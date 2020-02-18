Modest Fashion’ın kalbi İstanbul’da atacak

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‘‘Modanın Geleceği, Geleceğin Modası’’, Modanisa.com sponsorluğunda gerçekleştirilen Modest Fashion Week ile yeniden İstanbul’da. Yerli ve yabancı en ünlü Modest Fashion tasarımcılarını, sektörün önde gelen isimlerini, modest fashion alanındaki yeni yetenekleri ve blogger’ları aynı çatı altında buluşturacak Modest Fashion Week 3-4 Nisan tarihlerinde Zorlu PSM’de gerçekleşecek.

İstanbul Modest Fashion Week kapsamında Türkiye’nin ünlü tasarımcılardan biri olan Özlem Süer de ilk modest koleksiyonunu tanıtacak.

Moda sektörünün yakından takip ettiği ‘modest fashion’ alanında dünyadaki en son trendler ve yenilikler, 3-4 Nisan 2020’de İstanbul’da podyuma çıkacak.

İlk olarak 2016 yılında İstanbul’da hayata geçen ve hemen ardından 2017’de Londra’da ve Dubai’de ve 2019’da yine İstanbul’da gerçekleşen etkinlik bu yıl yine sektörün tüm paydaşlarını ağırlamaya hazırlanıyor.

Türkiye’nin ilk uluslararası e-ticaret ve modest giyim platformu Modanisa.com’un isim sponsorluğunda, düzenlenen Modest Fashion Week organizasyonu, İstanbul’u modest giyim sektörünün başkenti haline getirmeyi amaçlıyor.

Moda, sanat kültür ve eğlencenin buluşma noktası Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşecek “İstanbul Modest Fashion Week” ile sektörün kalbi İstanbul’da atacak.

MODANIN GELECEĞİ GELECEĞİN MODASI

Modest Fashion Week kapsamında bu yıl yine modest fashion sektöründeki en yeni trendler görücüye çıkarken, bu alandaki en önemli tasarımcılar, markalar, sektörün önde gelen yerli ve yabancı konukları, dünyaca ünlü modeller, yerli ve yabancı influencerlar bir araya gelecek.

İstanbul Modest Fashion Week 2020’ye katılacak tasarımcılar koleksiyonlarını tanıtarak, toplamda 22 defile gerçekleştirecek. İki gün boyunca “MODANIN GELECEĞİ, GELECEĞİN MODASI” teması altında, sürdürülebilirlik, moda teknolojisi, sanat ve moda alt başlıklarını konu alan özel konuklar eşliğinde ilgi çekici moda panellerinin gerçekleşeceği İstanbul Modest Fashion Week’e ayrıca 100’den fazla fenomen ve ünlü katılacak. Modanisa İstanbul Modest Fashion Week kapsamında ayrıca, moda tasarımcısı Özlem Süer’in ilk modest koleksiyonunun lansmanı ve 2020 Ramazan koleksiyonları gösterimi gerçekleştirilecek.

5 kıtadan modest fashion tasarımcıları, Türkiye ve dünyadan medya kuruluşlarının temsilcileri, 100’den fazla fenomen ve ünlünün yanı sıra, modest fashion tutkunları, endüstri uzmanları ve potansiyel yatırımcılar, Modanisa.com öncülüğünde dünya standartlarında gerçekleştirilen İstanbul Modest Week 2020’de bir araya gelerek, sektördeki en son trendlere şahit olacak.