Mimaki, DigiMania ile bayilik anlaşmasını yeniledi

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Dijital baskı çözümlerinin lider markası Mimaki, satış ağını güçlendirmeyi sürdürüyor. Mimaki Eurasia, dijital tekstil baskı sektörüne hizmet veren DigiMania ile bayilik anlaşmasını yenilediğini duyurdu.

Dijital baskının lider teknoloji markası Mimaki, Türk tekstil sektörüne daha güçlü hizmet verebilmek için DigiMania ile bayilik anlaşmasını yeniledi. Bu anlaşma ile DigiMania, Mimaki’nin zengin dijital tekstil baskı çözümlerini Türk tekstil baskı pazarına sunmaya devam edecek. Geçtiğimiz yıl lider konumda olduğu Türkiye pazarında yeniden yapılanma sürecini tamamlayan Mimaki Eurasia, satış ağıyla ilgili önemli kararlar alıyor. Müşteri memnuniyetini arttırmayı ve tedarik sürecinde Mimaki kalitesini korumayı hedefleyen Mimaki, satış ağını güçlendiriyor. Uzun dönemdir Mimaki’nin satış bayisi olarak faaliyetlerini sürdüren DigiMania, yapılan anlaşma ile önümüzdeki dönemde de bu hizmetleri vermeye devam edecek. 2007 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren DigiMania, yapılan bayilik anlaşması ile Mimaki’nin tekstil sektörü için geliştirdiği kapsamlı dijital baskı teknolojilerini ve hizmetlerini Türk tekstil endüstrisine sunacak. Bayilik konumunu yenileyen DigiMania baskı sektörüne daha hızlı ve kaliteli bir hizmet vermeyi hedefliyor. Mimaki’nin farklı ebatlardaki süblime ve direkt kumaşa baskı makineleri ve hizmetleri DigiMania’nın en önemli ürün portföyünü oluşturuyor.

ARJEN EVERTSE: TÜRK TEKSTİL BASKI PAZARINA İNANIYORUZ

Türk tekstil ve giyim sektörünün büyük bir hızla gelişimini sürdürdüğünü belirten Mimaki Eurasia Genel Müdürü Arjen Evertse, buna bağlı olarak tekstil baskı segmentinin de çift haneli büyüme rakamları elde ettiğini aktardı. Evertse; “Mimaki Eurasia olarak yaptığımız yatırımlarla Türk baskı pazarına olan inancımızı ve güvenimizi gösteriyoruz. Türkiye’nin birçok noktasında tekstil üreticileri bulunuyor. Bu üreticilerin dijital baskı ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeniden yapılanma sürecine bayi ağlarımızı da ekledik. Kullanıcılarımıza en hızlı, kaliteli ve tam donanımlı hizmeti verebilecek bayilerle yolumuza devam edeceğiz. Bu bağlamda DigiMania’nın büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

GÜRCAN KURTARAN: MİMAKİ’NİN LİDER KONUMUNU DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ

Mimaki’nin marka değeri olarak pazarın en güçlü firması olduğunu söyleyen DigiMania Genel Müdürü Gürcan Kurtaran sözlerini şöyle sürdürdü; “Mimaki’nin bizlere sunmuş olduğu hızlı hizmet kalitesi sayesinde müşterilerimize şimdiye kadar olduğundan daha hızlı ve kaliteli hizmetler sunacağız. DigiMania olarak Mimaki’nin sektördeki lider yenilikçi marka konumunu ve güçlü algısını korumayı ve daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Nihai hedef elbette, müşterilerimize Mimaki’nin üstün değerini ulaştırabilmektir.”

Tekstil, grafik ve reklam endüstrinin yüzlerce uygulama için talep ettiği yenilikçi, hızlı ve ekonomik baskı makinelerinin sahibi olan Mimaki, satış ve servisi kapsayan bayilik anlaşmaları ile pazardaki gücünü ve liderliğini daha ileriye taşıyacak.

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