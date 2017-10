Mayer & Cie. yuvarlak örme ayakkabı trendini belirliyor

Paylaş

Yuvarlak örme kumaş, spor ayakkabıları için bir üst malzeme olarak giderek popüler hale gelmektedir. Verimlilik seviyesinin yüksekliği yuvarlak örme işlemini “kumaş” ayakkabı dikişleri imalatında özellikle ilginç kılmaktadır. Yuvarlak örgü makinesi üreticisi Mayer & Cie. (MCT) geniş portföyünde ayakkabı üst materyalinin üretimi için uygun olan birçok makineye sahiptir. Uzun zamandır kurulmuş olan üreticinin yeni OVJA 1.6 EE – 3WT / 2WT, bu amaçla özel olarak tasarlanan şirket ürün yelpazesindeki ilk makinadır. Mayer & Cie’nin Anahtar Hesap Yöneticisi Hardy Bühler, “Yuvarlak örme kumaş, örneğin ayakkabı tabanında, astar veya astar için uzun süredir kullanılmaktadır” diyor ve ekliyor: “Ayakkabıların üstünde dairesel örme” Nispeten yeni bir eğilim. Son üç ya da dört yılda talep büyük bir artış gösterdi ve tüm dünyada büyüdü.“

GELENEKSEL İMALAT YÖNTEMLERİNE GÖRE YUVARLAK ÖRME AVANTAJLARI

Spor ayakkabıları için ayakkabı üst malzemesinin imalinde kullanılan geleneksel araçlar şu ana kadar düz örgü veya çözgü örme olmuştur. Yuvarlak örme, üretkenlik ve çeşitlilik bakımından her ikisinde de belirgin bir yere sahiptir. Bir yuvarlak örme makinasının çıktısı, düz dokuma makinesinin on ila yirmi katıdır ve bir çözgü örme makinesi, ayakkabı üst malzemesi için gerekli desenleri üretmek için birçok çözgü demetine ihtiyaç duyar. Çözgü kirişleri, desenli kumaşın daha büyük miktarları üretilecekse işe yarayan bir girdi gerektirirken hazırlıklı olmalıdır. Bir yuvarlak örme makinesi bir desen üretmekte tasarım yazılımı vasıtasıyla hızlı ve komplikasyonsuz değiştirilebilir. Sonuç olarak, daha küçük partiler yuvarlak örme makinesinde daha karlıdır. Mayer & Cie. Anahtar Hesap Yöneticisi Markalar, “Bu avantajları göz önüne alarak, ayakkabı üst materyali imalinde dairesel örme potansiyeli çok yüksek” diyor. “Ayrıca iyi bir şekilde yararlanmak için hazırız.” diyerek ekliyor. Bu, piyasadaki en kapsamlı portföy olarak kabul edilen Mayer & Cie. ‘Nin mevcut portföyüne bir referanstır. Bühler, her şeyden önce, ayakkabı üst malzemesi üretiminin bir kullanım şekli olduğunu belirtiyor; bunun için Mayer & Cie’nin tanınmış OVJA yuvarlak örme makinaları serisi en uygun şekildedir.

KOMPAKT PORTFÖY İÇİN GÜÇLENDİRME

Örneğin, OVJA 1.6 ET 3 WT, Mayer & Cie. ürün yelpazesinde yerleşik bir makinadır. Delikli veya delikli desenlerin üretimi için dikiş aktarım seçeneğiyle, ayakkabı üst malzemesinin üretimi için zaten uygun olduğu kanıtlanmıştır. Bühler, “Kısa süre önce, ayakkabı endüstrisi sağlayan yeni bir müşteri edinmemizi sağladı” dedi. OVJA 1.6 ET 3 WT, üretebileceği desenler açısından çok yönlüdür, özellikle de her üçüncü sistemde ilmek aktarabildiği için. Üç yönlü teknolojisi, bireysel iğne seçimi sayesinde maksimum tasarım esnekliği sağlar. Yukarıda bahsedilen delik yapısı da dahil olmak üzere geniş bir yelpazede yapılar yapar. Bir dönüştürme kiti kullanarak OVJA 1.6 ET 3 WT, çok renkli ayakkabı tasarımları üretmek için tam bir jakar makinesi olarak çabucak kullanılabilir. Özellikle ayakkabı üst sektöründe kullanılmak üzere tasarlanan ürün yelpazesine yeni gelen OVJA 1.6 EE – 3WT / 2WT. Silindir içinde üç yönlü teknoloji kullanıyor ve fitil kadranda iki yönlü teknoloji kullanıyor ve böylece maksimum model çeşitliliği sağlıyor. Bu kombinasyon, mikro yapı elemanları ile birlikte çok renkli tasarımların üretimi için özellikle uygun olan en uygun ayakkabı makinesi olmasını sağlar. MCT serisinde, ayakkabı üst malzemesinin üretimi için uygun olan diğer makineler, örneğin, Technit D3, OVJA 1.6 E ve OVJA 0.8 E’dir. Technit D3, silindir tarafında üç dişli olarak örgü yapar ve ara parçalar oluşturur Dört iğne izi ile. OVJA 1.6 E, neredeyse sınırsız sayıda örme yapılar sunar; OVJA 0.8 E, coarseknit jakar ve delik yapıları için doğru bir makinedir.

