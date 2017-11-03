Mesdan’dan streç iplikleri birleştirmek için yeni teknoloji: Moistair®

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Dokumacıların genel olarak maruz kaldığı, fakat özellikle gerilebilir kumaş imalatçıları tarafından karşılaşılan ortak bir sorun, ipliklerin çeşitli üretim aşamaları sırasında kırılması ve hem gri hem de boyalı ipliklerin güvenilir ve tutarlı bir birleştirme özümüne ihtiyaç duymalarıdır. Bugün, iplik katılımında dünya lideri Mesdan, havayı ve suyu birleştiren yeni bir birleştirme teknolojisine sahiptir ve bu alanda mükemmel sonuçlar vermiştir. MOISTAIR® splicer, çok küçük miktarda su (sprey) kullanan, ek yeri nemlendirmek için bir dozaj ayarına sahip bir su vanası ile yenilikçi bir hava spliceridir. MOISTAIR®, çok çeşitli ipliklerde çok yönlü ve verimli bir üründür. Hemen hemen her türlü kısa ve uzun iplikler için uygundur, sadece katlı pamuk iplik, yüksek bükümlü yün iplik ve keten hariçtir. Elastik tekli ve çift çekirdekli iplikler (LYCRA ® + T-400 + pamuk gibi), çok ince kompakt iplik, kaba ve şeritli kumaş iplikler ve özellikle TENCEL® gibi çeşitli harmanlarla en iyi performansı verir.

Çift çekirdekli iplikleri birleştirmek günümüzde sıkça karşılaşılan bir sorundur ve MOISTAIR®, likra ve polyester filamentlerin daha iyi kaplanmasını garanti eden bir çözüm olarak kabul edilmektedir, bu nedenle boyamadan sonra da son kumaşlarda onları daha az görünür kılmak için. MOISTAIR®, en gelişmiş Savio sarma makinelerinde, Polar, Pulsar ve Eco Pulsar için mevcuttur; bunun için, daha gelişmiş bir konfigürasyon, hava spreyinin çoklu kontrolü, özellikle kalın pamuk iplik numarası ve şeritli iplikler için ilginç olan, splayser performanslarını daha da geliştirebilir. Daha eski makineler için, normal hava birleştiricisinin yazılım ve makine konfigürasyonu tarafından kolaylıkla yönetilebilecek özel bir versiyon da mevcuttur. İplik aplikasyonu çok geniş olup, birçok müşteri eski birleştirme sistemlerini değiştirdi. Mesdan ekleme serisi, müşterilere her iplik katılma gereksinimi için en uygun çözümü vermek için hava (JOINTAIR®), hava + su (AQUASPLICER®), sıcak hava (HOT JOINTAIR®) teknolojilerini de içerir.

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