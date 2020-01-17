“Odun lifinden” İplik

VTT Finlandiya Teknik Araştırma Merkezi’nin bir firması olan Spinnova; rayon ve benzeri rejenere liflerin işlemlerinden farklı olarak, zararlı kimyasallar ve/veya enerji/ su sarfiyatına neden olacak üretim aşamalarının bulunmadığı “yeni” bir odundan iplik üretim teknolojisi geliştirdi. Yöntem; örümceklerin “ağ örme” yöntemi ile kağıt imalatının biraraya getirildiği işlemlerden oluşuyor. Bu iplik üretim yöntemi için en uygun hammaddenin çam ve ladin ağaçları olduğu ifade ediliyor. Spinnova’nın liften ipliğe (fibre to yarn-F2Y) teknolojisi; odun lifini çözmek ve polimer seviyesine getirmek için kimyasallar kullanmak yerine özel bir yaş çekme/eğirme yöntemi kullanılarak lifi filament benzeri bir ipliğe doğrudan dönüştürebiliyor.
Pamuk ipliği üretimi ile kıyaslandığında, bu yöntemin %99 daha az su ve %80 daha az enerji gereksinimi olduğu belirtiliyor. Dahası Finlandiya’da bulunan hammadde (ağaç/ odun) kaynağının dünyadaki tüm pamuk üretiminin yerine geçecek odun lifi üretimine karşı geldiği düşünüldüğünde, bu yeni iplik teknolojisinin ülkenin hem tekstil hem de orman sanayiine getirebileceği devrim niteliğindeki açılımın değeri çok daha anlaşılır oluyor.
Bu arada Spinnova Oy’un, Avrupalı Ticari Girişim Zirvesi EVS2016’da (Dusseldorf) en iyi 8 “temiz teknoloji” başlangıç (startup) firmasından biri seçildiğini söylememe bilmem gerek var mı!
Kaynakça
1. http://www.fabriclink.com/consumer/TopTen-2016.cfm
2. http://www.vttresearch.com/media/news/spinnovas-new-wood-fibre-fabric-displayed-for-the-first-time
3. http://advancedtextilessource.com/2016/12/22/spinnova-unveils-wood-fiber-fabric/
4. https://www.pulpandpapercanada.com/innovation/spinnova-developing-wood-based-textile-yarns-1003550005