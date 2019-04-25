Monforts Techtextil 2019’da: Tek bir tedarikçiden kaplama yetkinliği

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A. Monforts Textilmaschinen GmbH & Co. KG önümüzdeki 14 – 17 Mayıs tarihleri arasında Frankfurt’ta düzenlenecek olan Techtextil fuarında 3 numaralı salon, F01 numaralı standında texCoat ve Allround kaplama ünitelerinde yakın zamanda gerçekleştirmiş olduğu bir dizi yeniliği sahneleyecek. Teknik tekstillerin ve dokusuz kumaşların kaplanmasında en son yenilik olarak Monforts, bugün en titiz müşteriler tarafından talep edilen en yüksek kaplama hassasiyetini karşılamak amacıyla, texCoat ve Allround kaplama ünitelerinde isteğe bağlı karbon elyaf versiyonu için kaplama merdanesini sunuyor.

Monforts Teknik Tekstiller Başkanı Jürgen Hanel, “Karbon merdaneler kompozitler için ön preperatlar ve diğer ağır kumaşlar (dolgun sık dokunmuş kumaşlar) gibi malzemelerin işlenmesinde gereken sarım gerilimi ile başa çıkmak için ihtiyaç duyulan yüksek rijitliği sağlamanın ötesinde aynı zamanda çok düşük ağırlıklı esnek materyallerin kaplama hassasiyetinde de oldukça belirgin bir gelişme sağlamaktadır. Bunun yanında silindirlerin yüzeyleri hem aşınmaya hem de agresif kimyasallar kaynaklı oluşabilecek zararlara karşı özel bir seramik kaplama ile korunmaktadır. Diğer bir avantaj ise, silindir temizliğinin artık çok daha kolay olmasıdır,” diyor.

TexCoat ve Allround sistemlerinin 2015 yılında temel aldığı kaplama teknolojisini piyasaya sürdüklerinden bu yana birçok iyileştirme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Hanel, “bu gelişmelerin tümü daha yüksek kaplama hassasiyetine ve işlem görmüş kumaşların nihai olarak ortaya çıkacak kalitelerine yansıyacaktır. Aynı zamanda, son aşamada devreye giren çok işlevli kaplama kafalarımız, geniş bir modül yelpazesi ile benzeri görülmemiş bir seçenek yelpazesi sunmaktadır,” diyor.

Teknik tekstiller ve dokusuz kumaş endüstrileri için Monforts’un üretmekte olduğu makineler an itibarı ile Monforts’un cirosunun %25’inden fazlasını oluşturmakta olup, Monforts’un son başarılarından biri Almanya’da dijital-baskılı tekstil tabelalara (soft-signage) yönelik substratların lider üreticilerinden birine altı metre genişliğinde tüm bir kaplama hattı tedariğidir.

Uygulama amaçlı diğer sistemler arasında yüksek performanslı kompozitler için karbon kumaşlar ve çok yüksek sıcaklıklarda işlev göstermesi gereken filtrasyon materyalleri, aleve dayanıklı bariyer kumaşları, biyogaz tesislerinde metan gazı toplanması ve depolanmasına yönelik dayanıklı membranlar, sensörlerle donatılmış malzemeler ve boyaya duyarlı güneş pillerinin (DSC) ana hatları olarak kullanılan elektrik iletkenleri bulunmaktadır.

Bununla birlikte, bu malzemelerin hepsinin ortak bir özelliği vardır: Tüm bu malzemelerin tamamı maksimum verimlilik için uzman kaplama ve terbiye, tam esnekliğe imkân sağlayacak teknoloji ve enerji ve ham maddelerin ekonomik kullanımından taviz vermeksizin bir kumaş formülünden bir değerine hızlıca geçiş kabiliyeti gerektirmektedir.

Monforts’un tek bir tedarikçiden çıkan tamamen entegre kaplama hatları sunan tek üretici olduğunu ve kaplama makinesinin entegre plc kontrolünün sağladığı tüm faydaları ile birlikte bir sonraki entegre Monforts kurutma teknolojisine uyarlandığına dikkat çeken Jürgen Hanel, “Sistemlerimiz, kaplama ünitesinden stentere ulaşım anlamında en kısa kumaş yoluna sahiptir ve aynı zamanda tüm kaplama uygulama sistemleri çeşitliliğine de sahiptir. Ve bu seçeneklerin tümü, Avrupa’da tek bir tedarikçiden yapılan mühendislik ve imalatla birlikte, daha geniş kullanım alanlarını beraberinde getirmektedir,” diyor.