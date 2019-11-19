Modanın merkezi İstanbul olacak

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Türkiye’nin en büyük uluslararası Abiye, Gelinlik, Damatlık ve Moda Fuarı CNR Fashionist, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Resmi açılış töreninde konuşan hazır giyim ve tekstil sektörü STK yöneticileri, önümüzdeki dönemde sektörün tüm paydaşlarının desteği ile dünyanın en büyük uluslararası moda fuarını düzenlemek üzere söz birliğine vardı.

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık A.Ş. tarafından, Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) işbirliği ve KOSGEB desteğiyle düzenlenen Türkiye’nin en büyük uluslararası Abiye, Gelinlik, Damatlık ve Moda Fuarı CNR Fashionist, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açtı. Fuarın resmi açılış töreninde konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Sayın İsmail Gülle, moda alanında uluslararası bir fuarın olmadığını belirterek, “Daha önce denendi, ama olmadı. Ancak bu ilelebet olmayacağı anlamına gelmiyor. Bunu hep birlikte, bir araya gelerek yapabileceğimizin sözünü tüm sektör temsilcileriyle birlikte almış bulunuyoruz. TİM olarak bu konunu takipçisi olacağız” dedi. Tasarımın ne kadar önemli olduğunun artık çok iyi anlaşıldığına dikkat çeken İsmail Gülle, “İstanbul’u bir tasarım şehri haline getireceğiz” dedi. Osmanbeyli iş insanlarını fuarı her yıl üzerine koyarak daha da genişlettikleri için kutlayan İsmail Gülle, “Önümüzdeki dönemde fuarı daha farklı bir platforma taşıyarak, daha güçlü bir yapıya kavuşturacağımızı diliyoruz” dedi.

“9 bölgede 150 ülkeye ihracat yapıyoruz”

Açılışta konuşan Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Rıdvan Kandağ ise, katılımcılara ve fuarda emeği geçen tüm taraflara teşekkür ederek sözlerini başladı. Sektörün ihracatının 1.7 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyleyen Rıdvan Kandağ, başta Avrupa, Ortadoğu ve ABD olmak üzere dünyanın 9 bölgesine yayılan 150 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu yıl fuar alanının büyütmekten dolayı memnun olduklarını ifade eden Rıdvan Kandağ, “Bu yıl 2 salondayız, ama seneye salon sayımızı 4’e çıkarmayı planlıyoruz” dedi. Rıdvan Kandağ ayrıca, İstanbul’un bir markalar şehri olduğunu, markaların ise moda yarattıklarını belirterek, “Moda İstanbul’dur” dedi.

“Büyük moda fuarının eksikliğini hissediyoruz”

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB ) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa GÜLTEPE ise açılışta yaptığı konuşmasında Fuara olan yoğun ilgiden dolayı mutlu olduklarını, ancak büyük bir moda fuarının eksikliğini de hissettiklerini bildirdi. Önümüzdeki dönemlerde bunu yapmak için tüm sektörün hep birlikte çalışacağını ifade eden Mustafa Gültepe, “Türk hazır giyim sektörü yapacağını ortayla koymuş, farklı özellikli kendine has özelliği olan bir fuar. Bunu büyütmemiz lazım. Daha güçlü bir moda fuarı Türkiye’nin büyüklüğünü bir kez daha kanıtlayacaktır” dedi.

“Sektör ihracatın yüz de 15’ini gerçekleştiriyor”

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Servet SAMSAMA da konuşmasında, Osmanbey’in çok değerli bir marka olduğunu ifade ederek, “Özellikle konfeksiyon, hazır giyim, abiye ve kumaş alanlarında sadece ülkemizin değil bölge için de ticaret merkezi. 150 ülke ile ticaret yapan Osmanbeyli tekstil firmaları geniş bir hizmet ağıyla ihracatını 2 milyar dolara doğru taşıyarak, ülkemizi dünyaya açıyor. Ülke ihracatımızın yüzde 15’lik kısmına sahip olan hazır giyim sektörü 2023’te 500 milyar dolarlık ihracat hedefimizin gerçekleşmesinde önemli katkılar sunacak” dedi.

CNR Holding CEO / İcra Kurulu Üyesi Sayın Ali Bulut ise açılıştaki konuşmasında CNR Fashionist’in geçen yıla göre alan olarak yüzde 60 büyüdüğüne ve 18.000 metrekarelik bir alana ulaştığını bildirdi. Bir yıllık çalışma neticesinde bu yıl 1.000’i VIP alıcı olmak üzere 15.000’in üzerinde sektör profesyonelini fuarda ağırlayacaklarını açıklayan Ali Bulut, “CNR Holding olarak 5 kıtada 186 ülkede 10 milyon katılımcı ve ziyaretçi datasına sahip Business Intelligence Agency – BIA (Global Pazar İstihbarat Sistemi) big data yönetim sistemi ile çalışıyoruz. Fuarcılık endüstrisinin 4.0 teknolojisi olarak değerlendirdiğimiz sistem sayesinde güçlü analizler yaparak doğru alıcı ile üreticiyi buluşturmanın gurunu yaşıyoruz” dedi.

“Sektörün kendi evinde büyük bir moda fuarına ihtiyacı var”

Hazır giyim ve tekstil sektörünün en büyük eksikliğinin dünya ölçeğinde bir uluslararası moda fuarının olmayışı olduğunu vurgulayan Ali Bulut, “CNR olarak mobilya, ev tekstili ve hazır mutfak sektörlerine yönelik büyük fuarlar organize ediyoruz. Bu fuarlar artık dünyada marka haline gelmiş durumda. Ancak ihracatı 10 milyar doları aşan hazır giyim ve tekstil sektörünün bu ölçekte büyük bir fuarı bulunmuyor. Sektörün artık kendi evinde ve tüm potansiyelini yansıtabileceği büyük bir moda fuarına ihtiyacı var” dedi.

Farklı model ve renk seçenekleriyle abiye, gelinlik, damatlık, takım elbise ve şık giysilerde son model tasarımların görülebileceği fuarda, yerli ve yabancı 100’ün üzerinde firma 500’ün üzerindeki markanın 10 binlerce ürünü sergileniyor. 50’den fazla ülkeden 3.800 uluslararası alıcının ağırlanacağı fuar süresince yerli ve yabancı 59 firma özel defilelerle 2020 yılı modasına ilişkin ürünlerini tanıtacak. Yerli ve yabancı 30 modelin katılımıyla gerçekleştirilecek defileler, birbirinden renkli görüntülere sahne olacak. Dünyanın önde gelen Espor yarışçıları arasında gösterilen 21 yaşındaki Cem Bölükbaşı da fuarın ilk gün açılış defilesinde hünerlerini podyuma taşıdı. Fuar 21 Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.