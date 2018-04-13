Mimaki, ITM 2018’de digital tekstil baskı çözümlerinde yeniliklerin merkezi olacak

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Mimaki, ITM 2018 fuarında kalite, hız, verimlilik ve kişiselleştirme odaklı zengin çözümleriyle yerini alıyor. Ziyaretçilere teknoloji show’u yapmaya hazırlanan Mimaki, tekstilcilere ‘dijital fırsatları’ gösterecek.

Mimaki Eurasia, Türkiye ve bölge tekstil sektörünün buluşma noktası ITM 2018 fuarında Salon 6 Stand 604B ve C’de dijital tekstil baskı yeniliklerini sunacak. 14-17 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul’da TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan fuar, büyümesini sürdüren Türk tekstil endüstrisine en son çözümlerin sunulduğu güçlü bir platform olarak kabul ediliyor. Geçen yıl Türkiye pazarındaki yapılanmasını yenileyen Mimaki,bu yıl fuara iki tekstil bayisi A.I.T. ile DigiMania birlikte aynı stantta ziyaretçilerini ağırlayacak. Mimaki özellikle Türk tekstil sektörünün talep ettiği dijital baskı çözümlerini ITM 2018’de sergileyecek. Mimaki Eurasia Genel Müdürü Arjen Evertse tekstildeki dijital dönüşüme değinerek şunları söyledi, “Türk tekstil ve hazırgiyim sektörü ülkenin en önemli iş kolu olarak gücünü arttırmayı sürdürüyor. Bunu da katma değeri yüksek, esnek ürünlere yönelerek başarıyor. Bu ise dijitalleşmenin sağladığı olanaklarla mümkün oluyor. Geleneksel baskı yöntemleriyle elde edilemeyecek karlılık, verimlilik ve esneklik dijital baskı çözümleriyle mümkün hale geliyor. Dijitalleşme sayesinde kişiselleştirilmiş ürünlerden bahsediyor, yüksek stok tutma zorunluluğundan kurtuluyor, üretip sevk etme sürelerini hiç olmadığı kadar kısaltıyoruz. ITM 2018 fuarında tekstil profesyonellerine, kendini ispatlamış bu yenilikçi dijital baskı çözümlerimizi sunacağımız için heyecanlıyız.”

MİMAKİ Tx300P-1800 SERİSİ DOĞRUDAN İNKJET BASKI İÇİN İDEAL ÇÖZÜM

ITM 2018’de tekstil sektöründe geniş bir yelpazedeki doğal ve sentetik kumaş çeşitleri için verimli ve uygun maliyetli tekstil baskı çözümlerini sergileyelen Mimaki, doğrudan kumaşa baskı yapan Mimaki Tx300P-1800 ve Tx300P-1800B makineleri ön plana çıkaracak. Aynı anda iki farklı tekstil boyasını kullanabilen bu makineler son derece esnek ve çok kullanışlı olarak tanımlanıyor. Bu çift boya kapasitesi, pamuklu tekstillerde pigment boyalarla baskı yapılmasını sağlıyor. Bu da boya çeşitlerini değiştirmekle uğraşmadan, zaman ve güçlük çekmeden, tek bir baskı makinesinde süblimasyon boyaları ile polyester üzerine baskı yapılmasına olanak tanıyor. Bu kumaşa doğrudan baskı yapan Tx300P Serisi Makineleri; moda ve giyim, eşarplar & ipek kravatlar, çantalar, ev teksti ürünleri & döşemelik kumaşlar, bayraklar & soft signage (tekstil tabela), tekstil perakendeciliği, PoS (satış noktası) ürünleri ve daha birçok alanda tam yetkinlikle kullanılabiliyor. Özellikle modern esnetilebilen malzemeler üzerine baskı yapmak için geliştirilen Tx300P-1800B, moda, giysi ve yumuşak mobilyaların üretimi için en uygun çözümdür.

MİMAKİ TS500P-3200: BÜYÜKLER LİĞİNİN YENİSİ

Yüksek kaliteli, süper geniş süblimasyon transfer baskı makinesi TS500P-3200, Mimaki’nin en yeni geniş formatlı transfer kağıt baskı makinesidir. Yüksek üretkenliği en üst seviyede sunan makine, hızı ve yüksek kaliteli baskısı ile fuar, perakende ve ev eşyaları sektöründeki son kullanıcıların taleplerini karşılıyor. Makinenin endüstriyel teknik kalitesi ve yenilikçi teknik özellikleri, üst seviyelerde performans ve güvenilirlik sağlıyor. Saatte 180 m2 maksimum hıza ulaşabilen TS500P-3200, yüksek performans ve düşük tüketim maliyetleri ile geniş format digital baskı makinelerinde sınırları ortadan kaldırıyor. Güvenilir ve sürekli baskı işlemi için MAPS (Mimaki Gelişmiş Pass Sistemi) özelliğiyle kusursuz baskı kalitesi, mekaniğinde bulunan 3 sıralı dizi halinde 12 baskı kafası ve kafalarda bulunan nozuller için de Nozul Kontrol Birimi bulunuyor. Geniş formatlı baskılar sunan TS500P-3200 çeşitli uygulama alanına sahip: yatak örtüleri ve perdeler dahil olmak üzere ev döşeme ve mobilya kumaşları, tekstil perakende gibi birçok alanda hizmet veriyor.

MİMAKİ TS300P-1800: SÜBLİMASYON BASKISINDA YENİ NESİL ÇÖZÜM

ITM 2018 ziyaretçileri Mimaki standında tekstil sektörü için özel olarak geliştirilmiş, yeni nesil yüksek hızlı süblimasyon tekstil baskı makinesi TS300P-1800’i yakından inceleyebilecek. Uygun maliyetli süblimasyon baskı yapılmasını sağlayan bu baskı makinesi, tekstilcilerin yüksek kalite ve yüksek karlılık hedefine ulaşmasına yardımcı oluyor. Özellikle düşük maliyetli veya ince transfer kağıtlarının kullanıldığı yerlerde yaygın olarak görülen kırışıklıkları en aza indirerek birçok yaratıcı teknolojik özelliği bir araya getiriyor. Mimaki TS300P-1800; moda, giyim, spor giyim, ev dekorasyonu & döşemelik kumaş, soft singage, tekstil perakendeciliği, PoS ürünler, sergi grafikleri, duvar sanatı ve daha fazla uygulama için biçilmiş kaftandır.

MİMAKİ JV300K-190: SERİNİN +30cm YENİ BÜYÜĞÜ

Çok amaçlı, yüksek kaliteli üretim sağlayan JV300 serisi genişlemeye devam ediyor. Serinin en çok talep gören makinesi JV300-160’dan sonra yeni çıkan JV300K-190 baskı alanında 30cm daha büyük bir alan sunuyor. 190cm’lik baskı yapma kapasitesine sahip olan JV300K-190, profesyonel geniş format baskı makineleri için yeni bir dönüm noktasını oluşturuyor. Farklı boya tipleri ile rakipsiz bir çeşitlilik sunan JV300 serisi çarpıcı bir fotoğraf kalitesini sınıfının en yüksek hızıyla mümkün kılıyor. Bu seri; tabela & reklam profesyonelleri, spor giyim, moda imalatçıları, baskı merkezleri ve daha fazlası için nihai bir geniş format çözüm paketi olarak öne çıkıyor. Mimaki’nin tekstil baskı ve tekstil yüzeylerin kullanıldığı grafik ve reklamcılık baskı çözümlerini ve numune uygulamalarını görmek için sizleri ITM 2018 fuarında Salon 6 Stand 604B ve C’ye bekliyoruz.

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