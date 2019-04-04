NSC, elyaftan ipliğe: İplikçilikte uzmanlığınız

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“NSC elyaftan ipliğe”, S200 germe koparma makinesi ve ardından D5GC40 model keçe açıcı ve GC40 model çekim makinesi gibi modellerin yer aldığı Tow To Top serisini Türkiye’de geliştirmeye ve pazara sunmaya devam ediyor. Son işlemci m/c içinse, FMV41/42 dikey ovalamalı finisör fitil makineleri sunulmaktadır.

“NSC elyaftan ipliğe” yakın zamanda N. Schlumberger tarafından tasarlanan m/c (2,5m ya da 3,5m enindeki) SW35 taraklama makinasının bulunduğu Yarı Kamgarn hatlarının ve ardından çekim makinası GC 40 ve m/c FMV41/42 finisör makinelerinden oluşan hazırlık hatlarının kurulumunu yaptı.

“NSC elyaftan ipliğe” son zamanda akrilik elyaflar veya karışımlı elyaflar için tarak ve çekim makinelerinin arasına taraklama makinesi ERA’yı yerleştirerek, geri dönüşüm hatlarının modernize edilmesini sağlamıştır. Taraklama makinesi ERA’nın bu sürece katkısı, ekonomik olarak başlıca 4 avantaj sağlamaktadır:

Üretim: Günde 3 denye kumaştan 1 ton üretim (3 vardiya)

Temizlik: PB ailesinden m / c ile karşılaştırıldığında, %25 daha az nope

Enerji Tüketimi: Ekonomik Tasarruflu Ekipmanlar: Enerji Verimli Motorların Kullanımı

Yeni kinematik tasarımı sayesinde yedek parça tüketiminde azalma.

“NSC elyaftan ipliğe”, makinelerinin geliştirmesine yardımcı olan sayısız Türk müşterisinden sürekli haberdar olmaktan onur duymaktadır. BİLGE / Otomasyon firması ile birlikte yedek parça organizasyonu oluşturulmuştur. “NSC elyaftan ipliğe”, Barselona’da düzenlenecek olan ITMA 2019 Fuarında Salon 6’daki A107 numaralı standında müşterilerini ağırlamak üzere hazır bulunacaktır.