Nike sakatlıkları azaltmayı hedefleyen yeni ayakkabısını sunuyor

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Nike, koşucu sakatlıklarının önüne geçmeye odaklandığı ve bu hedefe doğru atılmış adımların ürünü olan “Nike React Infinity Run”ı koşucuların beğenisine sunuyor.

Nike, 2017 yılında kişisel rekorların kırılması ve sınırların aşılması için tasarladığı Zoom Vaporfly %4 ile oyunun kurallarını değiştiren bir yastıklama teknolojisi ve enerji dönüşü sağlayan tescilli bir köpük olan Nike React’ın en iyi özelliklerini bir araya getirdi. Denge konusunda daha iyi bir çözüm sunan Nike React Infinity Run, çığır açan bir ayakkabıya yönelik ince ayarlı bir biyomekanik verimlilik, yastıklama harmanı ve geleneksel hareket kontrol tasarımlarına göre bir ilerleme sunuyor.

Infinity Run yumuşak ve esnek bir platform sağlıyor ve bunu genişletilmiş bir orta tabanla sunuyor. %4’ün geometrisine benzer şekilde, Infinity’de tabandan baş parmağa daha akıcı bir geçiş sağlayan beşik benzeri bir taban bulunuyor.

Bu ilham verici kombinasyon koşucu üzerinde etkisini anında gösteriyor. Ayakkabıyı giyildiğinde, dengeli ve enerjik yapısı hissediliyor. React köpük içerisindeki yay kilometrelerce koşuya hazır. Infinity’nin beşik geometrisi hafif öne doğru gitmeyi teşvik ederken, koşucunun ayağıyla bastığı kısmı topuktan orta kısma ve hatta ön kısma kadar getiriyor. Bu durumda, öne doğru hareketlenme hissi meydana geliyor. Daha geniş platform ve ona eşlik eden destekleyici köpük güven verici bir his sağlarken, ayakkabı ayağı düz ve pürüzsüz bir hat boyunca izleyerek bir o yana, bir bu yana sallanma ile hareketi azaltıyor.

Bu özellikler Nike React Infinity Run’ı interval veya tempolu, uzun mesafeli koşu veya yarış kategorisine girmeyen koşu türleri için ideal kılıyor. Bu ayakkabının en uygun olduğu koşu türleri günlük koşular, orta mesafeli ve kısa mesafeli koşular. Ayakkabı ile ilgili gerçekleştirilen testlerde, Nike React Infinity kullanan koşucuların hareket kontrolü ayakkabısı kullanan koşuculara göre yüzde 52 daha az sakatlık yaşadığını gösteriyor. Kullanıcılar dizlerinde ve ayaklarında daha az ağrı hissettiğini söylüyor.

Optimum performans ve sakatlığın önlenmesi için antrenmanlara dahil edilen koşu türlerinin çeşitlendirilmesi çok önemli. Giyilen ayakkabılar için de aynı durum geçerli. Nike koşu ayakkabısı yelpazesi en iyi sonuçların elde edilmesine yardımcı olan çeşitli egzersiz programlarına hitap ediyor ve Infinity bu yelpazenin yeni bir temel ürünü haline geliyor.

Değişken Tempolu Antrenman Neden Önemlidir?

Antrenmandaki hareketlerin ve yoğunluğun çeşitlilik arz etmesi nasıl daha zinde ve eksiksiz bir sporcunun ortaya çıkmasını sağlayacaksa, çeşitli türlere yer verilen koşu antrenmanları yapılması bir yandan hız, güç ve dayanıklılığı artırırken, diğer yandan koşucularda çok yaygın görülen aşırı kullanım sakatlıklarının önlenmesine de yardımcı olacaktır. Bu spordaki en başarılı şampiyonların en zinde ve sağlıklı durumda kalmak için çeşitlilik arz eden bir dizi koşu egzersizi yaptığı (ve bunlara uygun koşu ayakkabısı türleri kullandığı) biliniyor. En yaygın değişken tempolu antrenman türlerine ilişkin bir sözlükçe ve bunları nasıl kendi antrenmanınızın bir parçası haline getirebileceğiniz ile ilgili bilgileri bu kısımda bulabilirsiniz.

Uzun Mesafeli Koşu

Adından da anlaşılacağı gibi, bu egzersizler bir koşucunun en uzun mesafeye genellikle en düşük hızda ulaştığı antrenmanlar ve kas dayanıklılığının (zihinsel dayanıklılık ile birlikte) artırılması amacıyla yapılır.

Sıklık: Genellikle haftada bir kez

Normal Tempolu Koşu

Orta mesafeli ve rahat bir tempoda gerçekleştirilen günlük koşular koşucuların kat ettiği mesafenin büyük kısmını oluşturur.

Sıklık: Haftada iki ya da üç kez

İnterval ve Fartlek Koşuları

Yüksek yoğunluklu sprintler ve toparlanma etaplarının değişimli olarak gerçekleştirildiği ani patlayıcı antrenmanlar hız ve dayanıklılığın artırılmasını sağlar. İnterval antrenmanları mesafelerin kesin olarak bilinmesi için genellikle bir pistte gerçekleştirilirken, fartlek antrenmanları ise çoğunlukla normal tempolu koşularla birleştirilir.

Sıklık: Haftada bir ya da iki kez

Tempolu Koşu

Orta mesafeli ve daha hızlı olan bu koşular daha uzun süre hızlı koşulması için güç ve dayanıklılığın artırılmasına yardımcı olunması amacıyla koşucuyu daha zorlayıcı bir hızda (maksimum hızın yüzde 85’i olarak düşünülebilir) koşmaya iter.

Sıklık: Haftada bir ya da iki kez

Toparlanma Koşusu

Genelde kas tüketen bir yarış, zamanlı koşu veya sıkı bir antrenmandan sonra gerçekleştirilen bu koşular kısa mesafeli ve düşük yoğunlukludur ve bu koşularla kilometrelerce mesafe kat edilirken vücuda toparlanma olanağı verilmesi amaçlanır.

Sıklık: İhtiyaç olduğunda