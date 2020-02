My Wires – Tarak garnitürlerini yönetmenin akıllı yolu

Paylaş

Truetzschler için “dijital dönüşüm” sadece dillere pelesenk olan moda bir kelime değil. Truetzschler, akıllı makinelerden, dijital fabrika izleme ve servis tekliflerine kadar, tüm süreçleri daha kolay ve daha verimli hale getiren bir dizi çözüm geliştirdi. Bir örnek, garnitür yönetimi ile ilgili tüm görevleri dijital olarak yönetmeyi kolaylaştıran yeni uygulama My Wires. Barselona’daki ITMA 2019’da tanıtıldıktan sonraki ilk haftalarda, 22 ülkeden 400’den fazla kullanıcı uygulamayı aktif olarak kullanmaya başladı

GÜNLERİ SAYMAYIN, DAKİKALAR İÇİNDE DİJİTALLEŞTİRİN

Kazıma tellerindeki aşınmayı izlemeye geldiğinde, birçok üretici hala kalem ve kağıda güvenmektedir. Çalışanlar, her bir tarak makinesinin iki işlem arası kaç gün çalıştığını her gün elle not ederler. Bu izleme yöntemi kesin değildir, çok fazla çalışma demektir ve hiç kimse gerçek zamanlı olarak hesap edemez.

NASIL ÇALIŞIYOR?

My wires programı, üreticiden ayrı olarak müşterilerin ihtiyaçlarına göre tüm garnitür ve kazıma telleri için aşınmayı otomatik olarak izler. Yeni kabloları tarayarak otomatik bir izleme başlatır. Kullanıcılar, bir telin değiştirilmesi gibi, yapılması gereken önemli işlemleri kendilerine hatırlatan uyarıları almayı seçebilirler. Şu an artık bir sonraki ay için bakım ve sipariş planları mümkün hale gelmiştir.

SÜPER KALİTE İÇİN BİR BAŞLANGIÇ NOKTASI MI GEREKLİ?

Truetzschler, taraklar ve garnitürleri arasındaki etkileşim konusundaki bilgisini yıllar boyunca geliştirdi. Zaten My Wires programı değerli ortak Truetzschler Card Clothing’in önemli bakım önerilerini de içeriyor. Müşterilerin en iyi sonuçlara ulaşırlarsa, elde ettikleri bu sonuçlara yönelik önerilerini özel ihtiyaçlarına göre ayarlayabilirler. Anlık Bildirimler Düğmesi takip eden işlem herhangi bir işlem için kendilerini uyaracaktır.

TRUETZSCHLER HESABINIZIN FAYDALARI

Ücretsiz My Identity hesabının sahipleri (https://myidentity.truetzschler.com/) artık avantajlarını katlayabilirler. My Identity kullanıcıları başlangıç olarak web mağazasına erişebilir ve kendilerinde kurulu olan makinelerinin yedek parça listesine ulaşabilirler. My Wires programı ile aynı giriş bilgilerini kullanabilirler ve başka bir şifreyi hatırlamak zorunda kalmazlar. Daha da iyisi, kendilerine tüm tel yönetim işlemlerini birkaç dakikada dijitalleştirmelerine imkan sağlayan Easy Setup in My Wires tüm projelerine, taraklarına ve tellerine tek bir erişim noktasında ulaşma fırsatı sunuyor.

KOLAY SIRALAMA

Müşterinin gelecek ayın veya yılın yaklaşan siparişlerini planlaması gerekiyorsa My Wires, ona doğru ürün numaralarını listeleyen aktarılabilir bir zaman çizelgesi sağlayacaktır. Bu, daha iyi bir genel bakış ve daha hızlı bir dahili satın alma süreci sağlar.

BULUT TABANLI ÇÖZÜM

Dijital teklifler bulut tabanlıdır ve son derece güvenlidir. Truetzschler sadece en yüksek güvenlik standartlarını kullanmaktadır.