Nisan Ayında Kimya Sektörü İhracatta Birinciliğe Yükseldi

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İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre, kimya sektörü ihracatı 2020 yılı Nisan ayında geçen sene aynı döneme göre yüzde 27,39 azalarak 1 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılını 20,6 milyar dolarlık ihracat rekoruyla Türkiye’nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olarak tamamlayan kimya sektörü, Nisan ayında ihracatta birinciliğe yükseldi. Sektörün 4 aylık ihracatı ise 6 milyar 57 milyon dolara ulaştı.

Nisan ayı kimya sektörü ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, “Türkiye’nin ihracattaki ikinci büyük sektörü olan kimya sektörümüzün Nisan ayı ihracatı, koronavirüs salgınının dünya ekonomisindeki olumsuz etkisi ile yüzde 27,39 azalarak 1 milyar 288 milyon dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında tüm sektörler arasında en fazla ihracat yapan sektör olduk. Bu vesile ile aslında kimyanın hayatımızın temel bir parçası olduğunu ve otomotivden mobilyaya, tekstilden gıdaya kadar hammaddelerimizle pek çok alana dokunarak ülkemiz için büyük bir katma değer sağladığını görüyoruz. İlk dört ayda 6 milyar 57 milyon dolar ihracat yaptık. Dört aylık dönemde kimya ihracatımızda yüzde 11’lik bir düşüş oldu. Nisan ayında Almanya, Irak ve İtalya en fazla ihracat yaptığımız ülkeler oldu. Yılın başından bugüne kadar en fazla ihracat yaptığımız ilk üç ülke ise Hollanda, İtalya ve Almanya oldu.

2 Mayıs Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ihracatı kayda ve ön izne bağlı ürünler etil alkol, kolonya, dezenfektan, alkollü ıslak mendil ve hidrojen peroksit, ventilatör, ecmo, oksijen konsantratörü, ventilasyon sarfları ve aksesuarları, hasta devreleri (anestezi/ventilator devresi), ıv kanül, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri olmak üzere medikal, kozmetik ve kimyevi maddelerdeki ihracat kısıtlaması kaldırıldı. Böylelikle ihracatımızın önü açıldı.Bu süreçte ülkemizin ihtiyaçları sonrasında ihracatımızın da aksamadan devam etmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdik. Sektör temsilcilerimiz ile beraber mümkün olan tüm platformda yaptığımız girişimlerin sonuç vermesi bizler için son derece sevindirici bir haber ve olumlu bir sürece girildiğinin işaretidir. Bu kararın kimya ihracatımıza önümüzdeki ay itibariyle olumlu yansımalarını bekliyoruz. Mayıs ve Haziran aylarındaki kademeli normalleşme süreciyle birlikte toparlanmanın olacağına inanıyoruz. Yeni normalleşme süreci ile birlikte ilerleyen dönemde ülkemizin bu süreci yönetmedeki olumlu algısını fırsata çevirmek için birlikte çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam etmemiz çok önemli. Hem sektörümüzde hem de ülkemizin önünde yeni fırsatlar oluşacağına inanıyoruz” dedi.

Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya, Nisan ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Nisan ayında Almanya’yı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise Irak, İtalya, Hollanda, İspanya, İngiltere, ABD, Romanya, İsrail, Azerbaycan-Nahçıvan oldu.

Almanya’ya yapılan kimya ihracatı 2020 yılı Nisan ayında 77 milyon 263 bin dolar olarak gerçekleşti. Nisan ayında Almanya’ya en çok “plastikler ve mamulleri”, “kauçuk, kauçuk eşya”, “muhtelif kimyasal maddeler”, “uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun”, “eczacılık ürünleri”, “yıkama müstahzarları”, “boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları” ve “anorganik kimyasallar” ihraç edildi.

2020 yılı Ocak-Nisan olarak dört aylık dönemde en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla Hollanda, İtalya, Almanya, Irak, ABD, İspanya, İngiltere, Belçika, Mısır ve İsrail olarak ilk onda yer aldı.

Nisan ayında en çok “plastikler ve mamulleri” ihracatı gerçekleştirildi

Nisan ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleriihracatı, 411 milyon 888 bin 406 dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 187 milyon 068 bin 218 dolarlık ihracatla mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 137 milyon 178 bin 812 dolarla üçüncü sıradayer aldı. Anorganik kimyasalları takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ‘muhtelif kimyasal maddeler’, ‘eczacılık ürünleri’, ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ‘yıkama müstahzarları’, ‘kauçuk, kauçuk eşya’, ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’ ve ‘organik kimyasallar’ oldu.