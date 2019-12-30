Ödüllü Inovenso, cihaz üretiminin %95’ini dünyaya ihraç ediyor

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Nanomalzeme geliştirme ve yüksek katma değerli makine ihracatı alanında çalışmalarını sürdüren Inovenso Teknoloji, dünya genelinde %20’lik pazar payıyla dikkat çekiyor. Alanında dünyanın en büyük iki firmasından biri olan şirket, bilgi birikimi ve makine satışı yoluyla akademiye ve sanayiye büyük bir potansiyel sunarken ekonomiye de yaklaşık 40 milyon dolarlık katkı yapıyor.

Türkiye’nin öncü teknoloji geliştirme üslerinden biri olan Yıldız Teknopark, ileri teknoloji ve yüksek standartlara sahip çalışmaları hayata geçirirken farklı sektörlere çözümler sağlamaya da devam ediyor. Nanomalzeme geliştirme ve yüksek katma değerli makine ihracatı alanında çalışmalarını Yıldız Teknopark’ta sürdüren Inovenso Teknoloji, ürünlerini Türkiye’de tasarlayıp üretiyor. Sağlık, tıp, kozmetik, savunma sanayi, tekstil, gıda, tarım ve enerji gibi sektörlere hizmet sunan ve hem nanofiber (pamuk lifinden bin kat daha ince nanolif) üretimi yapan cihaz imalatını hem de talep eden firmaların nanolif içeren ürün geliştirme faaliyetlerini gerçekleştiren şirket, teknolojik Ar-Ge çalışmalarıyla da öne çıkıyor.

100 milyar dolarlık global son ürün pazarı

Inovenso Teknoloji Kurucu Ortağı Talha Uzuner, mevcut pazarı şöyle değerlendirdi: “Ar-Ge amaçlı makine pazarı anlamında pazar büyüklüğü 20 milyon dolar civarında. Endüstriyel cihazları da dahil ettiğimizde bu rakam 50 milyon dolara çıkıyor. Makinelerle yapılan üretimin mukabilinde elde edilen katma değeri yüksek ürünler, piyasada 100 milyar dolara yakın değere sahip son ürünlere dönüşme potansiyeli barındırıyor. Bu hacmi oluşturacak en önemli ürünlere hava ve sıvı filtreleri, yakıt hücreleri, elektrik pilleri, yapay doku üretim materyalleri, yara örtücü yüzeyler, organ bariyerleri, elektromanyetik kalkanlama malzemeleri ve kozmetik yüz maskeleri örnek olarak gösterilebilir. Inovenso, dünya genelinde %20’lik bir pazar payına sahip. Önümüzdeki 5 yıl içinde bu oranı en az %40’a çıkarmayı planlıyoruz. Pazarın genişlemesiyle birlikte sadece Ar-Ge amaçlı makine satışından en az 15 milyon dolarlık, endüstriyel makine satışından ise yıllık en az 40 milyon dolarlık bir beklentimiz var. Bu konuda pazarın oldukça ivmeli şekilde genişlemesi umut vaat edici görünüyor.”

“Ekosisteme katkımız yaklaşık 40 milyon dolar”

Üretilen cihazların %95’inin yurt dışına ihraç edildiğini belirten Uzuner; bugüne kadar dünyada 30’un üzerinde ülkede 350 civarında makine satışının bulunduğunu, bu satışların çoğunun üniversitelerin çeşitli bölümlerine ve firmaların Ar-Ge departmanlarına gerçekleştirildiğini söyledi. Uzuner, “Ekosisteme katkımız şu an için yaklaşık 40 milyon dolar civarında, fakat ileri teknoloji alanlarında ortaya koyduğumuz bilgi birikimi ve makine satışı yoluyla akademiye ve sanayiye büyük bir potansiyel sunmuş oluyoruz” dedi.

Firmalara danışmanlık ve satış sonrası destek de sunan Inovenso, Türkiye’de yerli taramalı elektron mikroskobu (SEM) geliştirme çalışmalarını yürütmenin yanı sıra kendi alanında dünyanın en büyük iki firması arasında yer alıyor. Inovenso, başta Amerika ve Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya Nanofiber üretim makineleri ihracatı gerçekleştiriyor.

TTGV’den Inovenso’yo ödül

Ar-Ge çalışmalarını Yıldız Teknopark içerisinde sürdüren Inovenso, teknoloji ve inovasyon ekosisteminde görünürlük ve başarı hikayesi yakalamış ve/veya girişimcilik yoluyla teknoloji ekosistemine katkı sağlamış girişimcilere verilen Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Ödülleri’nde, Mehmet Şuhubi Ödülü kategorisinde ödüle layık görüldü.

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner ise, bu iş birliğini şöyle değerlendirdi: “Bugün girişimci bir üniversite olarak faaliyetlerimizi yüksek katma değerli ürünler üretme hedefiyle sürdürüyoruz. Dünya ortalaması yüzde 16,7 iken Türkiye’nin ihraç ettiği teknoloji gelirlerimizin sadece yüzde 3,5’ini oluşturuyor. Bilgiyi daha fazla ticarileştirmek için çalışıyoruz ve Inovenso gibi ekonomiye büyük katkı yapan ve ihracat potansiyeli yüksek şirketlerin bünyemizde yer alması bu süreçte bizim için büyük önem taşıyor. Karşılıklı kazan-kazan modeliyle bütün paydaşlar kazanıyor. Inovenso’ya ekonomiye, ihracata ve teknolojiye yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ediyorum.”