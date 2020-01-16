Monforts ‘Denimized’ müşterileri Londra’da öne çıktı

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Londra’da yakın zamanda düzenlenen Denim Première Vision fuarında özel bir Akıllı Kreasyon vitrini olan Habitat 21’e katılan on iki denim üreticisinden on biri Monforts “Denimized” terbiye teknoloji kullanıcısı olarak öne çıktı.

Habitat 21’nin amacı geri dönüştürülmüş, organik ve biyo bazlı elyaflar kullanımını kaynak tasarruf eden boyama ve terbiye teknolojileri ile birleştirerek, denim üretimine çevresel olarak sorumlu bir yaklaşım gösteren şirketleri öne çıkarmaktı.

Projeye katılan Monforts müşterileri Advance Denim, Berto, Bossa, Calik, Evlox / Tavex, Kilim, Naveena, Orta Anadolu, Rajby Industries, Raymond Uco ve Soorty oldu.

Bu firmaların yenilikleri, İlkbahar / Yaz 2021 trendleri ile ilgili, Première Vision Moda Ekibi’nden Manon Mangin tarafından gerçekleştirilen başlıca sunumlardan birinde, üç ana temaya (Duyum, Melezleme ve Genişleme) dayanarak detaylandırıldı.

Su tasarrufları

Fuarda Türkiye’den çok sayıda sürdürebilir yenilik sergilendi. Örneğin Bossa, -ilk kez 2006’da başlattığı ve sürekli olarak çevre-dostu opsiyonları geliştirerek devam ettirdiği- RE-SET son kreasyonları görücüye çıkarırken, Çalık indigo boyama ile sudan %40 oranında tasarruf yapılan ve takip eden terbiye işlemlerinde sudan %83 oranında tasarruf sağlanan D-Clear teknolojisi ile üretilen denim koleksiyonunu sergiledi.

Bu arada Kilim mevcut Kaktüs projesi sayesinde su kullanımını %93 oranında azaltmayı hedeflerken bu firmanın yıllık olarak ürettiği 12 milyon metre denim kumaşın ayak izine belirgin bir katkı sağlayacak. Kaynak tasarrufu sağlayan işlemlerine ilave olarak, Orta Anadolu her bir ürettiği kıyafeti eşsiz bir QR koduyla etiketleyerek, kıyafetlerin şeffaf olarak izlenebilirliğini tamamlamaya adandı.

Kenevir

Diğer yeniliklere gelince, Pakistan’ın önde gelen denim üreticilerinden Naveena, şirketin pamuğa olan bağlılığını azaltmak için, Çin’in en büyük kenevir üreticilerinden olan Kingdom Holdings ile işbirliği ile geliştirilen –– “pamuklaştırılmış” kenevir denimin tanıtımıyla büyük bir sükse yaptı.

Naveena, kenevir ile çalışmanın birçok zorluğu olduğunu söylüyor, ancak dikey olarak entegre edilmiş eğirme işlemleri, sadece %49 pamuk içeren pamuk, kenevir ve Tencel’in karıştırıldığı melanj ipliklerin oluşturulmasını mümkün kıldı.

Rajby Industries ve Soorty koleksiyonlarındaki denim kumaşlar için, döngüsel ekonomi için üretilen daha güvenli ve sürdürebilir ürünlerin küresel olarak kabul edilmiş bir nişanesi olan Beşikten Beşiğe Altın (Cradle to Cradle Gold)sertifikasyonunu almayı başardı.

Bu sertifasyonu hak edebilmek için, ürünler malzeme sağlığı, malzeme yeniden kullanılabilirliği, yenilenebilir enerji ve karbon yönetimi, su yönetimi ve sosyal adaleti kapsayan beş kritik sürdürebilirlik kategorisi çerçevesinde çevresel ve sosyal performans değerlendirilmesinden geçiriliyor. Standart, artan başarı seviyelerine göre sertifika verilimi sağlanarak ve her iki yılda bir sertifika yenilenmesini gerektirerek, zaman içinde sürekli iyileştirmeyi teşvik ediyor.

Anilin içermeyen indigo

Advance Denim’de Çin’de anilin içermeyen indigo ile üretilen bir koleksiyonu lanse edebilen ilk denim üreticisi oldu.

Toksisitesinin bir sonucu olarak, anilin şimdi bazı büyük giyim markalarının ve perakendecilerinin kısıtlı madde listelerinde (RSL) yer almaya başladı.

Geleneksel indigo boyama işlemi sırasında, anilinin bir kısmı indigo pigmentine kilitli kalır ve kumaştan yıkayarak uzaklaştırması zor olur, geri kalan anilin ise ise atık su ile boşaltılmaktadır. Advance Denim tarafından işleme konan yeni proses İsviçre’li Archroma tarafından geliştirilen anilin-içermeyen indigo formülüne dayanmaktadır.

İtalyan Berto’da, organik pamuk ve rejenere iplikler ile üretilen GOTS sertifikalı kumaşlarla üretilen geniş bir denim yelpazesinde uygulanabilecek indirgenmiş indigo boyamayı tanıttı.

Berto’nun pazarlama müdürü Francesco Polato “Son koleksiyonumuz ilhamını gençlerden aldı – özgür ruhlu olan Z kuşağı bazen iklim değişikliğine karşı mücadelelere dahil olabiliyor. Özel renkler ve görünümlerle karakterize dışa dönük bir koleksiyonla, ancak sürdürülebilirliğe her zaman 360 derecelik bir dikkatle ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz,” diyor.

Akıllı Kreasyon vitrinini diğer tamamlayıcı yenilikler olarak Hindistan’ın önemli denim firmalarından, Raymond Uco her ikisi dokuma öncesi boyanmış ipliklerden ve kimyasal kullanımını önemli miktarda azaltmak için sürdürülebilir boyarmaddelerden üretilen kumaşları kapsayan renkli bir denim yelpazesi sunarken, Evlox/Tavex kullanılan tüm malzemelerin tam olarak izlenebilirliğinin sağlanabildiği tüketicilerin kullanımı sonra geri dönüştürülen denimi koleksiyonlarına ekleme noktasında planlarını duyurdu.

Denim Première Vision Londra’daki Printworks’de 2-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleşti. Bir sonraki fuar Milano’da Haziran 2020’de gerçekleşecek.