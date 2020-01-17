“Odun lifinden” İplik

Pamuk ipliği üretimi ile kıyaslandığında, bu yöntemin %99 daha az su ve %80 daha az enerji gereksinimi olduğu belirtiliyor. Dahası Finlandiya’da bulunan hammadde (ağaç/ odun) kaynağının dünyadaki tüm pamuk üretiminin yerine geçecek odun lifi üretimine karşı geldiği düşünüldüğünde, bu yeni iplik teknolojisinin ülkenin hem tekstil hem de orman sanayiine getirebileceği devrim niteliğindeki açılımın değeri çok daha anlaşılır oluyor.

Bu arada Spinnova Oy’un, Avrupalı Ticari Girişim Zirvesi EVS2016’da (Dusseldorf) en iyi 8 “temiz teknoloji” başlangıç (startup) firmasından biri seçildiğini söylememe bilmem gerek var mı!