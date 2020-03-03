Odak noktası dokumasız kumaş kalitesi: Her uygulama için optimum üretim prosesi

Oerlikon Nonwoven pazar ve müşteri odaklı hijyen, medikal ve diğer teknik uygulamalara yönelik çözümlerini, altıncı defa Cenevre, İsviçre’de düzenlenen dünya çapında lider dokumasız kumaş fuarı INDEX’e sunuyor. 31 Mart-3 Nisan 2020 tarihleri arasında fuar katılımcıları Neumünster merkezli sistem üreticisinin kapsamlı ürün ve proses uzmanlıklarını kendileri görebilecek.

Kapsamlı spunbond portföyü – daima uygun çözüm

Oerlikon Nonwoven, spunbond teknolojisi alanında önemli bir konumdadır. Polyester veya polipropilenden jeotekstil üretme prosesi optimize edilmiştir; en önemli özelliği kaliteli dokumasız kumaş üreti- minde yüksek üretim kapasitesi ve verimi ile düşük enerji tüketimi sağlamasıdır.

Hijyen alanındaki dokumasız kumaşların üretimi için Oerlikon Nonwoven, QSR (Quality Sized Right) sistemlerini sunmaktadır. Çinli makine mühendisi ortağının dokumasız kumaş oluşturmadaki avantajla- rı genel tesise entegre edilmiştir. Dokumasız kumaş üreticilerinin avantajı, cazip fiyatlar ve oldukça düşük yatırımlarla rekabetçi çözümler elde etmeleridir.

Meltblown dokunmamış kumaşların düşük maliyetlerle üretilmesi

Yeni, eşsiz ve oldukça zorlu filtre maddeleri, Oerlikon Nonwoven’ın optimize meltblown teknolojisiyle kolay ve verimli bir şekilde üretilebilmektedir. Bir veya daha fazla pozisyonla tekli sistem, mevcut sistemlere kurulan “Plug & Produce” özelliği şeklinde veya diğer teknolojilerle birlikte: Oerlikon Nonwoven Meltblown Prosesi geleceğin kalite gerekliliklerini karşılayan meltblown dokunmamış kumaşlarını düşük maliyetli şekilde günümüzde elde etmeyi mümkün kılmaktadır. Gittikçe daha fazla üretici, kalitesini defalarca göstermiş olan ve geliştirilmeye devam eden Oerlikon Nonwoven’ın meltblown çözümlerini tercih etmektedir.

Dokunmamış kumaşlar için geleceğin Airlaid Teknolojisi

Dokumasız kumaş üretiminde ham madde olarak selüloz (Pulp) veya selüloz elyafları, sürdürülebilirlik ve çevreye uygunluğu açısından rakipsizdir. Oerlikon Nonwoven’ın Airlaid prosesi bu ham maddenin birçok uygulama için yüksek kaliteli ürünlere dönüştürülmesi için ideal bir çözümdür. Günümüzde ekonomik açıdan cazip üretim hızı ve hat verimliliğine sahip yüksek kalitede hafif Airlaid dokumasız kumaş üretimi oldukça talep görmektedir. Bu alanda Oerlikon Nonwoven’ın birçok ham maddenin homojen şekilde karışmasını sağlayan ve patentli prosesi, yüksek dengeli ve homojen fiber yerleşimi sayesinde, düşük temel ağırlıklı dokunmamış kumaşlar için dahi yeni standartlar belirlemektedir. Ayrıca bu teknolojinin avantajları, geri dönüşüm sektöründeki sürdürülebilir uygulamalar için gittikçe daha önemli bir hale gelmektedir.