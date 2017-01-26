NAVETA dokuma aksesuarları, Alesta Mümessillik bünyesinde

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Uzun zamandır tekstil-dokuma sanayisi için ürünler sunan NAVETA, Çek Cumhuriyeti, Liberec şehrinde faaliyetine devam etmektedir. Firma, Türkiye dokuma sanayisine ürünlerini pazarlamak için Alesta‘yı partner seçti. Geniş ürün yelpazesine sahip firmanın her zaman sloganı son teknolojiyle en iyi materyali, yüksek kalitede sunmaktır.

Bu bağlamda NAVETA sadece yüksek kaliteli paslanmaz çelik (INOX) ürünleri fabrikasında üretmektedir. Başlıca gücü teli (Nire) markası NAVEFIL ve tipleri SIMPLEX, SIMPAS ve DUPLEX‘tir. Firmanın bu ürünleri pamuklu, sentetik, yünlü, ipekli, teknik tekstiller cam elyafı, Kevlar ve birçok farklı dokumalarda kullanılmakta ve başarıyla çalışmaktadır. NAVETA ‘nın ürünleri sadece standart ürünler değil özel uygulaması da mevcuttur. Bu ürünler, Türkiye’deki dokuma işletmelerinde kullanılan tahar makinalarında sorunsuz çalışır. NAVETA ‘nın ürünleri:

Gücü teli / marka NAVEFIL, J – C tipleri ve kapalı O tip, SIMPLEX veya DUPLEX

Lamel açık veya kapalı tip

Dar dokuma ve Kenar tertibatı gücüleri SIMPAS

Leno gücüleri, J ve C tip Plastik

Dokuma Düz ve Havajetli, Toplama ve Çapraz tarakları, Çiftli tarak ve çeşitleri

Dokumacı tahar tığları

Tahar makinası kancaları (Delta1 / Delta 100 ve Vega için)

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