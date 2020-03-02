New York’ta düzenlenecek İslami Giyim Sergisi’ndeki tek Türk firması

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Türkiye’den sadece Modanisa’nın davet edildiği ve bugüne kadar ABD San Francisco ve Almanya Frankfurt’ta açılan “Günümüz İslami Giyim Sergisi”, ABD’ye bu kez New York’ta sergilenmek üzere geri dönüyor. İlk olarak San Francisco’da görücüye çıkan ve yoğun ilgi ile takip edilen “Günümüz İslami Giyim Sergisi” 23 Ağustos 2020 tarihine kadar New York Cooper Hewitt Smithsonian Tasarım Müzesi’nde ziyaretçileri ağırlayacak. Modanisa sergide, Desert Dream (Çöl Rüyası) koleksiyonu ile yer alıyor.

ABD’nin San Francisco şehrinde düzenlenen `Günümüz İslami Giyim Sergisi” (Contemporary Muslim Fashions) Almanya Franfurt’tan sonra bu kez NewYork’taki dünyaca ünlü Cooper Hewitt Smithsonian Müzesi’ne taşınıyor.2018 Eylül ayında San Francisco’daki deYoung Müzesi’nde açılarak büyük beğeni toplayan sergi, sonrasında Frankfurt’taki Angewandte Kunst Müzesi’nde yer alarak Avrupalı ziyaretçileri ağırladı. İki farklı kıtada yoğun ilgi ile takip edilen sergi 28 Şubat 2020’den itibaren ABD’nin ünlü Cooper Hewitt Smithsonian Tasarım Müzesi’nde yer alacak. Türkiye`yi, ülkemizden davet alan tek modest/muhafazakar giyim markası olan Modanisa’nın temsil ettiği sergi, Cooper Hewitt Müzesi’nde 23 Ağustos tarihine kadar gezilebilecek.

Modanisa sergide, Modanisa’nın ürün gönderdiği 140 ülkedeki müşterileri tarafından ilgiyle karşılanan Raşit x Modanisa Desert Dream (Çöl Rüyası) koleksiyonu ile yer alıyor.

Amacı, İslami giyim tarzındaki çeşitliliğe dikkat çekmek ve Müslüman kadının tek tipte giyindiği şeklindeki anlayışın yanlışlığını ortaya koymak olan “Günümüz İslam Giyim Sergisi”nin küratörleri, İslam’ın çok kültürlü bir din olduğuna ve İslami giyimin sadece dini öğelerden değil, aynı zamanda yerel ve global trendlerden etkilendiğine vurgu yapıyor. Modanın, insanların kendini ifade ettikleri bir platform olduğunu belirten serginin yeni ev sahibi Cooper Hewitt Smithsonian Tasarım Müzesi’nin tekstil küratörü Susan Brown, “Sergi, genç profesyonel Müslüman tasarımcıların ve sanatçıların çalışmalarına odaklanıyor” diyor.

Amerika’da yoğun ilgi gören sergi, daha önce Wall Street Journal ve San Francisco Chronicle gibi etkili ABD gazeteleri ve dünya medyasına konu oldu. Sergiyle ilgili olarak Wall Street Journal’da yayınlanan haber, Modanisa koleksiyonundan bir görsel ile tanıtılırken, Suudi Kraliyet Ailesi’nden bir prensesin yayın yönetmenliğini üstlendiği Vogue Arabia, sergi ile ilgili haberinde dünyanın ilk ve en ünlü tesettürlü modeli Halima Aden’in Modanisa koleksiyonundan bir kıyafetle verdiği pozu öne çıkarttı. Sergi ve Modanisa ile ilgili çok sayıda yansımadan biri de Global Islamic Economy Gateway’in internet sitesindeydi. Sitedeki haberde Modanisa “E-ticaret devi” olarak tanıtıldı.