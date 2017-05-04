Mimaki Süblimasyon Boyalarına ECO PASSPORT Sertifikası

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Geniş format baskı ve kesim makinelerinin lider üreticisi Mimaki, “Sb54/310/410” ve “Sb320/420” süblimasyon boya grubu için OEKO-TEX® tarafından verilen “ECO PASSPORT” sertifikasını almaya hak kazandı. Böylelikle bu boyaların tekstil ürünleri için güvenle kullanılabileceği belgelenmiş oldu.

“ECO PASSPORT” sertifikası, tekstil boyaları, yardımcı maddeleri ve sonlandırma ürünlerinin üretiminde kullanılan kimyasalların güvenirliğini belgeliyor. Merkezi İsviçre’de bulunan OEKO-TEX® uluslararası kuruluşu tarafından geliştirilen ECO PASSPORT sistemi, kimyasal bileşenli ürünlerin sürdürülebilir tekstil üretim kullanımını onaylama için oluşturuldu. Sektörün talep ettiği kalite, standartların oluşması için test ve araştırmalarıyla sektöre yön veren Hohenstein ve Avrupa’daki diğer enstitülerin bir araya gelerek oluşturduğu Oeko-Tex®, sürdürülebilir tekstil kimyasalları için ECO PASSPORT adlı bir sistem geliştirdi. Mimaki, baskı sektöründe çevreye olan zararlı etkileri azaltan ve güvenilir boyaların üretiminde piyasaya liderlik yapıyor. Özellikle süblimasyon baskı, çevreci sistemi nedeniyle giderek daha dikkat çekmeye başlıyor. Çünkü süblimasyon boyalar ile yapılan baskılar buharlama ya da yıkama gibi baskı sonrası işlemlerine gerek duymuyor. Dahası süblimasyon baskı materyalin yıkama işlemlerine gerek duymuyor ve gereksiz su tüketimine sebep olmuyor. Serigrafide gerekli olan emülsiyon gibi kimyasal maddelerin kullanımına ihtiyaç duyulmuyor. Süblimasyon baskı için daha düşük yatırım maliyeti gerekmesi ile birlikte, sadece fabrika gibi bu sisteme aşina olan üretim alanları değil genel olarak son kullanıcılar arasında da bu sisteme geçiş yapanların sayısı giderek artıyor. Son yıllarda tekstil ürünlerinin çevreci ve sağlığa zararsız olması konusundaki farkındalık giderek artarken, Mimaki de “Sb54/310/410” ve “Sb320/420” süblimasyon boyaları için aldığı “ECO PASSPORT” sertifikasyonu ile müşterilerinin Mimaki ürünlerini güvenle kullanabilmesini sağladı. Mimaki, yüksek kaliteli baskı teknolojileri üretmeye, baskı üretimlerinin çevre dostu olması konusundaki farkındalığı artırmaya ve ürünlerinin çevreye verdiği zararı en aza indirme yönündeki çalışmalarına devam ediyor.

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