenden ötürü teşekkür ederiz”

Corona virüsünün dünya çapında yayılması, İsviçre merkezli Oerlikon Grubu’nun Manmade Fibers segmentinin çekirdek pazarlarındaki bölgesel ekonomisinin gelişmesi üzerinde gecikmeli ve değişken derecelerde etkiye sahiptir. Sentetik elyaftan polyester, polipropilen ve naylon üretiminde dünyada pazar lideri olan şirket, bu zamanlarda uzun vadeli stratejik müşteri yatırımları ile konumunun sağlam olduğunu düşünürken, aynı zamanda Corona salgınının sebep olduğu değişim fırsatlarından da yararlanmaktadır.

Sentetik elyafın satış pazarları uzun yıllardan beri öncelikle Çin, Hindistan ve Türkiye olmuştur. Başta Çin olmak üzere bu pazarlar Oerlikon Manmade Fibers’ın proje hacminin büyük kısmını oluşturmaktadır. Bu durum da, bugünlerde olumlu sonuç vermektedir. Çünkü Çin’deki büyük sentetik elyaf üreticileri, birkaç hafta önce üretime tekrar başlamış ve kapasite kullanımı artmıştır. Yeni projeler görüşülecektir.

Akıntıya karşı

Peki neden? Neden sentetik elyaf sektörü tekstil makinesi sektöründe neredeyse akıntıya karşı yüzmek- tedir? Bunun nedeni aslında oldukça basittir: Segment CEO’su Georg Stausberg durumu “Korona du- rumundan çok önce, Çin’deki büyük sentetik elyaf üreticileri, hedeflenen yatırımlar sayesinde portföyle- rini genişletmek, tek bir ürüne bağımlılığı azaltmak, maliyetleri optimize etmek ve sonuç olarak global toptan ticaret marjları üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için üretim zincirlerini petrokimya doğrultu- sunda geriye doğru entegre etmeye karar vermişti,” şeklinde açıklamaktadır. Çin’dekiyle aynı ölçüde olmasa da benzer prosedürler ve kararlar Hindistan ve Türkiye’deki büyük yapay elyaf üreticileri için de geçerlidir. Çin’de ‘Petrolden ipliğe’ iş modeli üzerinde çalışılmakta ve uygulanmakta iken, diğer piyasa katılımcıları halen ‘Eriyikten ipliğe’ kavramına odaklanmaktadır. Hindistan ve Türkiye’deki firmalar Co- rona durumundan büyük oranda etkilense dahi şirket içinde kabul edilen ana planlar burada da uygu- landığı için uzun vadeli bir bağlılık söz konusu değildir.

Global piyasa katılımcılarının uzun vadeli yatırımları

Tüm bunlar geçtiğimiz günlerde, Oerlikon Manmade Fibers’ın toplam çözüm sağlayıcısı ve dünya pazar lideri olarak Oerlikon Barmag, Oerlikon Neumag ve Oerlikon Nonwoven ile tedarik ettiği gibi eğirme ve tekstüre sistemlerine olan talebin artmasına neden oldu. Segment CEO’su Georg Stausberg gururlu bir şekilde, “Petrokimya tesislerine yapılan yatırımlar uzun vadeli stratejik planlara dayanıyor ve Corona salgını zamanında bile kısa veya orta vadeli ekonomik çöküşlere veya müşteri davranışında değişiklik- lere neden olmuyor. Bu yüzden Oerlikon Manmade Fibers’ta geleceğe umutla bakıyoruz. 2023’e kadar belirli olan siparişlerimizle bulunduğumuz nokta oldukça başarılı. Bunun için bize duydukları güveni bu zorlu zamanlarda da gösteren tüm müşterilerimize teşekkürü bir borç biliriz. Aynı şekilde, dünya çapın- daki pazarlarda mobil iş yerlerinden evden çalışan, online video konferanslarıyla müşterilerin devamlı olarak teknolojiyle ilgili sorularını yanıtlayan, yüksek kaliteli teknoloji ürünlerimizi Corona’dan korunma önlemlerine uyarak dünya çapındaki montaj ve üretim merkezlerinde yine en yüksek kalitede hazırlayan ve montaj ve işletime alma işlemlerini gerek sahada, gerekse müşterilerimizin çalışanlarıyla birlikte uzaktan yapan tüm çalışanlarımıza teşekkür ederim,” şeklinde belirtti.

Oerlikon Manmade Fibers uzun yıllar önce dijital çağa geçtiği için, segment tüm bu önlemlerden kısmen, müşteri projelerinin işlenmesinde yoğun ve kısa vadeli şekilde kar edebilir. Stausberg, “Corona durumu bu dijital değişimi kuşkusuz şekilde inanılmaz hızlandırdı. Ancak bu işe yaradı ve Corona durumu saye- sinde dijital olarak da bağlı dünyamızda geleceğimiz için birçok pozitif tecrübe çıkardık,” şeklinde belirtti.