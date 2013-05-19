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İplik ve kumaş boyama & terbiye işlemleri yapan Nuryıldız tekstil, iç ve dış piyasada ürünlerini pazarlamanın yanında, ayrıca iplik boyada fason hizmet de veriyor.

Amerika ve Avrupa’dan ithal son teknolojiye sahip makinalarla üretim gerçekleştiren Nuryıldız, sektördeki bugünkü konumunu da bu sayede perçinleştirmiş bulunuyor. Ürünlerin % 90’ı ihraç edilen Nuryıldız üretimini 39.000 metrekarelik alan üzerine 20.000 metrekare kapalı alanı mevcut Çorlu’daki üretim tesisinde gerçekleştiriyor. Oeko-tex 100 belgesi ile üretim gerçekleştiren Nuryıldız’ın ISO 9001:2008, GOTS Global Organik Tekstil Standardı, OE 100 ve OE Blended Sertifikaları mevcut olup, Marks & Spencer ve Next akreditasyonlu laboratuarlara sahiptir. Nuryıldız Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Kalaycı ile tekstil sektöründe Nuryıldız Tekstil’in kuruluşundan günümüze gelişi, sektöre katkıları ve çalışmaları hakkında konuştuk.

Nuryıldız Tekstil olarak firmanızı tanımlar mısınız?

“Nuryıldız Tekstil, 1952 yılından beri faaliyette olan, Malatya’da doğup İstanbul’da büyüyen bir firma. Firmamız iplik boya, kumaş boya ve dijital baskı üretimleri yapmaktadır. Günde 8 ton civarında iplik boya üretimi yapıyor. Günde 25 ton civarında boyalı kumaş satışı yapıyoruz. Kumaş boyada kendimizi farklı bir kulvarda görüyoruz. Path bach ve HT boyama yapıyoruz. Path bach boyama metodunu kullanan nadir firmalardan bir tanesiyiz. Türkiye’de bu işi ilk biz başlattık. Son 5 yıldır kendi koleksiyonumuzu satıyoruz. Kaliteli ve sorunsuz ürün elde etmek için Ar-Ge’ye çok önem veriyoruz. Gelişen kumaş teknolojisini ve yenilikleri takip etmek bu işin en önemli noktalarından biri olduğuna inanıyoruz. Ar-Ge’nin ciddi bir maliyeti var. Ar-Ge departmanımız sayesinde güzel ürünler elde ediyoruz ve bu konuda ciddi bir başarı elde ettik. Yurt içi ve yurt dışı çalışıyoruz. Kumaşlarımızın tamamı ihraç ediliyor. Bunun yüzde 20’lik kısmını biz kendimiz ihraç ediyoruz. Yüzde 80’lik kısmını da ihracatçı konfeksiyonlara veriyoruz. ZARA,H&M, Mango, Marks & Spencer, RobertO Cavalli, Next, Espirit ve daha bir çok markalara tedarik sağlıyoruz.”

Üretim portföyünüzde bulunan ürünler ve kullanım alanları konusundan kısaca bahseder misiniz?

Konfeksiyona ham madde temin ediyoruz. Öncelikli ağırlığımız bu konuda. Ağırlıklı olarak viskon elyafından kumaşlar üretiyoruz. Şuan ki portföyümüzün hemen hemen yüzde 75’i bu düzeydedir. Son dönemlerde tüketici tercihlerine göre biz de tercihlerimizi değiştiriyoruz. Biz viskon merserize konusunda çok uzmanlaşmış bir firmayız. Türkiye’de viskona merserize yapan ilk firmayız hatta belki de dünyada ilk firmayız. Uzun zaman boyunca tüm dünyada bizim markamızla satıldı bu kumaşlar, Snap Dragon adı altında. Kendi kalitemizi müşterinin zihnine yerleştirmeyi başardık. Müşteriler bizim kalite numaramızda kumaş aramaya başladı.”

Aynı kulvarda çalışan firmalardan sizi ayıran özellik nedir?

“Kalitemiz, servisimiz ve hızımız. Tüketicinin bizi tercih etmesinin öncelikli sebebi kalitedir. Nur Yıldız’ın ayrı bir kalitesi var. Bazı firmalar “Bunu Nuryıldız’dan alabilirim” diye bizi tercih eder. Hakikaten bazı işleri de sadece biz yapabiliriz. Mesela viskon merserize gibi.”

İhracat yaptığınız ülkelerin pazar payı hakkında bilgi verir misiniz? Pazarlama konusunda nasıl bir yol takip ediyorsunuz?

“İhracat pazarlamada iki tip çalışmamız var. Birincisi fuarlar vasıtasıyla müşteri arayışlarımız var. Fuarlara gideriz Moskova, Paris’te, Almanya’da, Amerika’da, İngiltere’de ve Brezilya’da fuarlara katılıyoruz. Bu fuarlarda müşteriler bizi bulurlar, beğenirler. Buralarda bizden numune talep ederler. Biz de numunelere göre çalışmalarımızı yaparız. Bu şekilde müşteri elde ederiz. Pazarlama departmanımızın çalışmaları sayesinde müşteri elde ederiz. Direk olarak tanıdıkları veya internetten tespit ettikleri firmaları analiz ederler, kartele gönderirler, ziyaret ederler ve çalışmaya başlarız. Pazar payı konusunda, çalıştığımız firmalar çok büyük firmalar. ZARA, H&M, Mango gibi firmaların Türkiye’deki alım paylarını bilmediğimiz için bizim onları yönlendirme şansımız yok ama biz kapasitemizin yüzde 80 civarında doluluğunu sağlıyoruz. Hedefimiz bu oranı yüzde 90’lara çekebilmek.”

Sektör için geliştirdiğiniz ürün var mı?

Yeni geliştirdiğimiz ürünler var. Değişik iplik varyasyonları var, performans kumaşlarımız var. Showroom bunun bir göstergesi. Müşterimiz için bizdeki showroom merak edilir halde. Müşterilerimiz “Acaba Nuryıldız şimdi ne çıkardı? Fuarda ne sergileyecek? Biz önden bunu bulabilir miyiz?” merakı var. Bu bizim için çalışmalarımızın bir meyvesi, başarı gösing