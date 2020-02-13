Oerlikon Manmade Fibers Afrika pazarında iz bırakacak

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Oerlikon Manmade Fibers katılacak olduğu, 5 ve 8 Mart 2020 tarihleri arasında Kahire’de düzenlenecek olan Egy Stitch & Tex 2020 Fuarı’nda tamamen Afrika pazarının ihtiyaçlarına odaklanacak. Oerlikon Barmag ve Oerlikon Neumag uzmanları, Oerlikon’un temsilcisi ATAG Export & Import standında suni elyaf sistemleri için dünya pazar liderinin kapsamlı ürün ve hizmet portföyünü de sergileyecekler.

Oerlikon Manmade Fibers segmenti ticaret fuarında iki temel teknolojide yoğunlaşacak: Yeni nesil Oerlikon Barmag eAFK Evo tekstüre makineleri ilk kez Afrika pazarında tanıtılacak. eAFK Evo tekstüre makineleri sürekli yüksek ürün kalitesi ile daha yüksek hızlar ve üretkenlik ile birlikte düşük enerji tüketimi ve karşılaştırılabilir piyasa çözümlerine göre daha basit çalışmayı garanti eder. Özellikle, katma değerli sayısız özellik arasında en son teknoloji ile ikna eden iki özellik bulunuyor: Optimize edilmiş yenilikçi EvoHeater ve tamamen yeni geliştirilen aktif soğutma ünitesi olan EvoCooler.

İkinci teknoloji odağı özellikle Mısır pazarı ve Orta Doğu pazarları için yeni fırsatlar sunuyor: Oerlikon Neumag’ın BCF S8 tek renkli ve üç renkli sistemi ile segment yeni halı ipliği üretimine yönelik amiral gemisini tanıtacak. Üstün eğirme hızları, 700’e kadar tekil iplikler, 2.5 dpf’ye kadar daha ince titreler – yeni sistemin performans verileri ve teknolojik inceliği, geçtiğimiz yıl boyunca çok sayıda ticaret fuarında ve tanıtım gezisinde büyük bir etki oluşturdu.

Üç rengin temel bileşeni, daha esnek ve daha eşit renk ayrımı için patent bekleyen yeni Color Pop Compacting ünitesidir (CPC-T). CPC-T ile, her renk için ayrı ayrı kontrol edilebilen hava basınçları, renkleri vurgulayan ve böylece 200.000’den fazla farklı tonu mümkün kılan ön karışımı sağlıyor. Poliamid 6’dan bugüne kadar güçlü renklerle ayrılmış veya renk vurgulu BCF ipliklerinin üretimi çok zor olsa bile gelecekte CPC-T sistemi sayesinde bu mümkün olacaktır. Yeni tasarımın bir sonucu olarak, CPC-T düşük iplik gerilimi olan işlemler için de uygundur.

HALI İPLİĞİ ÜRETİMİ İÇİN GENİŞLETİLMİŞ ÜRÜN TEKLİFİ

Suni elyaf iplik işletmelerinde kullanılan tüm ilgili teknolojileri kapsayan teknik bilgi, dünyanın tek üreticisi Oerlikon’un halı ipliği yapmak için ürün ve hizmet yelpazesini genişletmesine imkân sağlar. POY ve tekstüre dayalı sistem konsepti, BCF benzeri özellikli özellikle yumuşak ve hacimli polyester iplik gerektiren halı ve ev tekstili bölümü için tasarlanmıştır. Burada amaç, maksimum 1300 dtex ve tipik olarak 1.000’den fazla iplik, mesela 1300dtex f1152, 660dtex f1152 ve 990dtex f768 gibi tipik ürünlerle üretim yapmak. Makine konsepti, eAFK Big-V tekstüre makinesiyle beraber iyi bilinen WINGS HD POY sarıcıdan oluşur.