Modanisa’nın CEO’su, İslami Ekonominin “en etkili 50 ismi” arasında

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Modanisa CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe, İslam dünyası ve ekonomisinde en önemli ve etkili isimlerin yer aldığı, “İslami Ekonominin TOP 50 Lideri” arasında gösterildi. Kerim Türe, Dünya İslam Ekonomik Forumu (WIEF) tarafından desteklenen ISLAMICA 500’ün açıkladığı listede Türkiye’den seçilen tek isim oldu.

2015 yılından bu yana her yıl yayınlanan ve İslam dünyasında ve ekonomisinde dünyanın en önemli ve etkili isimlerini tespit ederek açıklayan bir referans kaynağı olan ISLAMICA 500’ün “İslami Ekonomi’nin TOP 50 Lideri” listesinde Türkiye’den, ülkemizin ilk uluslararası online alışveriş sitesi Modanisa.com’un CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Türe yer aldı. Kerim Türe, İslami ekonominin en etkili 50 ismi arasında seçilen tek Türk oldu.

Daha önce kimsenin dikkat etmediği modest giyim pazarının potansiyelini görerek 2011 yılında Modanisa’yı kuran Kerim Türe, herkesin imkânsız gördüğü bir işi büyük bir yatırım ve iş alanına dönüştürmeyi başardı. Önemli bir sosyal inovasyon olan ve kadınların sosyal yaşamdaki rolünün genişlemesine katkıda bulunan Modanisa girişimi ile Kerim Türe sadece tüketici ihtiyaçlarını karşılayan bir hizmet üretmekle kalmadı, aynı zamanda bu hizmeti tüm üreticilere ve markalara bir platform olarak açarak dikkat çekti. Pazarlama konusundaki uzmanlığını, tüketiciyi tanıma tutkusuyla birleştiren Kerim Türe, Modanisa’yı bugün Türkiye’den 140 ülkeye ihracat yapan dünya çapında bir platform haline getirdi. Türkiye’nin hazır giyimdeki gücünü dünyaya taşıyan Modanisa.com, 2011 yılında 50 tedarikçi ile çıktığı yolda bugün yüzde 80’i kadın olan 850’den fazla tedarikçisi ile 5 kıtada 135 ülkeye kargo gönderirken, aylık 16 milyon, yıllık 200 milyonun üzerinde ziyaretçiye ulaşıyor.

Thompson Reuters tarafından 2019 yılının Aralık ayında açıklanan Global İslami Ekonomi Raporu’nda da Türkiye, en önemli sıçramayı Modest/Muhafazakar Giyim kategorisinde gerçekleştirmişti. 2018 yılında “Modest Giyim” sıralamasında 32 puanla 5’inci sırada yer alan Türkiye, Modanisa’nın modest giyim alanında gerçekleştirdiği yüksek ihracat sayesinde notunu 18 puan birden artırırken, 2019 yılında 50 puan ile 2’inci sırada yer alma başarısını göstermişti.

WIEF (Dünya İslam Ekonomik Forumu) tarafından desteklenen ISLAMICA 500, hızlı büyüyen İslami ekonomi pazarındaki yeni oyuncular hakkında en son bilgilere, İslam ekonomisinin büyümesine katkıda bulunan en yenilikçi aktörlere yer veriyor. İslam ekonomisini ve pazarlarını şekillendiren etkili kişilikler ve önde gelen iş liderleri hakkında bilgi ve iletişim sağlayacak bir rehber olarak kabul edilen ISLAMICA 500’de yer alan isimler, araştırma ekibi tarafından tüm yıl boyunca en yenilikçi, yaratıcı ve sağlam başarılar değerlendirilerek belirleniyor.