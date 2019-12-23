Mersan ITMA’da örme kumaşların terbiyesine yönelik son yenilikleri sergiledi

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Çağatay SÜMER / Üretim Müdürü

“Bu yıl ITMA Barcelona’da Mersan Makine olarak kullanmış olduğumuz son teknoloji makinelerimizi sergiledik. Bu fuar sektöre yönelik yeniliklerimizi sunma açısından çok verimli geçti. ITMA Barcelona Fuarı’nda müşterilerimizi ve ziyaretçilerimizi açık en örme kumaşlar için zincirli, keçeli sanfor makinesi ve kauçuk blanketli sanfor makinesi, açık örme dokuma kumaşlar için gaze makinesi tanıtımını gerçekleştirdik.

Örme kumaşlarda istenilen düzgün yüzeyi sağlayarak kumaşta istenilen çekmezlik değerlerini garanti etmekle beraber boyutta sabitleme ve kumaşa mükemmel bir tuşe vermek için geliştirmiş olduğumuz açık en sanfor makinemiz, yüksek üretim hızı ve optimum kumaş kalitesi kazandırır. Özellikle yeni geliştirilmiş olduğumuz kauçuk blanketli sanfor makinemizin dizaynından dolayı ekstra parlaklık, ekstra tuşe ve ekstra görüntü vererek diğer kumaşlardan farklı kılmaktadır. Örme ve dokuma kumaşlar için gaze ise görünümü güzelleştirici ve daha sonraki proses özeliklerini geliştirici dış yüzey işlemidir. Aynı işlem kumaşın iç yüzeyi için de geçerlidir. İki paralel su soğutmalı beklerden çıkan hava gaz karışımı sayesinde kesintisiz devamlı bir alev bandı sayesinde kumaş üzerindeki fazla olan elyafları yakarak temizleme işlemidir. Aynı zamanda gaze makinesi, rotasyon baskı ve parça baskı için en sağlıklı şekilde istenilen prosesi sağlar. Kumaş üzerindeki elyaflar dan kurtarır. Bu da baskı kalitesini arttırmakla beraber fireyi düşürür. Enerji, su, zaman ve kimyasal maddelerden tasarruf sağlanmış olur.

ITMA bizim için her zaman ayrı bir heyecandır. ITMA fuarlarından beklentimiz, ülkemizin ihracat potansiyelini yükseltecek kitlelerle bağlantı kurmaktır. Hedefimiz, elbette yeni müşteriler kazanmak sektöre ve ülkemize getirdiğimiz yeni teknolojilerin tanıtımı ve kullanımı için gerekli bilgilerin uzmanlarına ulaşmasını sağlamaktır.”