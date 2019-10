Michael Kors Watch Hunger Stop Kampanyasına Lupita Nyong’o Katıldı

Paylaş

Michael Kors, Akademi Ödüllü ünlü aktris Lupita Nyong’o’nun, markanın açlığa karşı küresel hayırsever kampanyası olan Watch Hunger Stop‘a katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyor. Yedinci yılına giren Watch Hunger Stop kampanyası, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programına (WFP) ve okul yemek programlarına destek veriyor. Watch Hunger Stop, WFP’nin kuruluşundan günümüze, çocuklara 18 milyondan fazla yemek sunmasına yardımcı oldu.

Lupita Nyong’o, Michael Kors ile bir araya gelişlerini, “Watch Hunger Stop’u desteklemekten gurur duyuyorum, çünkü açlık sorununa ve çözümlere odaklanıyor, insanları bireysel olarak harekete geçmeye teşvik ediyor” şeklinde açıkladı.

Nyong’o, “Watch Hunger Stop kampanyası, yoksul okulların yemeklerinin finansmanına destek oluyor” diye ekliyor. “Öğrenciler yemek yediklerinde, okulda daha iyi performans gösterebiliyorlar ve bu da yaşamda daha büyük fırsatlara yol açıyor. Böylece, Michael Kors ve WFP, kadınlar ve kızlar için fırsat eşitliği yaratıyor.”

Eclipsed’deki ilk Broadway performansı ile Tony’ye aday gösterilen Nyong’o, 12 Years a Slave filmindeki Patsey, Black Panther’deki Katwe Kraliçesi, Star Wars: The Force Awakens ve daha birçok rolü ile olağanüstü bir kariyere sahip. Michael Kors, Lupita Nyong’o için “Lupita zeki, yetenekli, şefkatli ve güçlü. Başka insanlara ilham verecek olağanüstü bir yetenek” diyor. “Watch Hunger Stop’ta bize katıldığı için çok heyecanlıyım. Empatisi, dürüstlüğü ve bağlılığı, açlık olmayan bir dünya inşa etme çabasında değişim için güçlü bir isim.”

Bu yılki Watch Hunger Stop kampanyasının ana teması FOOD IS LOVE. Bir çocuğun bakım ve beslenmesine yardımcı olmak, umutlarını ve hayallerini paylaşmak, dünyada bir yer edinmeye çalışmasına destek olmak, ayrıca ailelerin özellikle kız çocuklarını okula göndermeleri için bir teşvik sağlıyor.

“LOVE” TSHIRT VE ÇANTASI

Her 16 Ekim’de Dünya Gıda Günü’nü kutlamak için Michael Kors, WFP’ye bir fon sağlamak amacıyla bir kapsül koleksiyon hazırlıyor. Bu yıl koleksiyonda LOVE tshirtü ve çantası yer alıyor. Basit ve çarpıcı LOVE ürünleri, 1 Ekim’den itibaren dünyada satışa çıkacak koleksiyon ürünüyle çekilip #watchhungerstop hashtagi ile paylaşılan her selfie için Michael Kors, WFP’ye ek olarak 100 öğün bağış yapacak. Ayrıca satılan her üründen elde edilen gelirin tümü WFP (Dünya Gıda Porgramı) aracılığı ile ihtiyaç halindeki çocuklara bağışlanacak.