Mimaki Yeni Nesil Plus Serisini Pazara Sunuyor

Mimaki baskı endüstrisini yeni nesil teknolojilerle donatılmış Mimaki Plus Serisi ile ekim ayında buluşturacak. Seri içindeki CJV300 Plus ve JV300 Plus baskı makinesi ile CG-FXII Plus kesim plotterları çevresel etkiyi azaltmada, işçilikten tasarrufta ve iş verimliğini arttırmada yeni sınırları belirliyor.

Geniş format inkjet baskı makineleri ve kesim plotterlarında lider üreticisi Mimaki, baskı endüstrisinin uygun maliyetli ve sürdürülebilir çözümlere dönük taleplerine yeni yanıtlar veriyor. Mimaki Engineering, baskı endüstrisinde büyük ilgi gören geniş format baskı ve kesim çözümlerinin yeni nesli Plus Serisi’ni Ekim 2019’da pazara sunuyor. Endüstriyel reklam pazarı için çevre dostu solvent boyalarla donatılan serideki modeller şöyle sıralanıyor; CJV300 Plus entegre solvent bas/kes makinesi, JV300 Plus solvent baskı makinesi ve CG-FXII Plus kesim plotterları.

Mimaki Plus Serisi baskı endüstrisinde sürekli artan yüksek baskı kalitesi, düşük üretim maliyeti ve sürdürülebilirlik taleplerine yanıt veriyor. Yeni modeller sadece nihai ürün kalitesine dönük değil, proses boyunca iş akışını optimize etmek için de yeniliklerle donatıldı. Bu ise baskı servis sağlayıcıları için uygun fiyatlı ve çevre dostu komple bir çözüm anlamına geliyor.

Bas/kes alanında iyi bilinen CJV ürünleri yeni Plus serisi ile kullanıcılarının üretim maliyetlerini düşürürken, kalite beklentilerini daha yukarılara çıkarıyor. Etiket, poster, açıkhava tabelaları, arkadan aydınlatmalı tabelalar ve moda/giyim gibi uygulama alanlarına hitap eden CJV300-160 Plus, maksimum 1610 mm bas/kes genişliği sunuyor.

JV300 Plus serisi ECO özelliklerle yeşil bir üretimi mümkün kılan, daha düşük emek maliyeti ve yüksek verimlilik ve daha yüksek imaj kalitesi sağlıyor. Açık hava ve iç mekan uygulamaları için solvent ve süblimasyon boyalarla çalışabilen JV300-160 Plus 1,610 mm maksimum baskı genişliğine sahip bulunuyor.

Mimaki Çekirdek Teknolojileri Plus Serisi’ne güç katıyor

Ekim 2019’da baskı endüstrisiyle buluşacak olan solvent bas/kes makinesi CJV300 Plus ve solvent baskı makinesi JV300 Plus ünlü Mimaki Çekirdek Teknolojileri ile donatıldı. Mimaki Gelişmiş Baskı Sistemi’nin son versiyonu MAPS4, baskılarda oluşabilecek bant efekti hatalarının önüne geçmek için, püskürtülen damlacık boyutunu hesaplayan benzersiz bir algoritma kullanıyor. Algoritma boya rengine, kapsamına ve baskı hızına göre değişerek en etkili çözümü sunuyor. Mimaki’nin diğer çekirdek teknolojileri Nozül Kontrol Ünitesi (NCU) ve Nozül Kurtarma Sistemi (NRS) ile baskıda güvenilir verimlilik artışı garanti ediliyor.

Mimaki baskı makinalarındaki mevcut Take-Up sarma cihazı Plus Serisi’nde daha da geliştirdi. Bu cihaz 45 kg’a kadar ruloların kontrolünü sağlayarak medyanın kaymasını önlüyor ve daha yumuşak, daha güvenilir ve verimli üretim prosesi mümkün hale geliyor.

Plus Serisi’nin bir başka yeniliği Ethernet bağlantı desteği ile ağ içindeki herhangi bir PC’den bir baskı makinesine rahatça bağlantı gerçekleştirilebiliyor.

İnsansız ve sürekli kesme için yeni teknoloji; ID Cut

Mimaki Plus Serisi’ndeki baskı makineleri ayrıca, iş gücü tasarrufu ve iş verimliği sağlayan tescilli ID Cut fonksiyonuna sahip. Plus Serisinde yer alan CJV300 Plus entegre solvent bas/kes makinesi ve CG-FXII Plus kesim plotterı, ID Cut fonksiyonuna sahip sunuluyor. JV300 Plus solvent baskı makinesi ise, bu yeni fonksiyondan tam olarak yararlanabilmek için opsiyonel olarak CG-FXII Plus kesim plotterı ile birlikte kullanılabiliyor.

ID Cut fonksiyonu, Mimaki’nin RasterLink6 Plus RIP yazılımı aracılığıyla, kesme ve rotasyon bilgilerini kapsayan ID barkodlarının basılmasını kapsıyor. Kesme işareti sensörü her biri benzersiz olan barkodu okuyarak otomatik olarak yüklenir ve kesim işlemi gerçekleştirir. Böylece tüm hizalama ve rotasyon gereksinimlerinin karşılandığından emin olunabilir. Yeni ID Cut fonksiyonu sürekli kesme işleminin en az insan müdahalesi ile (neredeyse insansız bir şekilde) otomatik olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Çoklu kesimde dünya standardı CG-FXII Plus

Mimaki’nin Plus Serisi’nde yer alan CG-FXII Plus kesim plotterı önemli geliştirmelere sahip üç modelle yer alıyor; CG-75FXII Plus, CG-130FXII Plus ve CG-160FXII Plus. Kesme sürecinde emekten ve zamandan tasarruf sağlarken, verimliliği arttıran ID Cut fonksiyonu en dikkat çeken yenilik olarak öne çıkıyor.

Saniyede 100 cm kesme hızına sahip olan CG-FXII Plus serisi modellerde kesme basıncı ise 400 gr’dan 500 gr’a çıkarıldı. Bir tabaka keserek, kesme karakterler üretebiliyor. İnkjet baskı makinaları tarafından basılan mühürler, çıkartmalar ve etiketler de grafik kenarları boyunca kesilerek oluşturabilir.

Mimaki Yeşil Teknoloji konsepti ile çevre dostu ürünler geliştiriliyor

‘Mimaki Yeşil Teknoloji’ konseptinin bir parçası olarak Mimaki boya kartuş yapılarında değişiklikler gerçekleştirdi. Türkiye pazarında uzun süredir en çok tercih edilen boya konumundaki BS4’deki kartuş sistemi, Plus serisinde SS21 boyaları için de kullanılmaya başlandı. Bu kartuş sisteminde, kartuşun dış kutusu her kullanımdan sonra artık atılmıyor ve uzun süre kullanılıyor. Boya bittiğinde sadece kartuşun içindeki paketin değiştirilmesi sayesinde, plastik malzeme kullanımı da önemli ölçüde azalıyor. Bu ise Mimaki boyalarının çevreci özelliğini güçlendiriyor.

Mimaki boyalarının bir başka önemli özelliği ise sahip oldukları Greenguard Gold Sertifikası’dır. Bu sertifika Mimaki boyalarının yüksek kalitesini, insan sağlığı ve çevre için gerekli şartları karşıladığını belgeliyor.