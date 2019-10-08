Muhafazakar Modanın Öncü Markası Hanzade Giyim İhracatta Hedef Büyüttü

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Türkiye’nin mütedeyyin giyimin üretim üssü olduğunu muhafazakar giyim modasına Türk tekstilinin yön verdiğini belirten Hanzade Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Işık, yeni trendlere uygun hazırladıkları “kapsül koleksiyon” modellerinin Ortadoğu pazarında büyük rağbet gördüğünü belirtti. Üretiminin yüzde 20’sini dış pazara satan şirket 2020’de bu rakamı yüzde 35’e çıkarmayı hedefliyor.

Her yıl yüzde 15 civarında büyüme gösteren Hanzade Giyim, ihracatta hedef büyüttü. Ortadoğu ve Türk tesettür tarzını bir araya getirerek tasarladığı mütedeyyin kadın giyim üreticisi Hanzade Giyim Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Işık, üretimlerinin yüzde 20’sini dış pazarlara ihraç ettiklerini 2020’de bu rakamı yüzde 35’e çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. İç ve dış pazarda geniş bayi ağına sahip olan ürün kalitesi ve çeşitliliğiyle büyük talep gören marka, Lübnan, Kuveyt, Körfez ülkeleri başta olmak üzere Irak, Kerkük ve Libya’ya ihracat yapıyor.

Muhafazakar modaya Türkiye yön veriyor

Türkiye’nin mütedeyyin giyimin üretim üssü olduğunu vurgulayarak muhafazakar giyim modasına Türk tekstilinin yön verdiğine dikkat çeken Işık “Kaliteli ve inançlara uygun trendy kıyafetler üreten ülkemiz muhafazakar modanın belirleyicisi konumuna geldi. Son yıllarda mütedeyyin kesim modayı yakından takip ediyor, kullanışlı ve rahat olmasına, inançlarına uygu, gösterişten uzak minik aksesuarlar ve kesim tarzlarıyla sade şıklığı tercih ediyorlar. Muhafazakar giyim gün geçtikçe renkleniyor. Biz de Hanzade Giyim olarak yeni trendler doğrultusunda koleksiyonlarımızda yeşilin farklı tonları, papaya rengi, kayısı tonları, mercan gibi daha cıvıl cıvıl renklere ağırlık veriyoruz. Özellikle keten, pamuk gibi saf ve yumuşak kumaşlardan hazırlanmış soft ve canlı renkler çok talep görüyor. Tasarım, model ve renkler konusunda ihtiyaç ve eğilimleri göz önünde bulundurarak 15 günlük kapsül koleksiyonlar hazırlıyoruz. Model, tasarım ve renklerdeki yeni trendleri kısa sürede mütedeyyin kesimin beğeni ve tercihlerine uyarlayarak Türkiye ve Ortadoğu’daki kadınların şıklığı ve rahatlığını sağlıyoruz”