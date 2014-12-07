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Reklam, tabela, grafik, baskı üretimleri ve tekstil, konfeksiyon sektöründeki baskı çözümleri için üretilmiştir.

Geniş format boya püskürtmeli baskı ve kesim makinalarının lider üretici firması Mimaki, JV150 serisi baskı makinalarını ve CJV150 serisi bas&keslerini sunuyor. Bu modeller ile JV baskı modeli ve CJV bas-kes modeli genişleyerek, daha dü- şük hacimler için yüksek kalitede, çeşitlilikte ve dayanıklılıkta baskı sağlamaktadır.

MİMAKİ JV150 SERİSİ BASKI MAKİNALARI

Mimaki JV150 Serisi; bu yılın başlarında tanıtılan Mimaki JV300 Serisi’ni esas almakta olup,JV150-130 ve JV150-160 olarak iki farklı modeli mevcuttur. Mimaki JV150 modeli ileri piezo teknolojisi baskı kafaları ile yüksek hızda kaliteli baskı sağlar. Bu makinalarda SS21 eko-solvent boya veya Sb53 su bazlı süblimasyon boya kullanılabilir. SS21 ekosolvent boya 440ml’lik kartuşlarda C,M,Y,K, açık mavi, açık kırmızı, açık siyah ve turuncu olarak 8 farklı renkte mevcuttur. SS21 eko-solvent boyaların hızlı kuruma özelliği ve yüzden fazla ürün üzerine basılabilme özelliği vardır. Sb53 su bazlı süblimasyon boya C,M,Y,K, açık kırmızı ve açık mavi renlerinde 440ml’lik kartuşlarda mevcuttur.

BEYAZ VE GÜMÜŞ BOYA İLE CJV150 SERİSİ BASKES MAKİNALARI

Mimaki CJV150 Serisi’nde daha önce tanıtılan Mimaki CJV300 modeli esas alınmış olup, beyaz ve gümüş boya mevcuttur. CJV150 Serisi baskı makinaları basım ve kesim özelliği ile tabela ve tekstil sektörleri için uygundur. Mimaki CJV150 Serisi modellerinde ileri piezo kafa teknolojisi ve yüksek hızda kaliteli baskı özelliği mevcuttur. Bu bas&kes makinalarında SS21 eko-solvent boya veya Sb53 su bazlı süblimasyon boya kullanılabilmekte olup, CJV150-75, CJV150-107, CJV150-130 ve CJV150-160 olmak üzere 4 farklı ebatta üretilmiştir. SS21 eko-solvent boyalar CJV150 Serisi’nde beyaz ve gümüş de dahil olmak üzere 220ml’lik kartuşlarda 10 farklı renkte, 440ml’lik kartuşlarda da C,M,Y,K, açık mavi, açık kırmızı, açık siyah ve turuncu olarak kullanılabilmektedir. Sb53 su bazlı-süblimasyon boyalar 440ml’lik kartuşlarda C,M,Y,K, açık mavi, ve açık kırmızı renklerinde mevcuttur. Entegre edilmiş olan kesim özelliği ile etiket, T-shirt transfer baskısı, araç kaplama, paket bantlarının özel üretimlerinde kullanılır.

GÜMÜŞ RENGİ PARLAKLIK KATAR

SS21 gümüş boya Mimaki CJV150 Serisi için uygun olup, etiket, çıkartma ve paket bantları uygulamalarında yüksek talep gören metalik renk efektlerinde kullanılabilmektedir. Yeni formülasyonu sayesinde daha fazla kırılma sağlayarak parlak cam efektleri yaymaktadır. RasterLink6 RIP yazılımı ile 648 metal renk paleti mevcuttur.

İLERİ KESİM FONKSİYONLARI

Mimaki CJV150 Serisi Mimaki CJV300 Serisi’ndeki gibi sürekli kropmarklı kesim özelliği ile ürünün aralıksız kesimini sağlayan ileri kesim özellikleri sunmaktadır. Üst kesim ve köşe kesim fonksiyonları ile düzgün kesim yapılmasını sağlayarak, atık parçaların azalmasına fayda sağlar. Parça düzeltme özelliği ile uzun parça baskılarda hassas kesim yapabilme özelliği vardır. Ayrıca kesimden önce kullanılabilen bas&kes fonksiyonu ile ince materyallerde film ayrışmalarını engeller.

GÜVENİLİR PERFORMANS

Mimaki JV300 Serisi’nden daha gelişmiş bir teknoloji ile üretilmiş olan Mimaki JV150 ve Mimaki CJV150 Serilerinin özellikleri şunlardır:

• Değişken damla baskı ve MAPS3 (Mimaki Advanced Pass System 3) ile yüksek hızda bile kusursuz ve net baskı kalitesi sağlar.

• Optimum dalga formu teknolojisi ile ürün üzerinde belirgin boya düşüş- leri sağlar.

• Patentli ürün ısıtma sistemi ile boya kurumasını sağlayarak, ürünün sabit görüntü kalitesini sağlar.

• 8 adet boya kanalı ile geniş ürün esnekliği ile limitsiz görsel uygulamalar sağlar.

• Nozzle Kontrol Ünitesi (NCU) ile boya ve ürün atıklarını azaltarak, kesintisiz üretim sağlar.

• Nozzle Kurtarma Sistemi (NRS) ile herhangi bir tıkanma durumunda hata düzeltilene kadar kullanılabilecek operasyonel nozzle atayarak devamlılık ve verimlilik sağlar.

• Ürün elleçleme özelliği ile ürüne en az zarar vererek daha net baskı sağlar.

• Seçilen renklerde 2 litrelik boya paketleri depolanabilen Mimaki Bulk Ink System 3 (MBIS3) bulunmaktadır.

• RasterLink6 RIP yazılımı mevcuttur.

• CorelDRAW ve Simple Studio bas&kes yazılım programı ile uyumlu FineCut8 mevcuttur.