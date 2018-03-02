Monforts: Sürdürülebilir finiş için tek bir kaynak tedarikçisi

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Enerji maliyetleri artmaya devam ederken Monforts Başkan Yardımcısı Klaus Heinrichs, Monforts’tan gelen çözümlerin finisaj uygulamaları için sürdürülebilir enerji tasarrufu ile ‘eğilimi aştığını’ anlatıyor.

Monforts, hem enerji hem de hammadde açısından daha yüksek üretkenlik ve önemli tasarruf sağlamak için çeşitli kumaş çeşitlerini bitiren üreticilere yardımcı olabilecek bir takım gelişmiş teknolojilere sahiptir. En önemlisi, geleneksel ped sistemleri yerine kullanılan Eco Applicator yumuşak kaplama ünitesi, son derece sofistike plc kontrollü, ‘öpücük’ silindiri sistemi olarak son kat kaplamaların kumaşlara çok verimli bir şekilde uygulanmasını sağlar.

Ünitenin kendisi aslında enerjiden tasarruf etmez ancak fonksiyonel bitimi ile yalnızca kesin miktarda nem uygulayarak sonraki kuruma süresinin kısalmasını sağlar – bazı durumlarda dramatik olarak daha küçük kurutucu kapasitesi elde edilir. Buna ek olarak, hassas örme muamelelerinin ihtiyaçlarına özel olarak adapte edilmiş bir rehberlik sisteminin geliştirilmesinin ardından Eco Applicator, örme kumaşlar için hazırlanmıştır. Eko Aplikatörün çok yönlülüğü, fabrikaların kumaşın bir tarafına veya her ikisine de bitirme işlemleri yapmasına ve sonsuz olasılıklar için her iki yüzeye veya kumaşın belirli alanlarına ayrı kaplamalar uygulamasına olanak tanır.

EKO DENİM HATTI

Bu tasarruf geniş bir kumaş çeşidine kadar uzanır ve başta konvansiyonel dokuma kumaşlarda pazar tarafından kanıtlanmış olmakla birlikte, pek çok büyük kot üreticisi Monforts Eco Denim konsepti ile avantajları şimdi kazanmaktadır. Denim kumaşının buhar altında gerilmesi ve eğilmesi için MonfortsThermo Streç ünitesi, daha önce elde edilenden daha nazik bir muamele ile sonuçlanır. Bu, uygulanması gereken çok daha az buhara neden olur. Thermo Streç ünitesinin daha büyük kumaş içeriği, daha önce elde edilemeyen asgari artık çekme değerleri ve en yüksek üretim hızlarında ‘çift kauçuk’ ikiz sıkıştırmalı küçültme ünitesi ile kombinasyon halindedir. Kot sektöründe bu kavram daha yüksek verimlilik ve daha düşük enerji tüketimi için önemli bir katkı yapıyor ve şu anda Vietnam ve Meksika’da referanslarımız var.

MONFORTS texCoat

Avusturya merkezli Timatec’in devralınması ve ürün yelpazesinin Monforts portföyüne entegrasyonu, şirketin kaplama teknolojisi açısından konumunu daha da güçlendirdi. Günümüzde, tek bir kaynaktan tamamen entegre kaplama hatları sunabilen tek üretici konumuz ve kaplama makinesi, tek bir kaynaktan komple bir kaplama hattı sunarak sonraki Monforts kurutma teknolojisine göre uyarlanmıştır – tam entegre bir plc kontrolü sisteminden elde edilen tüm avantajlarla. Sistemimiz, kaplama ünitesinden tutucuya kadar en kısa kumaş yoluna sahiptir ve havadan bıçak, rulo üstü bıçak, manyetik bıçak veya baskı kafası gibi tüm kaplama uygulama sistemleri varyasyonlarına da sahibiz. Tek bir kaynaktan gelen mühendislikle bu seçeneklerin hepsi de daha geniş genişliklerde mevcuttur. Bence bu büyük bir avantaj. Yapısı nedeniyle eski Timatec üniteleri sadece Almanya, Avusturya ve İsviçre’de satıldı. Bugün Türkiye, Meksika, Hindistan, Pakistan ve diğer pazarlarda yeni referanslarımız var.”

EKO YÜKSELTİCİ

Isı geri kazanımının faydaları şimdi küresel olarak kabul edilmektedir. Geçmişte, ısı geri kazanımına olan talep çoğunlukla Avrupa ile sınırlıydı, ancak bu durum şimdi dünyanın tüm bölgelerini kapsayacak şekilde genişletildi. Cezayir ve Bangladeş’te olduğu gibi, Çin ve Türkiye gibi ülkelerde değil, aynı zamanda beklenmedik bir şekilde beklediğimiz ülkelerde de yüksek bir talep yaşıyoruz. Eco Booster ısı geri kazanım ünitesi, başlangıçta manuel olarak temizlenmesi gereken bir makine olarak sunuldu, ancak şu anda tam otomatik, bakım aralığına son veriyor. Türkiye’de büyük bir kot üreticisi, ısı geri kazanımını egzoz temizlemeyle tamamen entegre bir sistem olarak birleştiren bu Eco Booster ünitelerinden beşini kurdu. Monforts, ısı geri kazanımını standart bir sistem olarak sunan ilk şirketti; diğer tüm üreticiler ise bunu bir seçenek olarak sundular. Kendi kendini temizleme işlevi önemli bir avantajdır. Eco Booster, eşanjör performansını bilgisayar kontrollü olarak optimize eden egzoz hava akışlarına elektrik sağlayan ve otomatik temizleme sistemi kesintisiz üretim için çalışma sürelerini ortadan kaldıran bir elektrikli tahrik ile donatılmıştır. Sistem içindeki basıncı ölçer ve gerekirse otomatik olarak temizleme döngüsünü başlatır. Bu teknolojilerin tümü, müşterilerimize sürdürülebilir faydalarla son derece etkili, enerji tasarrufu sağlayan çözümler sunmak üzere tasarlanmıştır.”

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