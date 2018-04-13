Mersan, yeni teknolojilerini ITM 2018’de tanıtacak

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“Müşterilerin taleplerini dikkate alıyoruz” sloğanıyla müşterilere yönelik yenilikçi çözümlere odaklanan Mersan Makine, tüm dünyada 20’yi aşkın ülkeye, üretiminin % 90’nı ihraç ediyor.

Mersan Makine, 1983 yılında Tekstil Finisaj Makineleri imalatı yapmak için kurulduğu günden bugüne kadar, sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, müşterilerinin ihtiyaçlarına en uygun çözümlerin tespit ve temini için kullanmakta. 14-17 Nisan tarihleri arasında TÜYAP’ta gerçekleştirelecek olan ITM fuarı katılımcılarından Mersan Makine, yeni teknolojilerini ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Mersan Makine Üretim Müdürü Çağatay Sümer, fuarda sergileyecekleri yenilikler ve sektör hakkında sorularımızı cevaplandırdı.

SG-2400 Open Width Knitted&Woven Fabrics

ITM Fuarı’nda sergileyeceğiniz ürünler ve hakkında bilgi verir misiniz?

“Firmamız ITM 2018 fuarında OWK-E 605 Açık en kumaşlar için egalize sistemli sanfor makinesini sergileyerek müşterileriyle buluşturacak. OWK-E 605 Örgü kumaşların açık en de kompaktlama prosesleri için, Ram ve kurutma sonrası istenilen gramaj, en, boy ve çekmezlik değerlerini sağlamak için dizayn edilmiştir.”

ITM’den beklentileriniz nelerdir?

“ITM 2018’in hem iç piyasadan hem de dış ülkelerden gelen ziyaretçilerin olacağını düşünüyoruz. ITM Fuarlarını iyi biliyor olmamız bizim için çok büyük avantaj sağlıyor. Ürünlerimiz müşterilerimizin beklenti ve isteklerini karşılayacak düzeyde ve kaliteli olması sanırım bizi biraz farklı kılıyor. Çünkü kalite; analiz edilemeyen ancak tecrübeyle ayırt edilebilme imkânı olan soyut bir kavramdır. Türkiye, bugün tekstil denildiği zaman önde gelen ülkelerdendir. Bizler de bunun bilincinde olan firmalardan biri olarak, katkısına fazlasıyla inandığımız bu fuarda, bu bölge sektörüne sahip olduğumuz teknoloji ve makinelerle etkide bulunmak istiyoruz.”

Firmanızın gelecek planlarını hakkında neler söylemek istersiniz?

“Müşterilere yönelik yenilikçi çözümlere odaklanarak, sektör için kazançlı ürünler geliştirmeye devam ediyor. Güçlü, uzun vadeli ve karşılıklı faydaya dayanan bir ilişki kurmak için üretim süreci boyunca bilgi, tasarım ve yüksek kalite arasında denge kurmayı hedefliyoruz. Mersan Makine, yıllık ortalama 120 adet makine üretimi yapmaktadır. Tüm dünyada 20’yi aşkın ülkeye, üretiminin % 90’nı ihraç eden firma, 35 yıllık tecrübesi, birikimi ve Ar-Ge ile çalışmalarını teknolojiyi yakından takip ederek geliştirdiği ürünlerini müşterilerinin kullanımına sunmaktadır. Teknoloji gelişmesini sürdürdükçe müşterilerin beklenti ve talepleri de değişiyor. Makinelerin kendi işletmesine daha uygun hale getirilmesi için revizyon isteyen müşterilerin taleplerini dikkate alıyoruz. Süreçleri doğru yönetebilmek ve eksiklerimizi görmek adına Mersan Makine olarak her zaman müşterilerimizin düşüncelerine önem vermekteyiz. Müşterilerimizin özel talepleri ve istekleri doğrultusunda, gerekli esneklik ve revizyonlar dikkate alınarak ekibimiz tarafından cevap verilmektedir. Mersan Paslanmaz Makine, müşteri memnuniyetini odak noktasına alan yaklaşımı ile Ar-Ge ve inovasyon odaklı çalışmalarını uzun yıllar sürdürmeyi hedeflemektedir.”

Sektörü nasıl değerlendiriyorsunuz yapılması gereken eylem planları nelerdir?

“Her yıl olduğu gibi 2018 yılında da hedeflerimiz de büyüme odaklı. Yurt içi ve yurt dışı pazarına ilişkin yeni iş planlarımız hazır durumda.

Tekstil terbiye sektöründe kendini kanıtlamış, üretimin her aşamasını kusursuzca gerçekleştiren makineler üretmekte olan Mersan Makine, boyama öncesi likra ve likra karışımlı kumaşların kesme, ram, dikiş gibi zaman ve maliyet getiren unsurları ortadan kaldıran Superfix TH-T4 Çift geçişli Termofiksaj makinesi ve yüksek kapasiteye ulaşmak için geliştirdiği Tüp örme kumaşlar için Non-Stop JKD 605 Sanfor makinesi ile özellikle Güney Amerika ve Asya pazarında adından çokça söz ettirmektedir. Ayrıca üretiminde Açık En Örme ve Dokuma Kumaşlar için Yakma SG-2400 makinesi ile tekstil finisaj sektöründe Türkiye pazarında birçok firmanın üretimine katkı sağlamaktadır.”

Üretimini yapmış olduğu diğer makineler;

ROS/S-2400 Relax Açık En Sıkma&Kesme

BS-X4 Tüp Kumaş Çift Fularlı Ultra Balon Sıkma

ACT-AUTO Tüp Kumaşlar için Antipilling Temizleme & Ters Çevirme

TH-T2 Süperfix Dikey Termofiksaj

RMT Havalı Tüp Kumaşlar için Ters Çevirme

ST-SLIT Tüp kumaş Kuru kesme

O-DMP Açık En ve T-DMP Tüp kumaş için Full otomatik Nemlendirme Sistemleri

O-PREEP Açık En ve T-PREEP Tüp kumaş Top Açma

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